Ao vivo! Acompanhe Brasil x Japão pela VNL feminina

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Seleção volta à quadra para terceira semana da competição

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
08/07/2026 07:03
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Bloqueio brasileiro em ação durante o duelo contra a China na VNL
Bloqueio brasileiro em ação durante o duelo contra a China na VNL (Foto: Volleyball World)

Após uma semana de pausa, a seleção feminina de vôlei volta à quadra nesta quarta-feira (8) para a terceira etapa da Liga das Nações (VNL). A equipe enfrenta o Japão, em Osaka, a partir das 7h20 (horário de Brasília).

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    Veja os lances do jogo

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    Brasil

    Japão

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    • Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações

    LEVANTADORAS

    • Macris
    • Roberta

    OPOSTAS

    • Kisy
    • Rosamaria

    PONTEIRAS

    • Ana Cristina
    • Julia Bergmann
    • Helena
    • Maiara Basso

    CENTRAIS

    • Diana
    • Julia Kudiess
    • Lorena
    • Luzia

    LÍBEROS

    • Natinha
    • Marcelle

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    Jogadoras da seleção feminina de vôlei comemoram durante jogo da VNL
    Jogadoras da seleção feminina de vôlei comemoram durante jogo da VNL (Foto: Volleyball World)

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Feminina 2026
    Brasil x Japão

    📅 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho de 2026, às 7h20 (de Brasília)
    📍 Local: Osaka, Japão
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

    Jogos do Brasil na terceira semana:

    Osaka, Japão

    1. Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
    2. Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
    3. Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
    4. Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

    * Horários de Brasília

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