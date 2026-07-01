Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (01/07)? Veja as seleções que entram em campo nesta quarta-feira (01) e o horário da partida

A Copa do Mundo dá sequência nesta quarta-feira (1º) aos 16-avos de final com mais três confrontos eliminatórios. Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos entram em campo em busca de uma vaga nas oitavas de final diante de RD Congo, Senegal e Bósnia e Herzegovina, respectivamente.

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Depois de mais uma rodada do mata-mata na terça-feira, a competição segue com confrontos que reúnem seleções favoritas e equipes que tentam prolongar campanhas históricas. A Inglaterra enfrenta a RD Congo, que disputa pela primeira vez a fase eliminatória desde o retorno ao Mundial. A Bélgica encara o Senegal em um duelo entre europeus e africanos, enquanto os Estados Unidos fecham a programação diante da Bósnia e Herzegovina, estreante no mata-mata da Copa do Mundo.

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Inglaterra x RD Congo - 13h

Inglaterra e RD Congo se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 13h (de Brasília), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

A seleção inglesa chega ao mata-mata após liderar o Grupo L de forma invicta, com vitórias sobre Croácia e Panamá e empate diante de Gana. Do outro lado, a RD Congo disputa sua primeira fase eliminatória desde o retorno ao Mundial e tenta ampliar a campanha histórica após avançar como uma das melhores terceiras colocadas.

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Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / AFP)

Bélgica x Senegal - 17h

Bélgica e Senegal se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 17h (de Brasília), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

Os belgas terminaram na liderança do Grupo G e ganharam confiança após a goleada sobre a Nova Zelândia na última rodada da fase de grupos. Já o Senegal avançou como um dos melhores terceiros colocados e chega embalado depois de aplicar 5 a 0 no Iraque, resultado que garantiu a permanência da seleção africana no torneio.

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Estados Unidos x Bósnia e Herzegovina - 21h

Estados Unidos e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h (de Brasília), pelos 16-avos de final da Copa do Mundo.

Os norte-americanos avançaram na liderança do Grupo D e agora tentam aproveitar o fator casa para seguir vivos na disputa pelo título. A Bósnia e Herzegovina, por sua vez, alcançou pela primeira vez a fase eliminatória de uma Copa do Mundo após terminar entre as melhores terceiras colocadas e busca manter viva a campanha inédita.

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