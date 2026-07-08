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Agora é oficial? Max Verstappen está perto de deixar Red Bull na F1

Piloto holandês deve fechar com a McLaren a partir da próxima temporada

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/07/2026 14:29
Atualizado há 1 minutos
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Max Verstappen reage nos boxes durante o terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park. (Foto: William West/AFP)
Max Verstappen reage nos boxes durante o terceiro treino livre do GP da Austrália de Fórmula 1 em Albert Park (Foto: William West/AFP)

Os rumores de que Max Verstappen sairia da Red Bull rondam o mundo do automobilismo desde a última temporada. Embora muitos acreditavam que o holandês fosse para a Mercedes, o negócio nunca aconteceu. Desde o acidente no Grande Prêmio da Inglaterra, porém, o cenário parece ter mudado de vez e passou a ser questão de tempo até o anúncio ser feito.

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    As especulações criaram forma principalmente após notícia do PlanetF1.com que Verstappen estaria nos "finalmentes" com a McLaren. Segundo o portal, falta apenas o tretacampeão mundial definir os detalhes finais do novo contrato. Vale destacar que a novidade surgiu após Zak Brown, CEO do time papaya, desmentir os rumores.

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    A saída de Max é dada como provável também por Ralf Schumacher, ex-piloto e comentarista da Fórmula 1. Em entrevista ao podcast "Backstage Boxengasse", da Sky Alemanha, o irmão mais novo de Michael acredita que o holandês já não tem confiança na Red Bull depois da corrida em Silverstone.

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    • — Acho que Max Verstappen vai deixar a Red Bull. Os rumores estão se intensificando. Acho que Max perdeu a confiança na equipe — disse Schumacher.

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    O pódio no GP da Inglaterra parecia encaminhado para Max Verstappen até a volta 48. Na perseguição a Lewis Hamilton, então segundo colocado, o piloto escapou na curva Stowe em alta velocidade e foi parar na brita, encerrando sua corrida de forma prematura. Foi o terceiro abandono do piloto na atual temporada.

    O episódio lembrou o acidente sofrido por Verstappen na classificação do GP da Áustria, no Red Bull Ring. Segundo o holandês, a origem dos dois incidentes está em problemas relacionados ao comportamento da asa traseira.

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    Os recorrentes problemas do carro passaram a preocupar Verstappen não apenas pelo impacto no Mundial de Pilotos, mas também pela questão da segurança. O holandês admitiu frustração com a situação e afirmou ainda que precisará de alguns dias para se recuperar antes de voltar o foco para a próxima etapa.

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    Dias contados na Red Bull?

    O vínculo de Max Verstappen com a Red Bull se estende até a F1 2028, com cláusulas de rescisão que dependem do desempenho da equipe na temporada. Em 2026, o acordo teria como meta que o tetracampeão fosse o segundo colocado do Mundial de Pilotos até a pausa do calendário, após o GP da Hungria, em julho. Caso o objetivo não for atingido, o piloto pode rescindir o contrato sem custos.

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    A duas corridas das férias de meio de temporada, o tetracampeão mundial é o sétimo colocado na classificação, 78 pontos atrás do vice-líder George Russell, o que torna impossível o cumprimento da meta estabelecida.

    Max Verstappen corre no Grande Prêmio da Inglaterra de F1
    Max Verstappen no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Andrej Isakovic/ AFP)

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