Com volta de McGregor, UFC 329 conta ainda com três brasileiros
O evento acontecerá no dia 11 de julho, com início às 18h (de Brasília)
Apenas três lutadores brasileiros participarão do UFC 329 neste sábado (11). Na luta principal, porém, um duelo entre Irlanda e Estados Unidos: o retorno de Conor McGregor será contra o havaiano Max Holloway, pelo peso meio-médio (até 77,1 kg). O card preliminar está agendado para as 18h (de Brasília), seguido do principal, às 22h.
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Ao todo, 14 combates estão confirmados para o evento. Em destaque no Brasil, Cesar Almeida, Ryan Gandra e Alessandro Costa levam a bandeira verde-amarela para o centro do octógono do UFC. Os três brasileiros estão no card preliminar.
Conheça todos os atletas brasileiros
🥊 Cesar Almeida
Apelido: Cesinha
Cartel no MMA: 7-2
Idade: 38 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Damian Pinas (Aruba)
🥊 Ryan Gandra
Apelido: -
Cartel no MMA: 9-1
Idade: 31 anos
Cidade: Betim, MG
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Zachary Reese (Estados Unidos)
🥊 Alessandro Costa
Apelido: Nonô
Cartel no MMA: 16-5
Idade: 30 anos
Cidade: Alenquer, PA
Categoria: peso-mosca (até 56,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Cody Durden (Estados Unidos)
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Veja o card completo
FICHA TÉCNICA
UFC 329
📆 Data: 11 de julho de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov
Card Preliminar - 18h
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden
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