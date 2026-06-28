Simulador do mata-mata da Copa do Mundo: simule os jogos até a final Esta é a primeira edição com 48 seleções

A fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim no último sábado (27), e as 32 seleções classificadas já conhecem os seus adversários. Na primeira edição do torneio com 48 seleções, o primeiro mata-mata será antes das oitavas de final, e o Lance! preparou um simulador até a final da competição.

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A fase eliminatória será inaugurada neste domingo (28) com a partida entre África do Sul e Canadá, às 16h (de Brasília). O jogo, realizado no SoFi Stadium, nos Estados Unidos, será o único do dia. A partir de segunda-feira (29), o calendário segue com mais partidas diariamente.

O Brasil enfrentará o Japão em Houston, na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília). A Seleção se classificou na primeira colocação do Grupo C, enquanto os asiáticos ficaram no segundo lugar do Grupo F, atrás da Holanda.

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Brasil enfrentará o Japão na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: CHANDAN KHANNA/AFP)

Seleções africanas se destacam na Copa do Mundo

O futebol africano é um dos grandes protagonistas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Nove seleções do continente já garantiram vaga nos 16 avos de final: África do Sul, Marrocos, Costa do Marfim, Egito, Cabo Verde, Senegal, Argélia, Gana e República Democrática do Congo. A única equipe africana eliminada matematicamente é a Tunísia.

O desempenho evidencia a evolução do continente nos últimos anos. Marrocos avançou na segunda colocação do Grupo C, atrás apenas do Brasil. A Costa do Marfim terminou em segundo no Grupo E, enquanto Egito, África do Sul e Gana também conquistaram a classificação direta em seus respectivos grupos.

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Cabo Verde assegurou sua vaga de forma invicta, com três empates, e a República Democrática do Congo garantiu a classificação ao derrotar o Uzbequistão por 3 a 1 na última rodada, resultado que a colocou na liderança do ranking dos melhores terceiros colocados.

A campanha coletiva também ganha ainda mais relevância quando comparada ao histórico do continente em Mundiais. Até hoje, a melhor campanha de uma seleção africana pertence ao Marrocos, que terminou a Copa do Mundo de 2022, no Catar, na quarta colocação. Na ocasião, os Leões do Atlas eliminaram Espanha e Portugal antes de serem derrotados pela França na semifinal, tornando-se a primeira seleção africana e árabe a chegar entre as quatro melhores equipes da história da competição.

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