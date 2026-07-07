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Brasil x Japão na Liga das Nações: horário e onde assistir

Partida é válida pela última semana classificatória da competição

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 20:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Seleção feminina segue com 100% de aproveitamento na VNL
Seleção Brasileira feminina de vôlei em ação na VNL (Foto: Volleyball World)

Após duas semanas de pausa, a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à ação na VNL nesta quarta-feira (8). Pela terceira e última etapa da fase classificatória da competição, o Brasil enfrenta o Japão às 7h20 (de Brasília). A partida acontece no país adversário, em Osaka, e tem transmissão ao vivo do Sportv 2, da GeTV e da VBTV (streaming oficial da FIVB).

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    Para a etapa do Japão, Zé Roberto optou por levar apenas 14 jogadoras, o número máximo que pode ser relacionado por jogo. A capitã Gabi Guimarães, com desconforto na região lombar, não viajou e segue em tratamento no Brasil. Já a oposta Tainara sofreu uma lesão no joelho durante os treinamentos para a terceira semana da VNL e está fora do campeonato. Em seu lugar, Maiara Basso foi convocada.

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    A Seleção chega à terceira etapa da Liga das Nações na segunda posição da tabela, atrás apenas dos Estados Unidos. A equipe terá Japão, Polônia, Tailândia e o próprio time estadunidense como adversários.

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    Brasil venceu a França com tranquilidade na abertura da segunda semana da VNL (Foto: Volleyball World)

    Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações

    LEVANTADORAS

    • Macris
    • Roberta

    OPOSTAS

    • Kisy
    • Rosamaria

    PONTEIRAS

    • Ana Cristina
    • Julia Bergmann
    • Helena
    • Maiara Basso

    CENTRAIS

    • Diana
    • Julia Kudiess
    • Lorena
    • Luzia

    LÍBEROS

    • Natinha
    • Marcelle

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    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Feminina 2026
    Brasil x Japão

    📅 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho de 2026, às 7h20 (de Brasília)
    📍 Local: Osaka, Japão
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

    Jogos do Brasil na terceira semana:

    Osaka, Japão

    1. Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
    2. Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
    3. Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
    4. Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

    * Horários de Brasília

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