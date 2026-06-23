Qual a seleção mais valiosa da Copa? Pesquisas mostram resultados diferentes Rankings mostram valores diferentes para os países e Brasil muda de posição em cada lista; compare os valores

A disputa das seleções com os elencos mais caros da Copa do Mundo reúne um grupo seleto de países que têm em seus elencos craques do futebol. Mas nem a Argentina de Lionel Messi ou Portugal de Cristiano Ronaldo despontam como o plantel mais valioso, assim como a Seleção Brasileira, que fica fora do top três do ranking. Mas a liderança também não é uma unanimidade, já que dois levantamentos realizados pelo CIES Football Observatory e pelo Transfermarkt apontam times diferentes na primeira colocação.

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A explicação para a diferença de posições nos rankings pode ser explicada por critérios diferentes na cotação dos jogadores de cada país. As plataformas usam referências diferentes para chegarem no valor final, ainda que as cifras tenham valores próximos. As duas seleções que ocupam as primeiras colocações são França e Inglaterra, que aparecem em posições invertidas na lista.

Enquanto o CIES Football Observatory, um grupo de pesquisa ligado ao Centro Internacional de Estudos Esportivos da Suíça coloca a Inglaterra como a seleção mais cara, a plataforma Transfermarkt, especializada no mercado de transferência e avaliação financeira dos jogadores, aponta a França como a equipe mais valiosa.

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No documento divulgado pelo grupo suíço, a seleção de Harry Kane, Bellingham e companhia é cotada em 1,45 bilhão de euros, pouco mais de R$ 8,52 bilhões na cotação atualizada, na primeira posição. Já o time da França aparece com seu elenco avaliado em 1,43 bilhão de euros, o que representa R$ 8,43 bilhões.

No Transfermarkt, a Inglaterra tem valor de mercado menor, de 1,36 bilhão de euros, ou R$ 7,99 bilhões, o que a mantém na segunda posição. A seleção de Mbappé, Dembelé e Olise é cotada em 1,52 bilhão de euros na primeira posição, o que representa R$ 8,93 milhões.

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Top dez das seleções mais valiosas também sofre alterações

O top dez das seleções mais caras tem as mesmas equipes nos dois rankings. Entretanto, há algumas alterações na posição dos times, como acontece com a Seleção Brasileira. No levantamento do CIES, o Brasil é o sétimo colocado com 821 milhões de euros, ou R$ 4,82 bilhões. O Transfermarkt é mais otimista e coloca o elenco comandado por Carlo Ancelotti na sexta posição, cotado em 928 milhões de euros, ou R$ 5,45 bilhões.

Para o grupo suíço, a Seleção Brasileira fica atrás da Holanda de Memphis Depay, enquanto o Tramsfermakrt mantém o Brasil à frente do time europeu. Outras equipes com as posições invertidas são Alemanha e Portugal, na quarta ou quinta colocação, e Bélgica e Noruega, entre nono e décimo nos rankings.

A única seleção que mantém a mesma posição nas duas listas é a Espanha, que ocupa a terceira colocação nos dois levantamentos. Entretanto, a equipe de Lamine Yamal é cotada com valores diferentes nas listas, com os dados do CIES mais otimistas para o elenco de Luis de la Fuente. O grupo suíço aponta a equipe com 1,47 bilhão de euros, ou R$ 8,26 milhões, enquanto o Transfermarkt mostra o time cotado em 1,22 bilhão de euros, ou R$ 7,17 bilhões.

Compare as pesquisas sobre as seleções mais valiosas da Copa

CIES Football Observatory

1 . Inglaterra - 1,45 bilhão de euros (R$ 8,52 bilhões) 2 . França - 1,44 bilhão de euros (R$ 8,46 bilhões) 3 . Espanha - 1,41 bilhão de euros (R$ 8,29 bilhões) 4 . Alemanha - 1,09 bilhão de euros (R$ 6,41 bilhões) 5 . Portugal - 910 milhões de euros (R$ 5,35 bilhões) 6 . Holanda - 853 milhões de euros (R$ 5,01 bilhões) 7 . Brasil - 821,00 milhões de euros (R$ 4,83 bilhões) 8 . Argentina - 764 milhões de euros (R$ 4,49 bilhões) 9 . Bélgica - 700 milhões de euros (R$ 4,11 bilhões) 10 . Noruega - 646 milhões de euros (R$ 3,80 bilhões)

Transfermarkt

1 . França - 1,52 bilhão de euros (R$ 8,93 bilhões) 2 . Inglaterra - 1,36 bilhão de euros (R$ 7,99 bilhões) 3 . Espanha - 1,22 bilhão de euros (R$ 7,17 bilhões) 4 . Portugal - 1,01 bilhão de euros (R$ 5,94 bilhões) 5 . Alemanha - 947 milhões de euros (R$ 5,57 bilhões) 6 . Brasil - 928,20 milhões de euros (R$ 5,46 bilhões) 7 . Argentina - 807,50 milhões de euros (R$ 4,75 bilhões) 8 . Holanda - 754,20 milhões de euros (R$ 4,43 bilhões) 9 . Noruega - 589,90 milhões de euros (R$ 3,47 bilhões) 10 . Bélgica - 547,50 milhões de euros (R$ 3,22 bilhões)

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Seleção perfilada antes de Brasil x Marrocos (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

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