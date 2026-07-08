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Astro do UFC exalta Neymar na Seleção: 'Melhor depois de Pelé'

Carlos Prates tem no camisa 10 como grande inspiração na carreira de atleta

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 09:38
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Carlos Prates após vitória no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)
Carlos Prates após vitória no UFC 319 (Foto: Divulgação/UFC)

Neymar Jr. parece ter uma legião de fãs no UFC. Depois de Jean Silva, foi a vez de Carlos Prates defender a carreira do camisa 10 da Seleção Brasileira – com direito até a comparações com Pelé. Nem mesmo a eliminação da Amarelinha na Copa do Mundo de 2026 diminuiu o prestígio do atacante, que segue como uma das grandes inspirações para o peso meio-médio (até 77,1 kg).

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    — Depois do Pelé, esse foi o melhor de todos os nomes brasileiros. Ele não é o maior, porque, infelizmente, não ganhou uma Copa assim como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e outros. Mas, com a bola no pé, ele foi o melhor. Não foi o maior, mas sem dúvidas o melhor brasileiro depois de Pelé — afirmou Prates.

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    O maior artilheiro da história da Seleção também é conhecido pela precisão nas cobranças de pênalti. Com confiança e frieza, Neymar raramente demonstra sentir a pressão do momento. E é justamente essa postura que inspira Prates antes de subir ao octógono.

    — Antes de bater um pênalti decisivo, ele não fica nervoso, não treme e, por ser fã dele, querer ser igual ao Neymar, meio que me ajuda a não sentir pressão. Craque não fica nervoso, não sente pressão. Sou fã número um desse cara, uma das minhas inspirações, meu ídolo que só é odiado pelos brasileiros que não entendem de futebol — completou.

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    • Prates não foi único a sair em defesa do camisa 10

    Além dos elogios, compartilhados em vídeo no seu perfil do "Instagram", Jean Silva aproveitou para atacar os haters do jogador de futebol. Como atleta, o peso-pena do UFC chegou ainda a provocar quem esteve criticando o camisa 10 após o resultado negativo contra a Noruega.

    — Teve uma galera falando abobrinha, que ele não jogou nada. Aí, vou fazer uma pergunta, só uma. O que você fez? Você, que está criticando aí, fez o que? Por isso que você vai ficar sentado no seu sofá criticando o sucesso dos outros — atacou "The Lord".

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    Despedida do Brasil e de Neymar

    A Seleção Brasileira foi derrotada pela Noruega por 2 a 1 no último domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com o tropeço, a equipe comandada por Carlo Ancelotti deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final. A equipe, então, amplia o jejum de títulos na competição, que dura desde 2002.

    A eliminação deve marcar a despedida de Neymar da Amarelinha. O atacante do Santos passou por um processo especial de preparação para ficar à disposição, mas sofreu uma nova lesão e estreou na Copa apenas na terceira rodada da fase de grupos, contra a Escócia. Ao todo, entrou em campo em apenas duas oportunidades, ambas como reserva.

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    Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo
    Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

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