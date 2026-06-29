Quanto o Brasil recebe se vencer o Japão? Veja a premiação da Copa 2026
Vitória garante vaga nas quartas de final e aumenta a premiação na Copa do Mundo
O Brasil enfrenta o Japão nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no Estádio de Houston, no Texas, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Além da classificação para as oitavas, o confronto vale uma premiação milionária para a Seleção Brasileira.
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Se vencer os japoneses, o Brasil garantirá US$ 19 milhões (cerca de R$ 98,2 milhões) em premiação da Fifa, valor destinado às seleções que avançam às quartas de final. Caso seja eliminado, encerrará sua participação com US$ 15 milhões (aproximadamente R$ 77,5 milhões).
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A Copa do Mundo de 2026 distribuirá um total de US$ 727 milhões (cerca de R$ 3,7 bilhões) entre as 48 seleções participantes, o maior montante da história da competição. Os valores aumentam conforme o desempenho de cada equipe no mata-mata.
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Quanto cada seleção recebe na Copa do Mundo de 2026
- Campeão: US$ 50 milhões (cerca de R$ 258 milhões);
- Vice-campeão: US$ 33 milhões (R$ 170,5 milhões);
- Terceiro lugar: US$ 29 milhões (R$ 148,8 milhões);
- Quarto lugar: US$ 27 milhões (R$ 139,5 milhões);
- Eliminados nas quartas de final (5º ao 8º): US$ 19 milhões (R$ 98,2 milhões);
- Eliminados nas oitavas de final (9º ao 16º): US$ 15 milhões (R$ 77,5 milhões);
- Eliminados na fase de grupos (17º ao 32º): US$ 11 milhões (R$ 56,8 milhões);
- Seleções entre o 33º e o 48º lugar: US$ 9 milhões (R$ 46,5 milhões).
O campeão da Copa do Mundo de 2026 receberá US$ 50 milhões (aproximadamente R$ 258 milhões), enquanto o vice ficará com US$ 33 milhões. Caso o Brasil avance diante do Japão, seguirá na disputa tanto pelo título quanto pelas premiações mais altas do torneio.
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