Gabriel Bortoleto abre bastidores da Audi e monta 'piloto perfeito' da F1
O piloto também comentou sobre a mentoria de Fernando Alonso: 'Um exemplo a ser seguido'
Em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, o brasileiro Gabriel Bortoleto abriu o jogo sobre os bastidores do processo de reestruturação de sua equipe sob a gestão da Audi na F1 e a forte relação de mentoria que mantém com o bicampeão mundial Fernando Alonso. O jovem piloto de 21 anos também traçou o panorama de quais são, em sua visão, as maiores referências do grid atual em diferentes aspectos de pilotagem.
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Bastidores da Audi
Apontado como o nome do futuro para liderar a Audi em sua chegada oficial à Fórmula 1, Bortoleto classificou o desafio como "um projeto incrível e uma oportunidade única na vida". Segundo o brasileiro, o impacto da fabricante alemã já transformou a postura de todos dentro da fábrica e das pistas, refletindo-se diretamente em dados práticos, como a evolução nos tempos de parada nos boxes.
"Estamos construindo uma equipe formada por pessoas com mentalidade vencedora, com um desejo real de vencer. Consigo ver que isso mudou a equipe", explicou Bortoleto. "Acho que, no geral, todos nós mudamos aquela mentalidade de nos contentarmos com o que fazíamos. Agora pensamos: 'Só ficaremos satisfeitos quando vencermos e quando fizermos as coisas muito melhor do que fazíamos antes'."
O piloto também destacou o bom ambiente interno. Bortoleto ressaltou que mantém uma "relação fantástica" fora das pistas com seu companheiro de equipe, o experiente alemão Nico Hülkenberg, com quem costuma se reunir mesmo nos finais de semana sem corrida.
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Mentoria de Fernando Alonso
Gabriel Bortoleto é agenciado pela A14 Management, empresa de gerenciamento de carreiras liderada por Fernando Alonso. O brasileiro fez questão de demonstrar enorme gratidão ao bicampeão mundial por abrir as portas para ele desde as categorias anteriores à F1, além de definir o espanhol como "um exemplo a ser seguido".
- Ter alguém como o Fernando como mentor, que te ajuda, te incentiva e a quem você pode observar de perto, é incrível. A mentalidade dele é impressionante. Não sei como ele consegue continuar se esforçando, mesmo com o carro que tem agora.
O brasileiro ainda revelou, de forma bem-humorada, que o espírito competitivo de Alonso não diminui em nada fora dos GPs. Segundo Bortoleto, o veterano quer vencer até mesmo quando divide a pista com os pilotos de sua agência no kart: "Ele quer mostrar que ainda é forte, que a idade não importa e que ainda é muito rápido."
Bortoleto monta "piloto perfeito" da F1
No fechamento da entrevista, Bortoleto participou de uma dinâmica de perguntas rápidas para apontar os melhores pilotos da atualidade em atributos específicos. Como resultado, o brasileiro montou o seu "piloto perfeito", combinando as qualidades de seus concorrentes de pista:
- Treino de Classificação: Max Verstappen e Fernando Alonso
- Inteligência/QI de Corrida: Fernando Alonso ("Sem nenhuma dúvida. Nisso, ele está muito à frente de todos")
- Ultrapassagens: Max Verstappen
- Defesa de Posição: Charles Leclerc
- Ritmo de Corrida: Lewis Hamilton ("Acho que o Lewis gerencia e disputa as corridas muito bem")
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