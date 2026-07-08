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Júlia Bergmann celebra vitória do Brasil na VNL: 'Ninguém desistiu'

A ponteira destacou a resiliência da Seleção no quarto set do jogo contra o Japão

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
08/07/2026 12:18
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Julia Bergmann foi a principal pontuadora do Brasil na vitória sobre o Japão
Júlia Bergmann foi a principal pontuadora do Brasil na vitória sobre o Japão na VNL (Foto: Volleyball World)

Principal destaque da Seleção Brasileira de Voleibol Feminino na vitória por 3 sets a 1 sobre o Japão, a ponteira Júlia Bergmann celebrou o resultado positivo contra um rival historicamente complicado e fez questão de enaltecer o poder de reação da equipe. A jogadora foi responsável por 21 pontos no confronto válido pela terceira semana da Liga das Nações (VNL).

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    Para Júlia, enfrentar o volume de jogo das japonesas é sempre um desafio físico e mental, mas que traz uma atmosfera única para a quadra e para quem assiste. "Muito bom começar essa semana da VNL com uma vitória, ainda mais contra o Japão. Acho que sempre é um jogo muito difícil, mas divertido de jogar. Creio que também é muito bom de assistir", comentou. A ponteira ainda agradeceu o apoio da torcida brasileira, que precisou "acordar cedo para assistir ao jogo".

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    Sobre o jogo em si, Júlia Bergmann destacou o quarto set da partida. O Brasil já vencia a partida por 2 a 1 e, após um início de set equilibrado, viu o Japão abrir 10 a 5. Aos poucos, a equipe brasileira foi construindo a recuperação em quadra, até que empatou o placar em 23 a 23. O ponto da vitória veio em ponto de bloqueio do Brasil, que fechou por 25 a 23.

    - Muito orgulhosa do time, principalmente por voltar no quarto set. A gente estava um pouco atrás, mas acho que ninguém desistiu. Todo mundo correu atrás da bola o tempo todo. A gente estava cobrindo e atacando alto, com a bola voltando, mas a gente não perdeu a paciência.

    A vitória no set fechou o placar do jogo, que terminou com vitória do Brasil por 3 a 1. O resultado mantém o Brasil na segunda posição, com os mesmos 23 pontos dos Estados Unidos, que lideram a tabela nos critérios de desempate, pela relação de sets.

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    "Agora amanhã, dia de descanso. E depois tem mais três jogos pela frente", projetou Júlia, de olho na sequência da etapa classificatória. O Brasil terá um dia de folga e retorna à quadra nesta sexta-feira (10), às 7h20 (horário de Brasília), para enfrentar a Polônia.

    Seleção feminina comemora ponto em vitória sobre o Japão na VNL feminina
    Seleção feminina comemora ponto em vitória sobre o Japão na VNL feminina (Foto: Volleyball World)

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