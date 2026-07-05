Maicon brilha, e Seleção B masculina de vôlei vence amistoso contra o Chile
Partida abriu a série de jogos preparatórios entre as equipes
A Seleção B masculina de vôlei abriu a série de amistosos contra o Chile com vitória neste sábado (4). A equipe saiu vencedora por 3 sets a 1, nas parciais 25/22, 21/25, 25/13 e 25/20. O ponteiro e capitão Maicon foi o destaque do confronto, com 17 pontos marcados. A partida foi disputa na Arena Multiuso de São José, em Santa Catarina (SC).
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O técnico Nery Trembeiro escalou o time com o levantador Gabriel Bieler, o oposto Sabino, os ponteiros Maicon e Leo Lukas, os centrais Yan Patrick e Guilherme Voss e o líbero Bandini. Nas inversões 5x1, Paulo, tradicionalmente ponta, foi usado como oposto e entrou junto com Bender, na mão.
Ao lado de Maicon, maior pontuador do duelo com 17 acertos, Sabino (16), Leo Lukas (15) e Yan (14) também brilharam. O objetivo da Seleção B é dar rodagem e ritmo a atletas que estão em observação pela comissão técnica da seleção principal.
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Para dar sequência à série de amistosos em Santa Catarina (SC), Brasil e Chile voltam a se enfrentar em Criciúma, às 20h. A sequência continua no dia 7, em Tubarão, às 20h30, e acaba em 8 de de julho, novamente em São José, às 20h.
Confira os jogadores convocados para a Seleção B:
LEVANTADORES
- Matheus Bieler
- Matheus Bender
- Matheus Bento
OPOSTOS
- Sabino
- Samuel
PONTEIROS
- Maicon (capitão)
- Leo Lukas
- Paulo
- Thiago Vaccari
- Marcus Coelho
CENTRAIS
- Thiery
- Guilherme Voss
- Geovane Kuhnen
- Yan Patrick
LÍBEROS
- Bandini
- João Centola
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