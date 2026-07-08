Brasileiro manda recado antes do UFC 329, em Las Vegas: 'Leve'
Cesar Almeida busca reencontrar o caminho das vitórias
Quando subir ao octógono neste sábado, no UFC 329, Cesar Almeida, o Cesinha, aos 38 anos, tentará retomar o caminho das vitórias na principal organização de MMA do planeta. O adversário é será Damian Pinas, de Aruba, pelo peso-médio.
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Em entrevista ao Paramount, o lutador paulistano falou da expectativa para esse próximo desafio.
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- Estou bem preparado, foi o meu melhor camp. Estou curtindo o momento, vou entrar livre, leve, solto e fazer o melhor trabalho da minha vida.
Cesinha acredita que, diante do jovem rival, de 23 anos, sua maior rodagem no octógono pode fazer a diferença, ainda que o atleta de Aruba tenha estreado no UFC com nocaute sobre Wes Schultz, por nocaute, no UFC México, em fevereiro:
- Ele é da Nova União, um atleta que já é dessa geração, que começou no MMA. Ele não fez uma transição de outro esporte. Ele vai trazer uma luta de MMA, esse é o maior desafio. Mas, em contrapartida, a minha experiência pode me ajudar muito nisso, nesse momento.
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🗣️ "Vai ser a melhor luta da noite".— UFC Brasil (@UFCBrasil) July 8, 2026
Se liga no que o Cesar Almeida disse antes de entrar em ação no Octógono do #UFC329! 🇧🇷
[ Sábado (11) | Transmissão ao vivo a partir das 16h SOMENTE no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/mTHQOuTgVl
O paulistano, que não sobe ao octógono desde a derrota para Cezary Oleksiejczuk, em dezembro, assegura que o desfecho contra o lutador de Aruba será diferente.
- Mudou muita coisa (desde a última luta), aconteceram muitas coisas no outro camp. Faltando duas semanas para a luta fiquei preocupado com outras questões, perdi para mim mesmo, não tirando o mérito do adversário. Dessa vez, não, cheguei tranquilo, bem.
Além de Cesinha, Ryan Gandra e Alessandro Costa vão representar o Brasil no evento de sábado (11). Abaixo, todos os confrontos:
FICHA TÉCNICA
UFC 329
📆 Data: 11 de julho de 2025
⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)
🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 22h
Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway
Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh
Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney
Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov
Card Preliminar - 18h
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison
Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez
Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong
Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida
Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden
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