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Maicon brilha, e Seleção B masculina de vôlei vence amistoso contra o Chile

Partida abriu a série de jogos preparatórios entre as equipes

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 12:06
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Maicon Santos pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
Maicon Santos em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

A Seleção B masculina de vôlei abriu a série de amistosos contra o Chile com vitória neste sábado (4). A equipe saiu vencedora por 3 sets a 1, nas parciais 25/22, 21/25, 25/13 e 25/20. O ponteiro e capitão Maicon foi o destaque do confronto, com 17 pontos marcados. A partida foi disputa na Arena Multiuso de São José, em Santa Catarina (SC).

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    O técnico Nery Trembeiro escalou o time com o levantador Gabriel Bieler, o oposto Sabino, os ponteiros Maicon e Leo Lukas, os centrais Yan Patrick e Guilherme Voss e o líbero Bandini. Nas inversões 5x1, Paulo, tradicionalmente ponta, foi usado como oposto e entrou junto com Bender, na mão.

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    Ao lado de Maicon, maior pontuador do duelo com 17 acertos, Sabino (16), Leo Lukas (15) e Yan (14) também brilharam. O objetivo da Seleção B é dar rodagem e ritmo a atletas que estão em observação pela comissão técnica da seleção principal.

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    • Para dar sequência à série de amistosos em Santa Catarina (SC), Brasil e Chile voltam a se enfrentar em Criciúma, às 20h. A sequência continua no dia 7, em Tubarão, às 20h30, e acaba em 8 de de julho, novamente em São José, às 20h.

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    Seleção B de vôlei masculino treina em Saquarema (RJ)
    Seleção B de vôlei masculino treina em Saquarema (Foto: Reprodução/CBV)

    Confira os jogadores convocados para a Seleção B:

    LEVANTADORES

    • Matheus Bieler
    • Matheus Bender
    • Matheus Bento

    OPOSTOS

    • Sabino
    • Samuel

    PONTEIROS

    • Maicon (capitão)
    • Leo Lukas
    • Paulo
    • Thiago Vaccari
    • Marcus Coelho

    CENTRAIS

    • Thiery
    • Guilherme Voss
    • Geovane Kuhnen
    • Yan Patrick

    LÍBEROS

    1. Bandini
    2. João Centola

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