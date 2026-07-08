Ao vivo! Acompanhe Brasil x Japão pela VNL feminina

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Seleção volta à quadra para terceira semana da competição
Após uma semana de pausa, a seleção feminina de vôlei volta à quadra nesta quarta-feira (8) para a terceira etapa da Liga das Nações (VNL). A equipe enfrenta o Japão, em Osaka, a partir das 7h20 (horário de Brasília).
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Veja os lances do jogo
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
Japão
Veja a lista de convocadas para a terceira semana da Liga das Nações
LEVANTADORAS
- Macris
- Roberta
OPOSTAS
- Kisy
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Ana Cristina
- Julia Bergmann
- Helena
- Maiara Basso
CENTRAIS
- Diana
- Julia Kudiess
- Lorena
- Luzia
LÍBEROS
- Natinha
- Marcelle
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Formato da Liga das Nações
A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.
No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.
🏐✅ Ficha técnica
VNL Feminina 2026
Brasil x Japão
📅 Data e horário: quarta-feira, 8 de julho de 2026, às 7h20 (de Brasília)
📍 Local: Osaka, Japão
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (Youtube) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
Jogos do Brasil na terceira semana:
Osaka, Japão
- Japão x Brasil - quarta-feira (8), às 7h20
- Polônia x Brasil - sexta-feira (10), às 7h20
- Tailândia x Brasil - sábado (11), às 3h30
- Estados Unidos x Brasil - domingo (12), às 0h
* Horários de Brasília
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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