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Com volta de McGregor, UFC 329 conta ainda com três brasileiros

O evento acontecerá no dia 11 de julho, com início às 18h (de Brasília)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 10:03
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Cesar Almeida em pesagem do UFC
Cesar Almeida em pesagem do UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Apenas três lutadores brasileiros participarão do UFC 329 neste sábado (11). Na luta principal, porém, um duelo entre Irlanda e Estados Unidos: o retorno de Conor McGregor será contra o havaiano Max Holloway, pelo peso meio-médio (até 77,1 kg). O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 22h.

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    Ao todo, 14 combates estão confirmados para o evento. Em destaque no Brasil, Cesar Almeida, Ryan Gandra e Alessandro Costa levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono do UFC. Os três brasileiros estão no card preliminar.

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    🥊 Cesar Almeida

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    • Apelido: Cesinha
    Cartel no MMA: 7-2
    Idade: 38 anos
    Cidade: São Paulo, SP
    Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
    Ranking: fora do ranking
    Próximo adversário: Damian Pinas (Aruba)

    Cesar Almeida em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)
    Cesar Almeida em ação no UFC (Foto: Divulgação/UFC)

    🥊 Ryan Gandra

    Apelido: -
    Cartel no MMA: 9-1
    Idade: 31 anos
    Cidade: Betim, MG
    Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
    Ranking: fora do ranking
    Próximo adversário: Zachary Reese (Estados Unidos)

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    Ryan Gandra comemora vitória no UFC México
    Ryan Gandra comemora vitória no UFC México (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/UFC)

    🥊 Alessandro Costa

    Apelido: Nonô
    Cartel no MMA: 16-5
    Idade: 30 anos
    Cidade: Alenquer, PA
    Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
    Ranking: fora do ranking
    Próximo adversário: Cody Durden (Estados Unidos)

    Alessandro Costa comemora vitória sobre Stewart Nicoll no UFC Vegas 115.(Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/UFC)
    Alessandro Costa comemora vitória sobre Stewart Nicoll no UFC Vegas 115.(Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC/UFC)

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    Veja o card completo

    FICHA TÉCNICA
    UFC 329

    📆 Data: 11 de julho de 2025
    ⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
    🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)
    📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

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    Card Principal - 22h

    Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
    Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
    Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
    Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

    Card Preliminar - 18h

    Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
    Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
    Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
    Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
    Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden

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