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Rússia está de volta ao vôlei mundial

Após decisão do COI, FIVB confirma o fim de suspensão da Rússia

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
08/07/2026 14:38
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Brasil x Rússia - Vôlei - Olimpíada de Tóquio 2020
em 2021, Comitê Olímpico Russo venceu o Brasil nas Olimpíadas (Foto:ANGELA WEISS / AFP)

Um dia após a decisão do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre a interrupção provisória da suspensão imposta à Rússia, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) atualizou a situação do país em competições internacionais de vôlei. Em nota oficial nesta quinta-feira (8), a entidade confirmou o fim do banimento.

  • Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

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    Nota oficial da FIVB sobre fim de suspensão da Rússia no vôlei

    No comunicado, a FIVB justificou a medida afirmando que a abordagem reflete o compromisso da entidade em "proteger o direito fundamental dos atletas de acessar o esporte, independentemente de sua nacionalidade". Como impacto direto da decisão, as seleções nacionais russas serão reincorporadas ao ranking mundial.

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    De acordo com a federação, os times retornam aos gráficos oficiais com a mesma pontuação que possuíam no momento em que as posições foram congeladas pelo Conselho de Administração. Nos bastidores, a Federação Russa projeta a volta das seleções de quadra para as competições de 2027, enquanto as duplas de vôlei de praia devem reestrear de forma quase imediata no Circuito Mundial.

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    • A FIVB informou ainda que a exibição de símbolos nacionais da Rússia, como bandeira, hino e as cores do país, ainda será avaliada. Os critérios de identificação visual e protocolar serão decididos oportunamente em conjunto com a Confederação Europeia de Vôlei (CEV). Para garantir a integridade das competições, um plano dedicado e abrangente de testes antidoping será desenvolvido e implementado por meio da Agência Internacional de Testes (ITA), em conformidade com a recomendação do COI.

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    Apesar de restabelecer a elegibilidade russa no cenário esportivo, a entidade máxima do vôlei fez questão de reforçar seu posicionamento político sobre o conflito no Leste Europeu. No encerramento da nota, a federação declarou que "permanece profundamente preocupada com a guerra em andamento na Ucrânia e condena veementemente todas as formas de violência", reiterando seu compromisso de apoio à comunidade do vôlei ucraniano por meio de programas de fomento.

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