Confronto bilionário entre Brasil e Japão evidencia potência financeira brasileira Elenco canarinho vale quase quatro vezes mais do que o plantel asiático; Vini Jr. é o jogador mais valioso do confronto

A seleção brasileira começa nesta segunda-feira (29) o caminho do mata-mata da Copa do Mundo em busca do hexa. O confronto contra o Japão, às 14h (horário de Brasília), válido pelos 16-avos de final, marca o primeiro jogo decisivo na era Ancelotti. Se dentro de campo o confronto é equilibrado, fora das quatro linhas, o Brasil, mesmo sem entrar em campo, leva vantagem. O duelo bilionário, avaliado aproximadamente em € 1,2 bilhão (R$ 7,07 bilhões), é marcado por uma superioridade financeira do elenco brasileiro sobre a principal potência asiática em termos de valor de mercado.

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Valor de mercado das seleções

A Seleção pentacampeã mundial, que contará com o astro Neymar para a partida, é a equipe de maior peso financeiro do duelo, avaliada em € 928,20 milhões (R$ 5,46 bilhões). Por outro lado, a seleção do Japão, tem valor estimado em € 270,85 milhões (R$ 1,59 bilhão). Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e jogadores.

Em outras palavras, a distância que separa as duas equipes é de € 657,35 milhões (R$ 3,87 bilhões). Para dar dimensão a esse valor, essa diferença financeira equivale a quase dois elencos inteiros e meio da própria seleção do Japão.

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Jogadores mais caros do confronto

O grande destaque econômico da Amarelinha é Vinicius Jr. O craque do Real Madrid se sobressai no topo da lista, com valor estimado em € 140 milhões (R$ 824,81 milhões). O atacante ocupa atualmente o posto de quarto jogador mais valioso da Copa, ao lado de outros astros do futebol mundial como Vitinha e João Neves.

Do lado do Japão, o posto de jogador mais valioso do elenco está com o volante do Mainz, Kaishu Sano. O atleta é avaliado em € 40 milhões (R$ 235,66 milhões) e lidera o plantel da seleção asiática.

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Confrontos diretos entre Brasil e Japão

O retrospecto do confronto entre as seleções, que já se enfrentaram 14 vezes, conta com vantagens da Amarelinha, com 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O único triunfo japonês ocorreu em outubro do ano passado, quando a equipe asiática venceu por 3 a 2 em amistoso disputado em Tóquio.

Carlo Ancelotti cruza os braços em treino do Brasil em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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