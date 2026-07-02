Papa Gueye anuncia pausa na seleção de Senegal após eliminação na Copa do Mundo Meia diz que não voltará à seleção enquanto Pape Thiaw e sua comissão estiverem no comando

Após eliminação na Copa do Mundo para a Bélgica, na última quarta-feira (2), o meia Papa Gueye anunciou que não atuará mais pela seleção de Senegal enquanto a atual comissão técnica, liderada pelo treinador Pape Thiaw, estiver no comando.

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O anúncio aconteceu por meio das redes sociais do jogador, que foi um dos destaques de Senegal na Copa. Gueye disse que, enquanto a comissão estiver presente, dará "uma pausa" com a camisa de Senegal.

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- Voltarei para dizer algumas palavras sobre a eliminação, mas anuncio hoje que, enquanto esta comissão técnica permanecer, farei uma pausa na seleção.

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Papa Gueye substituído em Senegal e Bélgica, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Fran Santiago)

A eliminação de Senegal na segunda fase da Copa do Mundo foi melancólica. A seleção africana chegou a abrir 2 a 0 sobre a Bélgica e controlou boa parte da partida, mas viu os belgas reagirem na reta final do tempo regulamentar, com gols de Romelu Lukaku, aos 40 minutos, e Youri Tielemans, três minutos depois. Já na prorrogação, aos 11 minutos do segundo tempo, Tielemans sofreu um pênalti após revisão do VAR, cobrou a penalidade e marcou o gol da virada, garantindo a classificação da Bélgica às oitavas de final.

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Papa Gueye deixou o gramado aos 20 minutos da última etapa para dar lugar a Lamine Camara, quando Senegal ainda estava à frente do placar, por 2 a 0. Depois do jogo, Gueye afirmou que a substituição foi por opção técnica de Pape Thiaw.

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- Papa Gueye deixou o gramado aos 20 minutos da última etapa para dar lugar a Lamine Camara, quando Senegal ainda estava à frente do placar, por 2 a 0. Depois do jogo, Gueye afirmou que a substituição foi por opção técnica de Pape Thiaw.

Com a derrota, Senegal dá adeus à Copa do Mundo de 2026, enquanto a Bélgica avança para as oitavas de final, onde enfrentará os Estados Unidos na próxima segunda-feira (6), às 21h (de Brasília), em Seattle.

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