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Ed Sheeran canta ao vivo para jogadores da Inglaterra antes de decisão na Copa

Ed Sheeran é fanático por futebol e comprou parte de seu clube do coração

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
08/07/2026 19:42
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ed Sheeran compra parte do Ipswich Town (Foto: Reprodução/Ipswich Town)
Ed Sheeran compra parte do Ipswich Town (Foto: Reprodução/Ipswich Town)

A Inglaterra tem pela frente um duelo duro nas quartas de final da Copa do Mundo. Os ingleses entram em campo neste sábado (11), às 18h (de Brasília), para enfrentar a Noruega de Erling Haaland, algoz do Brasil no Mundial. Na concentração do elenco britânico, Ed Sheeran foi chamado para realizar um show particular para os jogadores.

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    Pendurados no duelo das quartas

    A Inglaterra lidera a lista com quatro amarelados: Jude Bellingham, Nico O'Reilly, Declan Rice e Marc Guehi. Pela Noruega, apenas Antonio Nusa entra em campo pendurado.

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    Retorno do craque

    O técnico Thomas Tuchel espera contar com Reece James no confronto entre Inglaterra e Noruega, pelas quartas de final da Copa do Mundo, no próximo sábado (11), em Miami. Recuperando-se de uma lesão na coxa, o lateral-direito pode voltar a atuar após ficar de fora dos últimos três compromissos da seleção inglesa.

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    James sofreu o problema físico na segunda rodada da fase de grupos, diante de Gana, e desfalcou a equipe nos jogos contra PanamáRD Congo e México. Apesar de ainda não ter retomado os treinamentos com o restante do elenco, há expectativa de que ele volte a trabalhar normalmente ao longo desta semana.

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