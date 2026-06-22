Quem são os jogadores mais bem pagos da Copa? Veja o ranking dos faturamentos Vini Jr. é o único brasileiro do top dez, mas supera outros craques do Barcelona e Real Madrid

A lista dos jogadores mais bem pagos do mundo que estão na Copa é dominada por craques que atuam no futebol europeu, mas o grupo ganha a concorrência de nomes que jogam na Arábia Saudita, liga que faz alto investimento para contar com jogadores de peso. O ranking dos maiores salários, feito a partir de um levantamento da revista Forbes, coloca o Real Madrid como clube que mais aparece no top dez.

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Além do clube espanhol, o Barcelona é a outra equipe representando o país. Ainda aparecem Bayern de Munique, Manchester City e Liverpool como representantes europeus, além do Al-Nassr, que tem dois nomes no ranking. Confira o top dez dos maiores salários a seguir.

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10. Harry Kane (Bayern de Munique)

Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: Paul ELLIS/AFP)

Harry Kane, atacante do Bayern de Munique de 32 anos, abre a lista dos dez mais bem pagos que estão na Copa do Mundo. O atacante da Inglaterra recebe anualmente em torno de US$ 40 milhões (R$ 205 milhões), sendo US$ 29 milhões em salários e pouco mais de US$ 10 milhões fora dos gramados, através de patrocínios e contratos de imagem.

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9. Lamine Yamal (Barcelona)

Lamine Yamal na partida entre Espanha e Cabo Verde (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

O jovem atacante do Barcelona extrapolou seu protagonismo do clube e é o maior nome da seleção espanhola nesta Copa do Mundo. Somando os ganhos dentro e fora das quatro linhas, Yamal recebe US$ 43 milhões (R$ 215 milhões), sendo a maioria, pouco mais de US$ 30 milhões, de salário do Barça. Aos 18 anos, é o mais jovem da lista dos maiores salários do Mundial.

8. Jude Bellingham (Real Madrid)

Jude Bellingham defende a Inglaterra. (Foto: Adrian Dennis/AFP)

O meia do Real Madrid e da seleção inglesa ocupa a oitava colocação entre os jogadores mais bem pagos da Copa do Mundo. Jude Bellingham, de 22 anos, fatura US$ 15 milhões com ações publicitárias e direitos de imagem, além de mais US$ 29 milhões de salário do time espanhol, o que totaliza US$ 44 milhões (R$ 220 milhões).

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7. Sadio Mané (Al-Nassr)

Sadio Mané comemora gol de Senegal contra o Egito, na Copa Africana de Nações (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

Sadio Mané é o primeiro nome que não é europeu e que não atua em um clube do Velho Continente a aparecer na lista. Aos 34 anos, o senegalês é o grande nome da sua seleção e atua pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. O clube, que faz altos investimentos em salários, desembolsa US$ 50 milhões para o jogador, o que representa mais de 90% do seu faturamento anual, que é de US$ 54 milhões (R$ 270 milhões). Os outros US$ 4 milhões são referentes aos contratos comerciais do aracante de Senegal.

6. Mohamed Salah (Liverpool/sem clube)

Salah em atuação pela seleção do Egito. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Mohamed Salah vive uma situação curiosa nesta Copa do Mundo. O camisa 10 e maior nome do Egito, aos 33 anos, atuou pelo Liverpool até o fim da temporada 2025/26, mas está de saída do clube inglês após o fim do seu contrato. Enquanto não define um novo destino e, consequentemente, um novo contrato, ocupa a sexta colocação do ranking de maiores faturamentos com US$ 55 milhões (R$ 275 milhões) no total, sendo 46%, ou US$ 35 milhões, correspondentes ao seu salário.

5. Vini Jr. (Real Madrid)

Vini Jr comemora o seu gol pela Seleção Brasileira no amistoso contra o Panamá (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Vini Jr. chega à Copa do Mundo como a principal esperança do ataque brasileiro e também soma o maior faturamento com salário e contratos comerciais do elenco. O camisa 7 do Brasil e do Real Madrid tem 25 anos e recebe cerca de US$ 40 milhões do clube espanhol, além de US$ 20 milhões fora dos gramados. O valor total do atacante é US$ 60 milhões (R$ 300 milhões), o que o deixa dentro do top cinco da seleta lista.

4. Erling Haaland (Manchester City)

Erling Haaland na estreia da Noruega contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images via AFP)

Outro nome que atua na Premier League e aparece na lista é Erling Haaland. O atacante da Noruega de 25 anos é o quarto colocado da lista, com um total faturado de US$ 80 milhões (R$ 400 milhões) anualmente. Desse montante, o jogador do Manchester City recebe US$ 60 milhões de salário e outros US$ 20 milhões de contratos comerciais.

3. Kylian Mbappé (Real Madrid)

Kylian Mbappé comemora gol que abriu o placar para a França contra Senegal (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Na briga para se tornar o maior artilheiro da história das Copas, o francês Kylian Mbappé também está nas primeiras posições dos jogadores mais bem pagos do mundo. O camisa 10 da França é o terceiro colocado com um salário de US$ 70 milhões anuais pagos pelo Real Madrid, além de US$ 25 milhões recebidos fora do gramado. No total, o atacante ganha US$ 95 milhões (R$ 475 milhões).

2. Lionel Messi (Inter Miami)

Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Na briga pela artilharia das Copas, Messi chegou ao topo ao marcar três gols contra a Argélia e empatou com Miroslav Klose, com 16 gols. Na lista dos mais bem pagos, o argentino de 38 anos ocupa a segunda colocação com um faturamento total de US$ 140 milhões (R$ 700 milhões). Em seu sexto Mundial, o jogador recebe US$ 70 milhões do Inter Miami, clube dos Estados Unidos que joga a MLS, enquanto os ganhos fora das quatro linhas é de mais US$ 70 milhões.

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr)

Cristiano Ronaldo em ação na partida entre Portugal e Irlanda (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

O líder da lista dos mais bem pagos é também o mais velho. Aos 41 anos, o camisa 7 de Portugal lidera a lista com um salário impressionante de US$ 235 milhões pagos pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, mais que o triplo pago ao craque argentino, segundo da lista. Fora dos gramados, o português também tem um alto faturamento, que gira em torno de US$ 65 milhões. Cristiano Ronaldo chega a sua sexta Copa do Mundo com um faturamento de US$ 300 milhões (R$ 1,5 bilhão), o único a ultrapassar a marca do bilhão no ranking.

Neymar está na lista dos jogadores mais bem pagos da Copa?

O atacante do Santos aparece como destaque no levantamento da Forbes, mas está fora do top dez. O jogador, que foi convocado para sua quarta Copa do Mundo, chega ao Mundial aos 34 anos e como o 11º jogador mais bem pago que está no torneio. O brasileiro recebe cerca de US$ 10 milhões em termos salariais, valor menor do que as cifras que ostenta em contratos comerciais. Fora dos gramados, o camisa 10 da Seleção fatura US$ 28 milhões, totalizando US$ 38 milhões (R$ 190 milhões).

Entenda a metodologia do ranking

A pesquisa feita pela Forbes destaca que foram usados dados referentes aos ganhos acumulados nos últimos 12 meses dos atletas. Nesse montante, está incluso o faturamento com salários e bônus previstos em contratos, direitos de imagem e rendimentos conquistados em contratos de patrocínio, licenciamento e retornos financeiros de empresas em que os jogadores têm sociedade. Nos casos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, o levantamento inclui valores que são pagos por patrocinadores e pela liga e que são contabilizados como salários. No final, o valor é convertido para o dólar na cotação do mês de maio e aproximado para a casa do milhão mais próxima para arredondar as cifras.

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