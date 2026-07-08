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Gabriel Bortoleto abre bastidores da Audi e monta 'piloto perfeito' da F1

O piloto também comentou sobre a mentoria de Fernando Alonso: 'Um exemplo a ser seguido'

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
08/07/2026 13:56
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabriel Bortoleto em coletiva de imprensa na véspera do GP da Inglaterra de F1
Gabriel Bortoleto em entrevista coletiva na F1 2026 (Foto: Andrej Isakovic/AFP)

Em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, o brasileiro Gabriel Bortoleto abriu o jogo sobre os bastidores do processo de reestruturação de sua equipe sob a gestão da Audi na F1 e a forte relação de mentoria que mantém com o bicampeão mundial Fernando Alonso. O jovem piloto de 21 anos também traçou o panorama de quais são, em sua visão, as maiores referências do grid atual em diferentes aspectos de pilotagem.

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    Bastidores da Audi

    Apontado como o nome do futuro para liderar a Audi em sua chegada oficial à Fórmula 1, Bortoleto classificou o desafio como "um projeto incrível e uma oportunidade única na vida". Segundo o brasileiro, o impacto da fabricante alemã já transformou a postura de todos dentro da fábrica e das pistas, refletindo-se diretamente em dados práticos, como a evolução nos tempos de parada nos boxes.

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    "Estamos construindo uma equipe formada por pessoas com mentalidade vencedora, com um desejo real de vencer. Consigo ver que isso mudou a equipe", explicou Bortoleto. "Acho que, no geral, todos nós mudamos aquela mentalidade de nos contentarmos com o que fazíamos. Agora pensamos: 'Só ficaremos satisfeitos quando vencermos e quando fizermos as coisas muito melhor do que fazíamos antes'."

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    • O piloto também destacou o bom ambiente interno. Bortoleto ressaltou que mantém uma "relação fantástica" fora das pistas com seu companheiro de equipe, o experiente alemão Nico Hülkenberg, com quem costuma se reunir mesmo nos finais de semana sem corrida.

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    Mentoria de Fernando Alonso

    Gabriel Bortoleto é agenciado pela A14 Management, empresa de gerenciamento de carreiras liderada por Fernando Alonso. O brasileiro fez questão de demonstrar enorme gratidão ao bicampeão mundial por abrir as portas para ele desde as categorias anteriores à F1, além de definir o espanhol como "um exemplo a ser seguido".

    - Ter alguém como o Fernando como mentor, que te ajuda, te incentiva e a quem você pode observar de perto, é incrível. A mentalidade dele é impressionante. Não sei como ele consegue continuar se esforçando, mesmo com o carro que tem agora.

    O brasileiro ainda revelou, de forma bem-humorada, que o espírito competitivo de Alonso não diminui em nada fora dos GPs. Segundo Bortoleto, o veterano quer vencer até mesmo quando divide a pista com os pilotos de sua agência no kart: "Ele quer mostrar que ainda é forte, que a idade não importa e que ainda é muito rápido."

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    O espanhol da Aston Martin Fernando Alonso e o brasileiro da Audi Gabriel Bortoleto caminham pelo paddock no primeiro dia do segundo teste de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe cacace/afp)
    Fernando Alonso e Gabriel Bortoleto caminham pelo paddock no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, na temporada de 2026 da Fórmula 1 (Foto: Giuseppe cacace/afp)

    Bortoleto monta "piloto perfeito" da F1

    No fechamento da entrevista, Bortoleto participou de uma dinâmica de perguntas rápidas para apontar os melhores pilotos da atualidade em atributos específicos. Como resultado, o brasileiro montou o seu "piloto perfeito", combinando as qualidades de seus concorrentes de pista:

    • Treino de Classificação: Max Verstappen e Fernando Alonso
    • Inteligência/QI de Corrida: Fernando Alonso ("Sem nenhuma dúvida. Nisso, ele está muito à frente de todos")
    • Ultrapassagens: Max Verstappen
    • Defesa de Posição: Charles Leclerc
    • Ritmo de Corrida: Lewis Hamilton ("Acho que o Lewis gerencia e disputa as corridas muito bem")

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