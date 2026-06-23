Lance! celebra sucesso nas ruas com 5 mil exemplares distribuídos do Manual do Torcedor Com apoio de Rexona, ação especial resgatou a nostalgia do jornal impresso, gravou a emoção da torcida e aqueceu o coração dos apaixonados por futebol em São Paulo e no Rio de Janeiro

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O brasileiro respira futebol e, quando o assunto é apoiar o nosso esporte, a festa ganha uma proporção única. Em um momento em que o país inteiro se movimenta por essa paixão, o Lance!, com apoio de Rexona, foi para as ruas entregar um presente inesquecível: a edição histórica impressa do Manual do Torcedor.

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A ação foi um verdadeiro golaço, provando que o amor pelo cheiro do papel e a vibração do nosso povo continuam mais vivos do que nunca. Ainda mais em clima de Copa do Mundo.

5 mil vezes paixão: o sucesso da distribuição

Nossa equipe tomou conta de pontos icônicos no domingo, dia 21, para realizar a entrega gratuita da edição comemorativa. E o resultado não poderia ser melhor: 5 mil exemplares foram distribuídos para os torcedores que não abrem mão de viver o esporte com intensidade.

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Foi emocionante acompanhar a reação do público na Avenida Paulista, em São Paulo, e na esquina das avenidas Ataulfo de Paiva e Bartolomeu Mitre, no Rio de Janeiro. A cada jornal entregue, víamos a alegria ao folhear as reportagens, o encontro de gerações de "torcedores das antigas" com os mais jovens, e a empolgação ao conferir o super pôster exclusivo do craque Vini Jr. A arquibancada, definitivamente, se estendeu para as ruas.

Leitores com Manual do Torcedor em mãos (Foto: Divulgação)

A vibração do torcedor virou conteúdo

Além de garantir a leitura da galera, transformamos as calçadas em um verdadeiro estúdio a céu aberto. Durante toda a ação de distribuição, gravamos conteúdos exclusivos, capturando a energia lá e os sorrisos de quem garantiu o seu material colecionável.

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Registramos resenhas animadas, a leitura atenta das matérias assinadas pelo jornalista Tino Marcos e a festa da nossa torcida. Todo esse material aproxima ainda mais o público da experiência dinâmica proposta pelo nosso projeto editorial. Os registros desse dia inesquecível também estão nas nossas redes sociais.

Distribuição do Manual do Torcedor nas ruas (Foto: Divulgação)

Uma tabelinha de sucesso com Rexona

Um evento desse tamanho só foi possível graças a uma parceria que entende profundamente a alma de quem vibra pelo esporte. O projeto editorial foi viabilizado por Rexona. Ao apoiar a entrega dessa edição histórica, a marca reforçou de forma genuína o seu compromisso de nunca abandonar os torcedores.

Como destacou Gustavo Mota, CEO do Lance!, o apoio representou a oportunidade de unir jornalismo, entretenimento e engajamento em uma cobertura completa.

— Queremos transformar a paixão pelo futebol em conteúdo, conversa e experiência, acompanhando o torcedor onde ele estiver: no estádio, nas ruas, nas redes, no app ou no portal — destacou o executivo.

Não garantiu o seu impresso? Baixe a versão digital!

Se você não conseguiu comparecer aos pontos de distribuição no dia da ação, a resenha ainda não acabou. O produto também conta com uma versão digital completa no site do Lance!. Essa alternativa amplia o alcance da iniciativa e reforça a conexão perfeita entre a tradição do papel e a contemporaneidade das plataformas digitais. Acesse nosso portal e garanta o seu Manual do Torcedor!