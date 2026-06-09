Sada Cruzeiro anuncia retorno de Leal para temporada Ponteiro de 37 anos deixou o clube com status de ídolo em 2018

O ponteiro Yoandy Leal está de volta ao Sada Cruzeiro. Aos 37 anos, o jogador estava no Halkbank, da Turquia, e foi anunciado nesta terça-feira (9) como reforço do time mineiro para a temporada 2026/2027. O jogador reassume a camisa 9, aposentada pelo clube após sua saída.

continua após a publicidade

➡️VNL: Cachopa sente desconforto, e Bieler viaja para etapa de Brasília

➡️Bernardinho vê nova geração de ponteiros do Brasil com preocupação

— Enquanto a história continuava sendo escrita, ela permaneceu guardada. Mas algumas camisas carregam mais do que um número. Carregam legado. Carregam conquistas. Carregam páginas imortais. A espera acabou! Leal está de volta para vestir a nossa camisa 9 e defender novamente a dinastia que ajudou a construir — escreveu o clube em publicação nas redes sociais.

Em sua primeira passagem pelo Cruzeiro, de 2012 a 2018, Leal conquistou 25 títulos, incluindo três Mundiais de Clubes, cinco Superligas e quatro Sul-Americanos. Desde então, passou cinco temporadas atuando no voleibol europeu, período em que defendeu Civitanova, Modena e Piacenza, na Itália, além de Lokomotiv Novosibirsk, da Rússia, e Hanlkbank, da Turquia.

continua após a publicidade

A chegada de Leal repõe a saída de Douglas Souza, que se despediu após o título da Superliga, em maio, após defender o clube mineiro por duas temporadas.

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

O ponteiro Leal retorna ao Cruzeiro com status de ídolo (Foto: Reprodução)

Leal defendeu a Seleção Brasileira

Profundamente identificado com o vôlei e a cultura brasileira, Leal concluiu o processo de naturalização em 2019, quando foi convocado pela Seleção pela primeira vez. O ponteiro defendeu o país nos Jogos Olímpicos de Tóquio e participou da conquista da Liga das Nações de Vôlei (VNL) em 2021. Após a eliminação nas quartas de final dos Jogos de Paris 2024, o jogador anunciou sua aposentadoria da Seleção Brasileira.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico