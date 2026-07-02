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Gabriel Magalhães lidera estatística e se destaca na Copa do Mundo

Zagueiro tem sido um dos principais nomes da defesa brasileira no Mundial

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
02/07/2026 07:55
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Gabriel Magalhães durante jogo do Brasil com o Japão. Zagueiro tem feito boa Copa do Mundo pela Seleção Brasileira
Gabriel Magalhães tem feito boa Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Megan Briggs/Getty Images via AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Definido há algumas semanas pelo companheiro Marquinhos como "o melhor zagueiro do mundo na temporada", Gabriel Magalhães tem feito uma Copa do Mundo de alto nível até aqui. O zagueiro do Arsenal lidera as estatísticas de passe e, no jogo do Brasil com o Japão, surgiu no apoio ofensivo no segundo tempo. Foi de Magalhães, inclusive, a assistência para o gol de empate da Seleção, marcado por Casemiro.

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    — É algo que eu trabalho dentro do meu clube. No Arsenal, a gente sempre joga com uma linha bem alta. A gente trabalha muito nessas situações, que pode ser um zagueiro, pode estar ali um volante, independente. E, graças a Deus, eu fui feliz no cruzamento para o Casemiro fazer o gol — declarou Gabriel Magalhães após o jogo com os japoneses.r4

    Mas é defensivamente que o defensor da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo tem conseguido os números mais impressionantes. Em quatro jogos, o jogador não foi driblado uma única vez pelos adversários, e cometeu uma única falta.

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    Números de Gabriel Magalhães pela Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo
    Números de Gabriel Magalhães pela Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo (Arte: Notebooklm, com dados do Sofascore)
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    • Dados estatísticos da Fifa apontam ainda que, até esta quarta-feira (1), Gabriel Magalhães ocupava a primeira colocação geral na Copa do Mundo em número de passes. Foram ao todo 397 passes, com índice de acerto de 96%.

    E quase um terço desses passes foram dados apenas na partida diante dos japoneses. Ao todo, foram 130, número que igualou ao do capitão do Tetra, Dunga, na final da Copa do Mundo de 1994, diante da Itália.

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    Gabriel Magalhães durante jogo do Brasil com o Japão. Zagueiro tem feito boa Copa do Mundo pela Seleção Brasileira
    Gabriel Magalhães não foi driblado nenhuma vez em quatro jogos (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

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