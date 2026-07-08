Rússia volta acima do Brasil no ranking mundial de vôlei
No feminino, Brasil segue à frente das rivais, de volta após quatro anos
Após o fim do banimento imposto pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), a Rússia voltou por cima ao vôlei masculino. No ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), o país aparece na terceira colocação, com 352,10 pontos, atrás apenas da líder Polônia (377,54) e da Itália (367,53), e à frente de seleções como a brasileira, na sétima posição (316,79).
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️ COI interrompe suspensão da Rússia em eventos esportivos
➡️Julia Bergmann celebra vitória do Brasil na VNL
No ranking masculino, a Rússia (medalha de prata na Olimpíada de Tóquio) não compete desde setembro de 2021, em partida contra a Polônia. O banimento teve início em 2022, devido à invasão militar do país à Ucrânia, seguindo restrições impostas pelo COI.
➡️Brasil vence o Japão e começa bem a 3ª semana da VNL feminina
➡️Veja os lances da vitória do Brasil sobre o Japão na VNL
Romário pede que Carlo Ancelotti seja demitido da Seleção: 'Fiasco'
Árbitro de Espanha x Bélgica na Copa é marcado por polêmica envolvendo o Real Madrid
Ed Sheeran canta ao vivo para jogadores da Inglaterra antes de decisão na Copa
Já no ranking feminino, o país que acaba de ter decretado o fim da suspensão está na nona colocação, com 277,59 pontos. A Itália lidera essa lista, com 466,33, enquanto o Brasil vem logo atrás (429,96). A última competição das russas foi em agosto de 2021, diante das atuais líderes do ranking.
A FIVB, em seu comunicado oficial sobre o fim do banimento à Rússia, informou que o país 'voltaria com a mesma pontuação que possuíam no momento em que as posições foram congeladas pelo Conselho de Administração'.
No Instagram, a Federação Russa de Vôlei celebrou o retorno à modalidade e aos rankings mundiais.
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Vôlei
Rússia está de volta ao vôlei mundialHá 6 horas
Vôlei
Júlia Bergmann celebra vitória do Brasil na VNL: 'Ninguém desistiu'Há 8 horas
Mais Esportes
Cruzeiro, Campinas e mais: veja os elencos de equipes da Superliga para 2026/27Há 10 horas
Vôlei
Brasil vence o Japão e começa bem a 3ª semana da VNL femininaHá 11 horas
Vôlei
Veja os lances da vitória do Brasil sobre o Japão na VNL femininaHá 13 horas
Copa do Mundo 2026
O que fazer em um dia sem jogo de Copa? Confira a agenda esportivaHá 15 horas
Mais LANCE!