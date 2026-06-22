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Qual o tamanho da fortuna de Messi? Veja quanto o argentino ganha

Camisa 10 da Argentina é o segundo jogador que mais ganha dentro todos que estão na Copa do Mundo

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
22/06/2026 15:45
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Mesis é o segundo jogador mais bem pago do mundo. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
Mesis é o segundo jogador mais bem pago do mundo. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Campeão do Mundo em 2022 e agora maior artilheiro da história das Copas, Lionel Messi também é um fenômeno quando se trata das receitas geradas por ele dentro e fora do futebol. O camisa 10 argentino é o segundo jogador que mais ganha entre todos que participam da competição, ficando atrás de Cristiano Ronaldo. O jogador forma sua fortuna a partir de cifras que vão além do salário, passando por investimentos em marcas e contratos pesados de patrocínio.

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    Em levantamento feito pela revista Forbes, a instituição apurou que Lionel Messi somou no último ano US$ 140 milhões, ou pouco mais de R$ 700 milhões na cotação atual, com esse tipo de receita. O jogador de 38 anos tem um bom contrato com o Inter Miami e soma o maior salário de toda a MLS, liga dos Estados Unidos, a ponto de superar a folha de pagamento completa de 28 dos 29 clubes do campeonato.

    Seguindo as regras de transparência da MLS, a liga disponibiliza acesso às folhas de pagamento do atletas, mas os valores são referentes apenas ao que é pago como salário, excluindo cifras referentes ao que é gerado pela imagem do atleta. Nessa lista, Messi fatura pouco mais de US$ 28 milhões anualmente.

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    Entretanto, um dos donos do Inter Miami, o empresário norte-americano Jorge Más, afirmou que o argentino custa por ano entre US$ 70 e 80 milhões ao clube. Nessa cifra já estão inclusos acordos como direitos de imagem.

    Além do valor faturado no Inter Miami, Messi soma contratos milionários com empresas do ramo esportivo, comunicações, alimentos e bebidas, além de investimentos próprios do argentino. A Adidas é a fornecedora de material esportivo que patrocina o camisa 10 desde sua chegada ao futebol, responsável pelo seu maior contrato comercial.

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    A parceria de Messi e Adidas já escalou a ponto do jogador ter uma marca dentro do guarda-chuva da empresa alemã, assim como existe a Jordan, que pertence à Nike. A marca do argentino lança produtos próprios de vestuário e acessórios esportivos, como bolas e chuteiras, e é a patrocinadora dos times de base do Inter Miami, deixando de fora apenas o elenco profissional, onde ele mesmo atua.

    Messi também soma contratos temporários com marcas que faz campanhas por meio das redes sociais, nas quais o jogador soma mais 550 milhões de seguidores apenas no Instagram, o que o coloca como o segundo ser humano mais seguido do planeta. O alcance global de suas páginas torna o setor um meio rentável para faturar com campanhas comerciais, principalmente em momentos como a Copa do Mundo.

    Às vésperas do Mundial, Messi publicou campanhas ao lado de marcas como a Lay's, do ramo de alimentos, Open AI, da indústria de tecnologia, Beats, fabricante de headphones, Stanley, marca de garrafas térmicas, rede hoteleira Hard Rock, Mastercard, do setor bancário, a marca de brinquedos Lego e até uma empresa norte-americana de varejo, a Lowe's Home Improvement. Tudo isso publicado dias antes da estreia da Copa do Mundo.

    Outros investimentos de Messi dentro do esporte são a Más+ by Messi, marca de isotônicos, e o Deportivo LSM, um clube de futebol profissional sediado em Ciudad de la Costa, no Uruguai, e que foi comprado e refundado pelo argentino ao lado do amigo e companheiro de clube, Luis Suárez.

    Entenda a metodologia dos valores

    A pesquisa feita pela Forbes sobre os jogadores mais bem pagos da Copa do Mundo destaca que foram usados dados referentes aos ganhos acumulados nos últimos 12 meses dos atletas. Nesse montante, está incluso o faturamento com salários e bônus previstos em contratos, direitos de imagem e rendimentos conquistados em contratos de patrocínio, licenciamento e retornos financeiros de empresas em que os jogadores têm sociedade. Nos casos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o levantamento inclui valores que são pagos por patrocinadores e pela liga e que ambos são contabilizados como salários. No final, o valor é convertido para o dólar na cotação do mês de maio e aproximado para a casa do milhão mais próxima para arredondar as cifras.

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    Messi chegou a 17 gols nas Copas diante da Áustria, nesta segunda-feira. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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