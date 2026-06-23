Lance! celebra sucesso nas ruas com 5 mil exemplares distribuídos do Manual do Torcedor
Com apoio de Rexona, ação especial resgatou a nostalgia do jornal impresso, gravou a emoção da torcida e aqueceu o coração dos apaixonados por futebol em São Paulo e no Rio de Janeiro
Conteúdo Publieditorial
O brasileiro respira futebol e, quando o assunto é apoiar o nosso esporte, a festa ganha uma proporção única. Em um momento em que o país inteiro se movimenta por essa paixão, o Lance!, com apoio de Rexona, foi para as ruas entregar um presente inesquecível: a edição histórica impressa do Manual do Torcedor.
A ação foi um verdadeiro golaço, provando que o amor pelo cheiro do papel e a vibração do nosso povo continuam mais vivos do que nunca. Ainda mais em clima de Copa do Mundo.
5 mil vezes paixão: o sucesso da distribuição
Nossa equipe tomou conta de pontos icônicos no domingo, dia 21, para realizar a entrega gratuita da edição comemorativa. E o resultado não poderia ser melhor: 5 mil exemplares foram distribuídos para os torcedores que não abrem mão de viver o esporte com intensidade.
Foi emocionante acompanhar a reação do público na Avenida Paulista, em São Paulo, e na esquina das avenidas Ataulfo de Paiva e Bartolomeu Mitre, no Rio de Janeiro. A cada jornal entregue, víamos a alegria ao folhear as reportagens, o encontro de gerações de "torcedores das antigas" com os mais jovens, e a empolgação ao conferir o super pôster exclusivo do craque Vini Jr. A arquibancada, definitivamente, se estendeu para as ruas.
A vibração do torcedor virou conteúdo
Além de garantir a leitura da galera, transformamos as calçadas em um verdadeiro estúdio a céu aberto. Durante toda a ação de distribuição, gravamos conteúdos exclusivos, capturando a energia lá e os sorrisos de quem garantiu o seu material colecionável.
Registramos resenhas animadas, a leitura atenta das matérias assinadas pelo jornalista Tino Marcos e a festa da nossa torcida. Todo esse material aproxima ainda mais o público da experiência dinâmica proposta pelo nosso projeto editorial. Os registros desse dia inesquecível também estão nas nossas redes sociais.
Uma tabelinha de sucesso com Rexona
Um evento desse tamanho só foi possível graças a uma parceria que entende profundamente a alma de quem vibra pelo esporte. O projeto editorial foi viabilizado por Rexona. Ao apoiar a entrega dessa edição histórica, a marca reforçou de forma genuína o seu compromisso de nunca abandonar os torcedores.
Como destacou Gustavo Mota, CEO do Lance!, o apoio representou a oportunidade de unir jornalismo, entretenimento e engajamento em uma cobertura completa.
— Queremos transformar a paixão pelo futebol em conteúdo, conversa e experiência, acompanhando o torcedor onde ele estiver: no estádio, nas ruas, nas redes, no app ou no portal — destacou o executivo.
Não garantiu o seu impresso? Baixe a versão digital!
Se você não conseguiu comparecer aos pontos de distribuição no dia da ação, a resenha ainda não acabou. O produto também conta com uma versão digital completa no site do Lance!. Essa alternativa amplia o alcance da iniciativa e reforça a conexão perfeita entre a tradição do papel e a contemporaneidade das plataformas digitais. Acesse nosso portal e garanta o seu Manual do Torcedor!
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