logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Cristiano Ronaldo é dono da CazéTV? Saiba a relação do craque com o canal

Jogador está jogando a Copa do Mundo

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 05:40
Favorite o Lance! no Google
Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica
Cristiano Ronaldo está disputando a sua sexta Copa do Mundo (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

A CazéTV é detentora de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 e, Cristiano Ronaldo tem parceria comercial com a holding que controla o canal. O craque português comprou ações da Live Mode TV, que no final de 2025 lançou um projeto em Portugal e, junto da emissora brasileira, pertence à holding Live Mode.

continua após a publicidade
  • Niakhate e Haaland (Foto: Instagram Niakhaté)

    Zagueiro de Senegal compara Haaland a Cristiano Ronaldo e revela estratégia para frear craque norueguês

    Copa do Mundo
    Há 18 horas
  • Lance!

    Mbappé elege o melhor do mundo entre Cristiano Ronaldo e Messi: ‘É claro’

    Copa do Mundo
    Há 1 dia
  • Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)

    Feiticeiro que causou lesão em Cristiano Ronaldo promete agir contra Harry Kane na Copa

    Copa do Mundo
    Há 19 horas

    • ➡️Quem são os jogadores mais bem pagos da Copa? Veja o ranking dos faturamentos

    Desde a consolidação da parceria, a presença do camisa 7 no Mundial com Portugal era um dos trunfos do negócio. O foco principal do projeto é a criação de conteúdos de futebol com alta participação do público.

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Cristiano Ronaldo fala sobre a parceria

    — A missão é levar o esporte para todos, de uma forma totalmente nova e inspiradora. O esporte pode transformar vidas e queremos enriquecer esse ecossistema, ampliando o alcance e o engajamento das grandes competições por meio de transmissões no YouTube e conteúdos distribuídos em todas as plataformas de redes sociais — afirmou Cristiano após ser anunciado como parceiro da holding.

    continua após a publicidade
    Cristiano Ronaldo reclamando com juiz durante o empate por 1 a 1 entre Portugal e República Democrática do Congo na estreia da Copa do Mundo
    A Seleção de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, ficou no empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo na estreia da Copa do Mundo. (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Diferenças entre CazéTV e Live Mode TV

    O canal Live Mode TV, em Portugal, pertence à Live Mode, mas possui uma gestão independente da Cazé TV. Apesar de pertencerem a mesma holding, o funcionamento de cada uma delas é feito de formas separadas, assim como a parceria com Cristiano Ronaldo, que não te relação com o canal de Casimiro Miguel.

    ➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

    Além disso, enquanto a Live Mode adquiriu os direitos de transmissão de 100% dos jogos da Copa do Mundo para a Cazé TV no Brasil, a Live Mode TV exibirá apenas uma partida por dia em Portugal, somando 34 jogos ao longo do torneio.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Fora de CampoAlex Escobar se pronuncia e explica mal-estar ao vivo: 'Negócio muito doido'Há 32 minutos
    Luca Zidane usa máscara na estreia na Copa, contra a Argentina (Foto: Wilson/Getty Images/AFP )
    Copa do MundoAtuação de filho de Zidane na Copa do Mundo é criticada nas redes: 'Só pelo nome'Há 4 horas
    Remada dos jogadores da Noruega
    Copa do MundoComemoração da Noruega na Copa vira assunto na web: 'Espetacular'Há 5 horas
    Erling Haaland comemora o segundo gol da Noruega sobre o Senegal. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)
    Copa do MundoNoruega x Senegal: veja os melhores momentos do jogo do Grupo I da Copa do MundoHá 6 horas
    O norueguês Erling Haaland marca o terceiro gol na vitória sobre Senegal (Foto: Timothy A. CLARY / AFP)
    Copa do MundoHaaland marca mais dois na Copa do Mundo e choca a web: 'Aberração'Há 6 horas
    PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)
    Fora de CampoPC Oliveira dá veredito em decisão polêmica de Wilton Sampaio na CopaHá 6 horas

    Mais LANCE!

    Lance polêmico contra Palmeiras volta à tona depois de meses (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
    Decisão de Wilton Pereira Sampaio em jogo da Copa gera polêmica: 'Pipocou'
    Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
    Lugano pede Arrascaeta em Uruguai x Espanha e defende risco com meia do Flamengo
    Galvão Bueno Luis Roberto
    Galvão Bueno entra para o Guinness após recorde de narrações em Copas do Mundo
    Mbappé marca o segundo após lambança e web não perdoa: 'Brincadeira'
    O jornalista passou mal durante o ao vivo na TV Globo. (Foto: Reprodução/Globo)
    Globo se manifesta sobre estado de saúde de Alex Escobar; veja detalhes
    Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Casagrande é sincero sobre comparação entre Messi e Pelé
    Mbappé na partida entre França e Iraque na Copa do Mundo
    Jogo da França na Copa do Mundo é paralisado e gera revolta na web: 'Não sabem'
    Nino - Fluminense
    Nino? Torcedores do Fluminense se animam por retorno após comentário
    Léo Pereira, do Flamengo e Karoline Lima
    Noivos? Karoline Lima e Léo Pereira devem voltar a morar juntos após a Copa
    Shakira em Argentina x Áustria
    Qual a relação entre Messi e Shakira? Cantora esteve em Argentina x Áustria
    Antonella, esposa de Lionel Messi comemorando os gols do seu esposo. (Foto: Reprodução)
    Veja a reação de Antonela, esposa de Messi, ao feito histórico do craque
    Mbappé comemorando gol contra o Iraque na Copa do Mundo
    Mbappé iguala Ronaldo Fenômeno e web vai à loucura: 'Pior que'
    Lionel Scaloni observa a partida entre Argentina e Áustria, pela Copa do Mundo (Foto: Aric Becker/AFP)
    Titular da Argentina sente lesão e preocupa torcedores: 'Insubstituível'