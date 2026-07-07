Brasil x Japão na Liga das Nações: horário e onde assistir Partida é válida pela última semana classificatória da competição

Após duas semanas de pausa, a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à ação na VNL nesta quarta-feira (8). Pela terceira e última etapa da fase classificatória da competição, o Brasil enfrenta o Japão às 7h20 (de Brasília). A partida acontece no país adversário, em Osaka, e tem transmissão ao vivo do Sportv 2, da GeTV e da VBTV (streaming oficial da FIVB).

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Para a etapa do Japão, Zé Roberto optou por levar apenas 14 jogadoras, o número máximo que pode ser relacionado por jogo. A capitã Gabi Guimarães, com desconforto na região lombar, não viajou e segue em tratamento no Brasil. Já a oposta Tainara sofreu uma lesão no joelho durante os treinamentos para a terceira semana da VNL e está fora do campeonato. Em seu lugar, Maiara Basso foi convocada.

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A Seleção chega à terceira etapa da Liga das Nações na segunda posição da tabela, atrás apenas dos Estados Unidos. A equipe terá Japão, Polônia, Tailândia e o próprio time estadunidense como adversários.

Brasil venceu a França com tranquilidade na abertura da segunda semana da VNL (Foto: Volleyball World)

Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Rosamaria

PONTEIRAS

Ana Cristina

Julia Bergmann

Helena

Maiara Basso

CENTRAIS

Diana

Julia Kudiess

Lorena

Luzia

LÍBEROS

Natinha

Marcelle

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🏐✅ Ficha técnica

VNL Feminina 2026

Brasil x Japão

📅 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho de 2026, às 7h20 (de Brasília)

📍 Local: Osaka, Japão

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

Jogos do Brasil na terceira semana:

Osaka, Japão

Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20 Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20 Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30 Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

* Horários de Brasília