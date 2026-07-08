Ao vivo! Acompanhe Brasil x Japão pela VNL feminina Seleção volta à quadra para terceira semana da competição

Após uma semana de pausa, a seleção feminina de vôlei volta à quadra nesta quarta-feira (8) para a terceira etapa da Liga das Nações (VNL). A equipe enfrenta o Japão, em Osaka, a partir das 7h20 (horário de Brasília).

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Veja os lances do jogo

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil Japão

Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações

LEVANTADORAS

Macris

Roberta

OPOSTAS

Kisy

Rosamaria

PONTEIRAS

Ana Cristina

Julia Bergmann

Helena

Maiara Basso

CENTRAIS

Diana

Julia Kudiess

Lorena

Luzia

LÍBEROS

Natinha

Marcelle

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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Jogadoras da seleção feminina de vôlei comemoram durante jogo da VNL (Foto: Volleyball World)

Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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🏐✅ Ficha técnica

VNL Feminina 2026

Brasil x Japão

📅 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho de 2026, às 7h20 (de Brasília)

📍 Local: Osaka, Japão

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

Jogos do Brasil na terceira semana:

Osaka, Japão

Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20 Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20 Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30 Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h

* Horários de Brasília

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