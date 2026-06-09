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Sada Cruzeiro anuncia retorno de Leal para temporada

Ponteiro de 37 anos deixou o clube com status de ídolo em 2018

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
09/06/2026 13:24
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O Sada Cruzeiro anunciou o retorno do ponteiro Leal
O Sada Cruzeiro anunciou o retorno do ponteiro Leal (Foto: Reprodução/ Instagram Sada Cruzeiro)

O ponteiro Yoandy Leal está de volta ao Sada Cruzeiro. Aos 37 anos, o jogador estava no Halkbank, da Turquia, e foi anunciado nesta terça-feira (9) como reforço do time mineiro para a temporada 2026/2027. O jogador reassume a camisa 9, aposentada pelo clube após sua saída.

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    — Enquanto a história continuava sendo escrita, ela permaneceu guardada. Mas algumas camisas carregam mais do que um número. Carregam legado. Carregam conquistas. Carregam páginas imortais. A espera acabou! Leal está de volta para vestir a nossa camisa 9 e defender novamente a dinastia que ajudou a construir — escreveu o clube em publicação nas redes sociais.

    Em sua primeira passagem pelo Cruzeiro, de 2012 a 2018, Leal conquistou 25 títulos, incluindo três Mundiais de Clubes, cinco Superligas e quatro Sul-Americanos. Desde então, passou cinco temporadas atuando no voleibol europeu, período em que defendeu Civitanova, Modena e Piacenza, na Itália, além de Lokomotiv Novosibirsk, da Rússia, e Hanlkbank, da Turquia.

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    A chegada de Leal repõe a saída de Douglas Souza, que se despediu após o título da Superliga, em maio, após defender o clube mineiro por duas temporadas.

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    O ponteiro Leal retorna ao Cruzeiro com status de ídolo
    O ponteiro Leal retorna ao Cruzeiro com status de ídolo (Foto: Reprodução)

    Leal defendeu a Seleção Brasileira

    Profundamente identificado com o vôlei e a cultura brasileira, Leal concluiu o processo de naturalização em 2019, quando foi convocado pela Seleção pela primeira vez. O ponteiro defendeu o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio e participou da conquista da Liga das Nações de Vôlei (VNL) em 2021. Após a eliminação nas quartas de final dos Jogos de Paris 2024, o jogador anunciou sua aposentadoria da Seleção Brasileira.

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