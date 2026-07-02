Papa Gueye anuncia pausa na seleção de Senegal após eliminação na Copa do Mundo
Meia diz que não voltará à seleção enquanto Pape Thiaw e sua comissão estiverem no comando
Após eliminação na Copa do Mundo para a Bélgica, na última quarta-feira (2), o meia Papa Gueye anunciou que não atuará mais pela seleção de Senegal enquanto a atual comissão técnica, liderada pelo treinador Pape Thiaw, estiver no comando.
Senegal era a última seleção da Copa na lista de restrição de viagens aos EUA
Dê suas notas: Bélgica vence Senegal em virada histórica na Copa
Bélgica x Senegal: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
O anúncio aconteceu por meio das redes sociais do jogador, que foi um dos destaques de Senegal na Copa. Gueye disse que, enquanto a comissão estiver presente, dará "uma pausa" com a camisa de Senegal.
➡️Balogun iguala marca de Zidane, Ronaldinho e Garrincha na Copa do Mundo
- Voltarei para dizer algumas palavras sobre a eliminação, mas anuncio hoje que, enquanto esta comissão técnica permanecer, farei uma pausa na seleção.
A eliminação de Senegal na segunda fase da Copa do Mundo foi melancólica. A seleção africana chegou a abrir 2 a 0 sobre a Bélgica e controlou boa parte da partida, mas viu os belgas reagirem na reta final do tempo regulamentar, com gols de Romelu Lukaku, aos 40 minutos, e Youri Tielemans, três minutos depois. Já na prorrogação, aos 11 minutos do segundo tempo, Tielemans sofreu um pênalti após revisão do VAR, cobrou a penalidade e marcou o gol da virada, garantindo a classificação da Bélgica às oitavas de final.
➡️Ancelotti adota folgas planejadas para aliviar a pressão na Copa
Papa Gueye deixou o gramado aos 20 minutos da última etapa para dar lugar a Lamine Camara, quando Senegal ainda estava à frente do placar, por 2 a 0. Depois do jogo, Gueye afirmou que a substituição foi por opção técnica de Pape Thiaw.
- Papa Gueye deixou o gramado aos 20 minutos da última etapa para dar lugar a Lamine Camara, quando Senegal ainda estava à frente do placar, por 2 a 0. Depois do jogo, Gueye afirmou que a substituição foi por opção técnica de Pape Thiaw.
Com a derrota, Senegal dá adeus à Copa do Mundo de 2026, enquanto a Bélgica avança para as oitavas de final, onde enfrentará os Estados Unidos na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), em Seattle.
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Japonês que criticou Neymar dispara contra brasileiros: 'Bastante tempo livre'Há 58 minutos
Copa do Mundo 2026
Possível rival do Brasil na Copa do Mundo, Inglaterra vive dependência de Harry KaneHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Sabe tudo sobre Cristiano Ronaldo? Responda ao quiz da Copa do MundoHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Qual jogo da Copa do Mundo vai passar na Globo hoje (2)?Há 1 hora
Copa do Mundo 2026
Senegal era a última seleção da Copa na lista de restrição de viagens aos EUAHá 1 hora
Copa do Mundo 2026
Astros da NBA e da NFL detonam Claus em EUA x Bósnia: 'Insano'Há 1 hora
Mais LANCE!