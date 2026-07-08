logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Rússia volta acima do Brasil no ranking mundial de vôlei

No feminino, Brasil segue à frente das rivais, de volta após quatro anos

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 20:48
Favorite o Lance! no Google
Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)
Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

Após o fim do banimento imposto pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), a Rússia voltou por cima ao vôlei masculino. No ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o país aparece na terceira colocação, com 352,10 pontos, atrás apenas da líder Polônia (377,54) e da Itália (367,53), e à frente de seleções como a brasileira, na sétima posição (316,79)

  • Brasil x Rússia - Vôlei - Olimpíada de Tóquio 2020

    Rússia está de volta ao vôlei mundial

    Vôlei
    Há 5 horas
  • Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos

    Mais Esportes
    Há 1 dia
  • FBL-FIFA-INFANTINO

    Fifa permite que atletas estrangeiros da Rússia e Ucrânia suspendam contratos até 2026

    Futebol Internacional
    Há 1 ano

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
    ➡️ COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos
    ➡️Julia Bergmann celebra vitória do Brasil na VNL

    continua após a publicidade
    Gráfico mostra o ranking mundial masculino de vôlei
    Gráfico mostra o ranking mundial masculino de vôlei (Reprodução)

    No ranking masculino, a Rússia (medalha de prata na Olimpíada de Tóquio) não compete desde setembro de 2021, em partida contra a Polônia. O banimento teve início em 2022, devido à invasão militar do país à Ucrânia, seguindo restrições impostas pelo COI.

    ➡️Brasil vence o Japão e começa bem a 3ª semana da VNL feminina
    ➡️Veja os lances da vitória do Brasil sobre o Japão na VNL

  • Carlo Ancelotti durante Brasil x Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2026

    Romário pede que Carlo Ancelotti seja demitido da Seleção: 'Fiasco'

    Fora de Campo
    Há 25 minutos
  • Michael Oliver será o árbitro de Espanha x Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo

    Árbitro de Espanha x Bélgica na Copa é marcado por polêmica envolvendo o Real Madrid

    Copa do Mundo 2026
    Há 53 minutos
  • Ed Sheeran compra parte do Ipswich Town (Foto: Reprodução/Ipswich Town)

    Ed Sheeran canta ao vivo para jogadores da Inglaterra antes de decisão na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • Já no ranking feminino, o país que acaba de ter decretado o fim da suspensão está na nona colocação, com 277,59 pontos. A Itália lidera essa lista, com 466,33, enquanto o Brasil vem logo atrás (429,96). A última competição das russas foi em agosto de 2021, diante das atuais líderes do ranking.

    continua após a publicidade

    A FIVB, em seu comunicado oficial sobre o fim do banimento à Rússia, informou que o país 'voltaria com a mesma pontuação que possuíam no momento em que as posições foram congeladas pelo Conselho de Administração'.

    No Instagram, a Federação Russa de Vôlei celebrou o retorno à modalidade e aos rankings mundiais.

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Brasil x Rússia - Vôlei - Olimpíada de Tóquio 2020

    Vôlei

    Rússia está de volta ao vôlei mundial

    Há 6 horas
    Julia Bergmann foi a principal pontuadora do Brasil na vitória sobre o Japão

    Vôlei

    Júlia Bergmann celebra vitória do Brasil na VNL: 'Ninguém desistiu'

    Há 8 horas
    À esquerda, Douglas Souza, com a camisa da Seleção Brasileira, sorri e leva a mão esquerda à nuca durante media day; no centro, Leal, com a camisa azul do Cruzeiro, sorridente, estende o dedo indicador esquerdo; à direita, arte de Samuel, de braços cruzados e expressão séria, com a camisa do Sesi Bauru

    Mais Esportes

    Cruzeiro, Campinas e mais: veja os elencos de equipes da Superliga para 2026/27

    Há 10 horas
    Seleção feminina comemora ponto em vitória sobre o Japão na VNL feminina

    Vôlei

    Brasil vence o Japão e começa bem a 3ª semana da VNL feminina

    Há 11 horas
    Bloqueio brasileiro em ação durante o duelo contra a China na VNL

    Vôlei

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre o Japão na VNL feminina

    Há 13 horas
    Dia sem copa (reprodução)

    Copa do Mundo 2026

    O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportiva

    Há 15 horas
    Mais LANCE!
    Seleção feminina segue com 100% de aproveitamento na VNL

    Brasil x Japão na Liga das Nações: horário e onde assistir

    O técnico José Roberto Guimarães, da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, demonstra preocupação e leva a mão esquerda ao rosto

    Sem Tainara, Zé Roberto busca solução para a saída na reta final da VNL

    Seleção Brasileira feminina de vôlei posa para foto após vitória na VNL

    Brasil depende apenas de si para avançar à fase final da VNL; veja cenários

    Bloqueio do Brasil em ataque de jogadora francesa na VNL

    Brasil aposta no bloqueio em duelo contra o Japão na VNL

    Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL

    CBV anuncia venda de ingressos para o Sul-Americano de vôlei; confira detalhes

    Em 2021, Rússia venceu o Brasil no volei masculino dos Jogos Olímpicos (Foto: Yuri Cortez / AFP)

    COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos

    Mikaela Hestmann com o casaco amarelo da Seleção Brasileira de Vôlei e a medalha de prata do Sul-Americano sub-19

    Entre dois 'mundos': joia do vôlei brasileiro nascida na Noruega ficou dividida na Copa

    De camisa grená, Willner Rivas, número 18 da seleção masculina de vôlei da Venezuela, saca com a mão direita em jogo das Olimpíadas de Tóquio 2020

    Morte do capitão da seleção de vôlei da Venezuela é confirmada após terremotos

    À esquerda, Jaque, com a camisa rubro-negra do Sesc Flamengo, vibra de boca aberta; no centro, Kuznetsova, com a camisa preta do Praia Clube, comemora um ponto sorrindo; à direita, Bianca Bertolino, com a camisa tricolor do Fluminense, sorri em foto oficial

    Praia Clube, Flamengo e mais: times da Superliga reforçam elencos para 2026/27

    Atletas da Seleção, o casal formado por Julia Kudiess e Leo Lukas em Saquarema (RJ)

    Julia Kudiess se declara para Leo Lukas após atuação em amistoso da Seleção

    Maicon Santos pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    Maicon brilha, e Seleção B masculina de vôlei vence amistoso contra o Chile

    Anders Mol, de olhos fechados, e Christian Sorum beijam as medalhas de ouro do vôlei de praia de Tóquio 2020

    Brasil x Noruega: dupla campeã olímpica inspirou os 'vikings do vôlei de praia'

    Jogadoras da seleção brasileira comemoram ponto contra a Bélgica na VNL

    Seleção Brasileira volta à ação na VNL; confira a agenda