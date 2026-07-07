CBV anuncia venda de ingressos para o Sul-Americano de vôlei; confira detalhes
Torneio acontece em setembro, no Ginásio do Maracanãzinho
A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou que a venda de ingressos para o Campeonato Sul-Americano de vôlei começa nesta quarta-feira (8). A competição acontece no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, com o naipe feminino entre os dias 8 e 13 de setembro, e o masculino logo depois, entre 15 e 20.
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Antes da venda geral, haverá a pré-venda exclusiva para clientes do Banco do Brasil, patrocinador oficial da competição. Ela acontece nesta quarta (8) e quinta-feira (9). Já na sexta (10), a comercialização de ingressos será antecipada para os membros da plataforma "Sou do Vôlei", da CBV. A venda para o público geral tem início no sábado (11).
Além da compra online pela Bilheteria Digital, os torcedores também poderão adquirir ingressos presencialmente no ponto de venda oficial localizado na Banzai Tattoo, no Shopping Downtown, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O Sul-Americano reúne as principais seleções do continente e garante, de forma inédita, uma vaga por gênero nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
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Informações do Sul-Americano de vôlei
📍 Maracanãzinho – Rio de Janeiro (RJ)
Competição feminina: 8 a 13 de setembro
Competição masculina: 15 a 20 de setembro
Calendário de vendas
● 8 e 9 de julho: pré-venda exclusiva Banco do Brasil
● 10 de julho: pré-venda plataforma Sou do Vôlei (CBV)
● 11 de julho: abertura das vendas para o público geral
Onde comprar
Venda online: Bilheteria Digital
Ponto de venda físico:
Banzai Tattoo – Shopping Downtown (Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro)
Funcionamento: segunda a sábado, das 11h às 19h30 (de Brasília)
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