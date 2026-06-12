Douglas Souza é anunciado por novo time da Superliga para 2026/27 Campeão olímpico na Rio 2016 jogará pelo Campinas na próxima temporada

Campeão olímpico na Rio 2016, Douglas Souza foi oficializado nesta sexta-feira (12) como jogador do Campinas para a temporada 2026/27. O ponteiro de 30 anos é o segundo reforço anunciado pela equipe do interior paulista, ao lado do argentino Jan Martínez.

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Natural de Santa Bárbara d'Oeste, cidade localizada a cerca de 45 km de Campinas, Douglas atuou nos últimos dois anos pelo Sada Cruzeiro, onde foi bicampeão da Superliga. Além disso, conquistou um Mundial de Clubes e um Campeonato Sul-Americano.

Em 2026, Douglas voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira depois de cinco anos. A decisão de se aposentar da amarelinha, em 2022, foi motivada pelo desgaste da rotina intensa de treinamentos e pela necessidade de cuidar da saúde mental.

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A reestreia pela Seleção aconteceu na última quarta-feira (10), na vitória por 3 sets a 1 sobre o Irã pela Liga das Nações. Douglas foi festejado pela torcida presente na Arena Nilson Nelson, em Brasília, quando entrou para sacar no fim do quarto set. No entanto, após errar o serviço, o ponteiro voltou para o banco de reservas e não jogou mais.

Douglas chega ao Campinas para substituir Adriano, companheiro de Seleção e que está de saída para o voleibol italiano. Também deixam o time campineiro o central Judson, o líbero Lukinha e os ponteiros Maurício Borges e Renan Bonora.

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Após os títulos inéditos da Copa Brasil e do Sul-Americano e o terceiro vice consecutivo da Superliga, o Campinas passa por uma reformulação no elenco. Apesar disso, nomes consagrados do conjunto comandado por Horácio Dileo seguem no clube, como o levantador Bruninho, o oposto Bruno Lima e o central Matheus Pinta, além do próprio técnico argentino.

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Números de Douglas Souza na Superliga 2025/26

Douglas Souza, do Sada Cruzeiro, em jogo contra o Campinas pela Superliga Masculina 25/26 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

260 pontos (18º)

25 bloqueios (29º)

35,9% de eficiência no ataque (19º)

57,1% de eficiência no passe (26º)

25,8% de eficiência no saque (27º)

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