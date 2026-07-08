Astro do UFC exalta Neymar na Seleção: 'Melhor depois de Pelé' Carlos Prates tem no camisa 10 como grande inspiração na carreira de atleta

Neymar Jr. parece ter uma legião de fãs no UFC. Depois de Jean Silva, foi a vez de Carlos Prates defender a carreira do camisa 10 da Seleção Brasileira – com direito até a comparações com Pelé. Nem mesmo a eliminação da Amarelinha na Copa do Mundo de 2026 diminuiu o prestígio do atacante, que segue como uma das grandes inspirações para o peso meio-médio (até 77,1 kg).

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— Depois do Pelé, esse foi o melhor de todos os nomes brasileiros. Ele não é o maior, porque, infelizmente, não ganhou uma Copa assim como Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e outros. Mas, com a bola no pé, ele foi o melhor. Não foi o maior, mas sem dúvidas o melhor brasileiro depois de Pelé — afirmou Prates.

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O maior artilheiro da história da Seleção também é conhecido pela precisão nas cobranças de pênalti. Com confiança e frieza, Neymar raramente demonstra sentir a pressão do momento. E é justamente essa postura que inspira Prates antes de subir ao octógono.

— Antes de bater um pênalti decisivo, ele não fica nervoso, não treme e, por ser fã dele, querer ser igual ao Neymar, meio que me ajuda a não sentir pressão. Craque não fica nervoso, não sente pressão. Sou fã número um desse cara, uma das minhas inspirações, meu ídolo que só é odiado pelos brasileiros que não entendem de futebol — completou.

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Prates não foi único a sair em defesa do camisa 10

Além dos elogios, compartilhados em vídeo no seu perfil do "Instagram", Jean Silva aproveitou para atacar os haters do jogador de futebol. Como atleta, o peso-pena do UFC chegou ainda a provocar quem esteve criticando o camisa 10 após o resultado negativo contra a Noruega.

— Teve uma galera falando abobrinha, que ele não jogou nada. Aí, vou fazer uma pergunta, só uma. O que você fez? Você, que está criticando aí, fez o que? Por isso que você vai ficar sentado no seu sofá criticando o sucesso dos outros — atacou "The Lord".

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Despedida do Brasil e de Neymar

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Noruega por 2 a 1 no último domingo (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com o tropeço, a equipe comandada por Carlo Ancelotti deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final. A equipe, então, amplia o jejum de títulos na competição, que dura desde 2002.

A eliminação deve marcar a despedida de Neymar da Amarelinha. O atacante do Santos passou por um processo especial de preparação para ficar à disposição, mas sofreu uma nova lesão e estreou na Copa apenas na terceira rodada da fase de grupos, contra a Escócia. Ao todo, entrou em campo em apenas duas oportunidades, ambas como reserva.

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Jogadores do Brasil lamentam eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo (Photo by Jewel SAMAD / AFP)

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