logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Papa Gueye anuncia pausa na seleção de Senegal após eliminação na Copa do Mundo

Meia diz que não voltará à seleção enquanto Pape Thiaw e sua comissão estiverem no comando

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 08:06
Favorite o Lance! no Google
Pape Gueye, nº 26 do Senegal, domina a bola durante a partida da fase de 32 seleções da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Bélgica e Senegal.
Papa Gueye em ação em Senegal x Bélgica, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Fran Santiago / AFP)

Após eliminação na Copa do Mundo para a Bélgica, na última quarta-feira (2), o meia Papa Gueye anunciou que não atuará mais pela seleção de Senegal enquanto a atual comissão técnica, liderada pelo treinador Pape Thiaw, estiver no comando. 

continua após a publicidade
  • Jogadores do Senegal desolados com virada belga na Copa (Foto: Reuters/Folhapress)

    Senegal era a última seleção da Copa na lista de restrição de viagens aos EUA

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 horas
  • Lukaku comemora gol da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Dê suas notas: Bélgica vence Senegal em virada histórica na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 10 horas
  • Jogadores da Bélgica comemoram gol contra Senegal pela Copa do Mundo

    Bélgica x Senegal: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas

    • O anúncio aconteceu por meio das redes sociais do jogador, que foi um dos destaques de Senegal na Copa. Gueye disse que, enquanto a comissão estiver presente, dará "uma pausa" com a camisa de Senegal.

    ➡️Balogun iguala marca de Zidane, Ronaldinho e Garrincha na Copa do Mundo

    - Voltarei para dizer algumas palavras sobre a eliminação, mas anuncio hoje que, enquanto esta comissão técnica permanecer, farei uma pausa na seleção.

    continua após a publicidade
    Pape Gueye (nº 26), do Senegal, é substituído por Lamine Camara (nº 8) durante a partida da fase de 32 avos de final da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Bélgica e Senegal.
    Papa Gueye substituído em Senegal e Bélgica, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Fran Santiago)
  • Rafael Leão, atacante de Portugal, em ação contra a Croácia (Foto: Damir Sencar/AFP)

    Portugal acumulou vitórias e o gol 900 de CR7 diante da Croácia; relembre

    Copa do Mundo 2026
    Há 8 horas
  • Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)

    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (2)?

    Copa do Mundo
    Há 8 horas
  • Gabriel Magalhães durante jogo do Brasil com o Japão. Zagueiro tem feito boa Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

    Gabriel Magalhães lidera estatística e se destaca na Copa do Mundo

    Seleção Brasileira
    Há 12 horas

    • A eliminação de Senegal na segunda fase da Copa do Mundo foi melancólica. A seleção africana chegou a abrir 2 a 0 sobre a Bélgica e controlou boa parte da partida, mas viu os belgas reagirem na reta final do tempo regulamentar, com gols de Romelu Lukaku, aos 40 minutos, e Youri Tielemans, três minutos depois. Já na prorrogação, aos 11 minutos do segundo tempo, Tielemans sofreu um pênalti após revisão do VAR, cobrou a penalidade e marcou o gol da virada, garantindo a classificação da Bélgica às oitavas de final.

    ➡️Ancelotti adota folgas planejadas para aliviar a pressão na Copa

    Papa Gueye deixou o gramado aos 20 minutos da última etapa para dar lugar a Lamine Camara, quando Senegal ainda estava à frente do placar, por 2 a 0. Depois do jogo, Gueye afirmou que a substituição foi por opção técnica de Pape Thiaw.

    continua após a publicidade

    - Papa Gueye deixou o gramado aos 20 minutos da última etapa para dar lugar a Lamine Camara, quando Senegal ainda estava à frente do placar, por 2 a 0. Depois do jogo, Gueye afirmou que a substituição foi por opção técnica de Pape Thiaw.

    Com a derrota, Senegal dá adeus à Copa do Mundo de 2026, enquanto a Bélgica avança para as oitavas de final, onde enfrentará os Estados Unidos na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), em Seattle. 

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Kento Shiogai (nº 26), do Japão, inspeciona o gramado antes da partida contra a Suécia pelo Grupo F da Copa do Mundo da FIFA 2026, no Dallas Stadium, em Arlington, Texas (Foto: Molly Darlington / Getty Images via Afp)

    Copa do Mundo 2026

    Japonês que criticou Neymar dispara contra brasileiros: 'Bastante tempo livre'

    Há 58 minutos
    Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo 2026

    Possível rival do Brasil na Copa do Mundo, Inglaterra vive dependência de Harry Kane

    Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo corre em treino da seleção portuguesa durante a Copa

    Copa do Mundo 2026

    Sabe tudo sobre Cristiano Ronaldo? Responda ao quiz da Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Gustavo Villani é uma das principais vozes da Globo na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

    Copa do Mundo 2026

    Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje (2)?

    Há 1 hora
    Jogadores do Senegal desolados com virada belga na Copa (Foto: Reuters/Folhapress)

    Copa do Mundo 2026

    Senegal era a última seleção da Copa na lista de restrição de viagens aos EUA

    Há 1 hora
    Raphael Claus em Estados Unidos x Bósnia pela Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026

    Astros da NBA e da NFL detonam Claus em EUA x Bósnia: 'Insano'

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Neymar com Guilherme, ex-Santos, segurando uma camisa do Houston Dynamo

    Ancelotti adota folgas planejadas para aliviar a pressão na Copa

    Lamine Yamal durante a partida entre Espanha e Uruguai

    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (02/07/2026)

    Olise em ação pela França na Copa do Mundo

    Campeão da Copa do Mundo com a França, Henry se rende a Olise: 'É um monstro'

    Seleção da Espanha comemorando gol na Copa do Mundo contra o Uruguai

    Espanha x Áustria: como chegam as seleções para a decisão na Copa?

    Inglaterra comemora gol de Harry Kane na Copa do Mundo

    Copa do Mundo: Inglaterra reencontra palco da 'Mão de Deus' após 40 anos

    Paquetá disputa a bola de cabeça na vitória do Brasil sobre o Japão

    Ex-Botafogo se oferece para treinar Japão após derrota para o Brasil na Copa: 'Me testem'

    Treinador da RD Congo faz expressão de surpresa

    Técnico descobre morte do pai em coletiva após eliminação na Copa; veja

    O árbitro Raphael Claus, em primeiro plano, segura um cartão vermelho; atrás dele, Balogun, o jogador expulso, levanta a camisa parcialmente e demonstra tristeza

    Balogun iguala marca de Zidane, Ronaldinho e Garrincha na Copa do Mundo

    Harry Kane comemorando gol

    Tabela da Copa: veja os classificados e eliminados do dia (01/07)