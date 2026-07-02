Saiba quais foram os jogos mais apostados da fase de grupos da Copa Levantamento revela os confrontos que mais atraíram os apostadores em cada uma das três rodadas da primeira fase do Mundial

Os confrontos envolvendo as seleções de Argentina, Brasil e Colômbia lideraram o volume de transações no mercado de apostas esportivas durante a fase inicial da Copa do Mundo. Um levantamento feito pela Brazino777 mapeou os três duelos que mais atraíram movimentações financeiras em cada uma das rodadas da etapa de grupos do torneio.

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Na abertura da competição, o embate entre Argentina e Argélia assumiu o topo do ranking. Logo em seguida, os jogos Brasil x Marrocos e Uzbequistão x Colômbia completaram a lista dos três primeiros colocados, ratificando a força comercial e o apelo das equipes sul-americanas no setor.

Na segunda rodada da competição, o evento que teve maior número de apostas na plataforma foi Colômbia x RD Congo. O índice de engajamento dos usuários manteve-se elevado também nas disputas entre Argentina x Áustria e Inglaterra x Gana.

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Já no encerramento da fase classificatória, o duelo Escócia x Brasil concentrou o maior fluxo de operações. O Top 3 do fechamento da fase de grupos ainda contabilizou os confrontos Jordânia x Argentina e Equador x Alemanha.

Jogos com mais apostas durante a fase de grupos:

1ª rodada

Argentina x Argélia

Brasil x Marrocos

Uzbequistão x Colômbia

2ª rodada

Colômbia x República Democrática do Congo

Argentina x Áustria

Inglaterra x Gana

3ª rodada

Escócia x Brasil

Jordânia x Argentina

Equador x Alemanha

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Sobre o levantamento

A análise foi desenvolvida por meio de um mapeamento interno realizado pela Brazino777. Os dados estatísticos apresentados têm como base estrita o volume de operações e a quantidade de apostas registradas de forma direta dentro do próprio site da plataforma, contabilizados ao longo de todas as partidas da fase de grupos da Copa do Mundo.

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