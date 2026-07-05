Maicon brilha, e Seleção B masculina de vôlei vence amistoso contra o Chile Partida abriu a série de jogos preparatórios entre as equipes

A Seleção B masculina de vôlei abriu a série de amistosos contra o Chile com vitória neste sábado (4). A equipe saiu vencedora por 3 sets a 1, nas parciais 25/22, 21/25, 25/13 e 25/20. O ponteiro e capitão Maicon foi o destaque do confronto, com 17 pontos marcados. A partida foi disputa na Arena Multiuso de São José, em Santa Catarina (SC).

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O técnico Nery Trembeiro escalou o time com o levantador Gabriel Bieler, o oposto Sabino, os ponteiros Maicon e Leo Lukas, os centrais Yan Patrick e Guilherme Voss e o líbero Bandini. Nas inversões 5x1, Paulo, tradicionalmente ponta, foi usado como oposto e entrou junto com Bender, na mão.

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Ao lado de Maicon, maior pontuador do duelo com 17 acertos, Sabino (16), Leo Lukas (15) e Yan (14) também brilharam. O objetivo da Seleção B é dar rodagem e ritmo a atletas que estão em observação pela comissão técnica da seleção principal.

Para dar sequência à série de amistosos em Santa Catarina (SC), Brasil e Chile voltam a se enfrentar em Criciúma, às 20h. A sequência continua no dia 7, em Tubarão, às 20h30, e acaba em 8 de de julho, novamente em São José, às 20h.

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Seleção B de vôlei masculino treina em Saquarema (Foto: Reprodução/CBV)

Confira os jogadores convocados para a Seleção B:

LEVANTADORES

Matheus Bieler

Matheus Bender

Matheus Bento

OPOSTOS

Sabino

Samuel

PONTEIROS

Maicon (capitão)

Leo Lukas

Paulo

Thiago Vaccari

Marcus Coelho

CENTRAIS

Thiery

Guilherme Voss

Geovane Kuhnen

Yan Patrick

LÍBEROS

Bandini João Centola

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