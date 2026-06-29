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Camisa retrô do Japão vira febre antes de duelo com o Brasil na Copa do Mundo

Uniforme reserva inspirado nos anos 90 registra alta de 29 vezes nas vendas

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 13:55
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Visual retrô da camisa do uniforme reserva da seleção do Japão conquistou os torcedores — Foto: Divulgação/Adidas Japão
Visual retrô da camisa do uniforme reserva da seleção do Japão conquistou os torcedores (Foto: Divulgação/Adidas Japão)

A seleção japonesa enfrentará o Brasil nesta segunda-feira (29), pela Copa do Mundo de 2026, vestindo um uniforme que se transformou em um verdadeiro sucesso comercial. A camisa reserva, lançada pela Adidas com inspiração na estética dos anos 1990, registrou um crescimento de aproximadamente 29 vezes nas vendas em comparação com o Mundial do Catar, em 2022.

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    O modelo branco conquistou rapidamente os torcedores graças ao visual retrô, marcado por listras coloridas e detalhes que homenageiam tanto os jogadores quanto a torcida japonesa.

    Enquanto a camisa branca se tornou o principal destaque da coleção, o tradicional uniforme azul da seleção japonesa, conhecido como "Samurai Blue", também apresentou forte desempenho comercial. Segundo a fabricante, as vendas do modelo principal praticamente dobraram em relação ao último Mundial.

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    A procura pela camisa reserva foi tão intensa que as versões para adultos se esgotaram nas lojas da Adidas no Japão. O uniforme era comercializado por ¥13.200, valor equivalente a cerca de R$ 425 na cotação atual.

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    Visual retrô da camisa do uniforme reserva da seleção do Japão conquistou os torcedores
    Visual retrô da camisa do uniforme reserva da seleção do Japão conquistou os torcedores — Foto: Divulgação/Adidas Japão

    Modelo reserva do Japão esgota antes do duelo

    O sucesso do modelo reforça o entusiasmo da torcida com a campanha da seleção na Copa de 2026. Enquanto os torcedores disputam o uniforme nas lojas, Japão e Brasil entram em campo nesta segunda-feira (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos. O vencedor garante vaga nas oitavas de final do Mundial.

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