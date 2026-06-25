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Classificação à 2ª fase rende premiação milionária para Seleção Brasileira

Avanço progressivo na competição rende valores ainda mais altos

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 13:56
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Matheus Cunha faz imitação de sufista em comemoração de gol em Brasil x Escócia na Copa do Mundo
Matheus Cunha faz imitação de sufista em comemoração de gol em Brasil x Escócia na Copa do Mundo (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)

A vitória diante da Escócia que garantiu a classificação da Seleção Brasileira à segunda fase da Copa do Mundo rendeu uma grande premiação financeira. Com a vaga assegurada entre os 32 melhores times da competição, o Brasil já acumulou US$ 11 milhões (cerca de R$ 57,3 milhões) em premiações distribuídas pela FIFA. E muito muito mais ainda pode pingar na conta da Seleção!

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    O montante é resultado dos US$ 9 milhões (R$ 46 milhões) pagos pela participação na fase de grupos, além de um bônus de US$ 2 milhões (R$ 10,4 milhões) concedido às seleções que avançaram ao mata-mata.

    Ao todo, a atual edição da Copa do Mundo distribuirá US$ 727 milhões em premiações entre as 48 seleções participantes. Os valores aumentam conforme o desempenho das equipes no mata-mata. A FIFA reservou uma recompensa histórica para o campeão da Copa do Mundo. A seleção que levantar a taça receberá US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 260 milhões), a maior premiação já paga pela entidade ao vencedor do torneio.

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    Premiações da Copa do Mundo 2026

    • Campeão: US$ 50 milhões
    • Vice-campeão: US$ 33 milhões
    • Terceiro lugar: US$ 29 milhões
    • Quarto lugar: US$ 27 milhões
    • Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões
    • Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões
    • Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões
    • Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

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    A Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti confirmou a classificação após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, resultado que também garantiu a liderança do Grupo C.

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    Caso avance às oitavas de final e termine entre os oito melhores da competição, o Brasil já elevará sua premiação para US$ 19 milhões. Em caso de campanha até a decisão do título, os valores podem ultrapassar a marca de R$ 260 milhões apenas em bônus pagos pela FIFA.

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    Matheus Cunha, Rayan e Paquetá celebram gol da Seleção Brasielira (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
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