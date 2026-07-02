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Saiba quais foram os jogos mais apostados da fase de grupos da Copa

Levantamento revela os confrontos que mais atraíram os apostadores em cada uma das três rodadas da primeira fase do Mundial

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
02/07/2026 13:50
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Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026.
Trionda, bola oficial da Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Os confrontos envolvendo as seleções de Argentina, Brasil e Colômbia lideraram o volume de transações no mercado de apostas esportivas durante a fase inicial da Copa do Mundo. Um levantamento feito pela Brazino777 mapeou os três duelos que mais atraíram movimentações financeiras em cada uma das rodadas da etapa de grupos do torneio.

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    Na abertura da competição, o embate entre Argentina e Argélia assumiu o topo do ranking. Logo em seguida, os jogos Brasil x Marrocos e Uzbequistão x Colômbia completaram a lista dos três primeiros colocados, ratificando a força comercial e o apelo das equipes sul-americanas no setor.

    Na segunda rodada da competição, o evento que teve maior número de apostas na plataforma foi Colômbia x RD Congo. O índice de engajamento dos usuários manteve-se elevado também nas disputas entre Argentina x Áustria e Inglaterra x Gana.

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    Já no encerramento da fase classificatória, o duelo Escócia x Brasil concentrou o maior fluxo de operações. O Top 3 do fechamento da fase de grupos ainda contabilizou os confrontos Jordânia x Argentina e Equador x Alemanha.

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    • Jogos com mais apostas durante a fase de grupos:

    1ª rodada
    Argentina x Argélia
    Brasil x Marrocos
    Uzbequistão x Colômbia

    2ª rodada
    Colômbia x República Democrática do Congo
    Argentina x Áustria
    Inglaterra x Gana

    3ª rodada
    Escócia x Brasil
    Jordânia x Argentina
    Equador x Alemanha

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    Sobre o levantamento

    A análise foi desenvolvida por meio de um mapeamento interno realizado pela Brazino777. Os dados estatísticos apresentados têm como base estrita o volume de operações e a quantidade de apostas registradas de forma direta dentro do próprio site da plataforma, contabilizados ao longo de todas as partidas da fase de grupos da Copa do Mundo.

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