Brasileiro manda recado antes do UFC 329, em Las Vegas: 'Leve' Cesar Almeida busca reencontrar o caminho das vitórias

Quando subir ao octógono neste sábado, no UFC 329, Cesar Almeida, o Cesinha, aos 38 anos, tentará retomar o caminho das vitórias na principal organização de MMA do planeta. O adversário é será Damian Pinas, de Aruba, pelo peso-médio.

➡️ Astro do UFC exalta Neymar no Brasil: 'Melhor depois de Pelé'

➡️Com volta de McGregor, UFC 329 conta ainda com três brasileiros

➡️McGregor e Holloway têm brasileiro como vítima em comum no UFC



Em entrevista ao Paramount, o lutador paulistano falou da expectativa para esse próximo desafio.

continua após a publicidade

➡️ Alex Poatan completa 39 anos com trajetória meteórica no UFC

➡️ Brasileiro se apresenta como reserva de McGregor x Holloway no UFC

- Estou bem preparado, foi o meu melhor camp. Estou curtindo o momento, vou entrar livre, leve, solto e fazer o melhor trabalho da minha vida.

Cesinha acredita que, diante do jovem rival, de 23 anos, sua maior rodagem no octógono pode fazer a diferença, ainda que o atleta de Aruba tenha estreado no UFC com nocaute sobre Wes Schultz, por nocaute, no UFC México, em fevereiro:



- Ele é da Nova União, um atleta que já é dessa geração, que começou no MMA. Ele não fez uma transição de outro esporte. Ele vai trazer uma luta de MMA, esse é o maior desafio. Mas, em contrapartida, a minha experiência pode me ajudar muito nisso, nesse momento.

continua após a publicidade

🗣️ "Vai ser a melhor luta da noite".



Se liga no que o Cesar Almeida disse antes de entrar em ação no Octógono do #UFC329! 🇧🇷



[ Sábado (11) | Transmissão ao vivo a partir das 16h SOMENTE no @ParamountPlusBR ] pic.twitter.com/mTHQOuTgVl — UFC Brasil (@UFCBrasil) July 8, 2026

O paulistano, que não sobe ao octógono desde a derrota para Cezary Oleksiejczuk, em dezembro, assegura que o desfecho contra o lutador de Aruba será diferente.

- Mudou muita coisa (desde a última luta), aconteceram muitas coisas no outro camp. Faltando duas semanas para a luta fiquei preocupado com outras questões, perdi para mim mesmo, não tirando o mérito do adversário. Dessa vez, não, cheguei tranquilo, bem.

continua após a publicidade

Além de Cesinha, Ryan Gandra e Alessandro Costa vão representar o Brasil no evento de sábado (11). Abaixo, todos os confrontos:

FICHA TÉCNICA

UFC 329

📆 Data: 11 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 18h (horário de Brasília)

🌍 Local: na T-Mobile Arena, em Los Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 22h

Peso-meio-médio (até 77,1 Kg): Conor McGregor x Max Holloway

Peso-leve (até 70,3 Kg): Benoit Saint Denis x Paddy Pimblett

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cory Sandhagen x Mario Bautista

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Lone'er Kavanagh

Peso-leve (até 70,3 Kg): King Green x Terrance McKinney

Peso-meio-pesado (até 92,9 Kg): Robert Whittaker x Nikita Krylov

continua após a publicidade

Card Preliminar - 18h

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Gable Steveson x Elisha Ellison

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt x Adrian Yanez

Peso-pena (até 65,7 Kg): Luke Riley x Kai Kamaka III

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Wang Cong

Peso-médio (até 83,9 Kg): Damian Pinas x Cesar Almeida

Peso-galo (até 61,2 Kg): Farid Basharat x Ethyn Ewing

Peso-médio (até 83,9 Kg): Ryan Gandra x Zachary Reese

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alessandro Costa x Cody Durden

🥊 Aposte nos vencedores do UFC 329

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.