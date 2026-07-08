Rússia volta acima do Brasil no ranking mundial de vôlei No feminino, Brasil segue à frente das rivais, de volta após quatro anos

Após o fim do banimento imposto pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), a Rússia voltou por cima ao vôlei masculino. No ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o país aparece na terceira colocação, com 352,10 pontos, atrás apenas da líder Polônia (377,54) e da Itália (367,53), e à frente de seleções como a brasileira, na sétima posição (316,79).

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Gráfico mostra o ranking mundial masculino de vôlei (Reprodução)

No ranking masculino, a Rússia (medalha de prata na Olimpíada de Tóquio) não compete desde setembro de 2021, em partida contra a Polônia. O banimento teve início em 2022, devido à invasão militar do país à Ucrânia, seguindo restrições impostas pelo COI.

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Já no ranking feminino, o país que acaba de ter decretado o fim da suspensão está na nona colocação, com 277,59 pontos. A Itália lidera essa lista, com 466,33, enquanto o Brasil vem logo atrás (429,96). A última competição das russas foi em agosto de 2021, diante das atuais líderes do ranking.

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A FIVB, em seu comunicado oficial sobre o fim do banimento à Rússia, informou que o país 'voltaria com a mesma pontuação que possuíam no momento em que as posições foram congeladas pelo Conselho de Administração'.

No Instagram, a Federação Russa de Vôlei celebrou o retorno à modalidade e aos rankings mundiais.

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