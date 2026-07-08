Rússia está de volta ao vôlei mundial
Após decisão do COI, FIVB confirma o fim de suspensão da Rússia
Um dia após a decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre a interrupção provisória da suspensão imposta à Rússia, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) atualizou a situação do país em competições internacionais de vôlei. Em nota oficial nesta quinta-feira (8), a entidade confirmou o fim do banimento.
➡️ COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos
Nota oficial da FIVB sobre fim de suspensão da Rússia no vôlei
No comunicado, a FIVB justificou a medida afirmando que a abordagem reflete o compromisso da entidade em "proteger o direito fundamental dos atletas de acessar o esporte, independentemente de sua nacionalidade". Como impacto direto da decisão, as seleções nacionais russas serão reincorporadas ao ranking mundial.
De acordo com a federação, os times retornam aos gráficos oficiais com a mesma pontuação que possuíam no momento em que as posições foram congeladas pelo Conselho de Administração. Nos bastidores, a Federação Russa projeta a volta das seleções de quadra para as competições de 2027, enquanto as duplas de vôlei de praia devem reestrear de forma quase imediata no Circuito Mundial.
A FIVB informou ainda que a exibição de símbolos nacionais da Rússia, como bandeira, hino e as cores do país, ainda será avaliada. Os critérios de identificação visual e protocolar serão decididos oportunamente em conjunto com a Confederação Europeia de Vôlei (CEV). Para garantir a integridade das competições, um plano dedicado e abrangente de testes antidoping será desenvolvido e implementado por meio da Agência Internacional de Testes (ITA), em conformidade com a recomendação do COI.
Apesar de restabelecer a elegibilidade russa no cenário esportivo, a entidade máxima do vôlei fez questão de reforçar seu posicionamento político sobre o conflito no Leste Europeu. No encerramento da nota, a federação declarou que "permanece profundamente preocupada com a guerra em andamento na Ucrânia e condena veementemente todas as formas de violência", reiterando seu compromisso de apoio à comunidade do vôlei ucraniano por meio de programas de fomento.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Vôlei
Júlia Bergmann celebra vitória do Brasil na VNL: 'Ninguém desistiu'Há 2 horas
Vôlei
Cruzeiro, Campinas e mais: veja os elencos de equipes da Superliga para 2026/27Há 5 horas
Vôlei
Brasil vence o Japão e começa bem a 3ª semana da VNL femininaHá 5 horas
Vôlei
Veja os lances da vitória do Brasil sobre o Japão na VNL femininaHá 8 horas
Copa do Mundo 2026
O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportivaHá 10 horas
Vôlei
Brasil x Japão na Liga das Nações: horário e onde assistirHá 19 horas
Mais LANCE!