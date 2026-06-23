Com estreia próxima, Neymar usará equipamento exclusivo e de alto custo; veja valores Com tecnologia 3D e com QR Code presente nas caneleiras, a peça, feita sob medida, carrega marcas do craque durante sua trajetória como jogador

O astro do Santos, Neymar, está cada vez mais próximo de voltar a vestir a camisa da Amarelinha em um jogo de Copa do Mundo. Após um pouco mais de um mês de recuperação, por conta de uma lesão grau dois na panturrilha direita, o técnico Carlo Ancelotti garantiu que o jogador estará disponível para a partida decisiva contra a Escócia, nesta quarta-feira (24). Pensando nisso, o craque recebeu recentemente novas caneleiras personalizadas, criadas especialmente para o Mundial. O equipamento, desenvolvido pelo artista plástico brasileiro Thiago Rosinhole, tem valor estimado superior a R$ 7 mil.

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A marca do astro na caneleira

Em parceria com a Profix, uma das principais fornecedoras de caneleiras especiais para jogadores profissionais e responsável pelos equipamentos oficiais utilizados por Neymar, o artista plástico brasileiro Thiago Rosinhole, que já elaborou outras obras para o jogador, projetou uma caneleira especial para o camisa 10 da Seleção, apostando em elementos que remetem diretamente à identidade visual brasileira e ligados à vida pessoal e aos valores do jogador.

— Eu já fiz as caneleiras do Neymar anteriormente. Tinha uma do Santos, inspirada nos arcos das pontes de Santos, e também uma da Seleção Brasileira inspirada no próprio uniforme. Para essa Copa do Mundo, um momento especial na vida do Neymar, a ideia foi trazer o rumo ao hexa. Criamos duas versões da bandeira do Brasil ao estilo grafite, lembrando a minha forma de trabalhar: uma totalmente amarela e outra totalmente branca, ambas com detalhes em dourado para representar esse amor à bandeira e também remeter à canarinho e aos detalhes brancos do uniforme — explica Rosinhole.

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O artista destaca a importância de Neymar para a Seleção e o amor do jogador pelo Brasil. Afirmando que o trabalho teve uma inspiração principal: o rumo ao hexa.

— A inspiração foi a questão do rumo ao hexa, amor à pátria, o quanto o Neymar é importante para a Seleção Brasileira como jogador em números e o quanto a Seleção Brasileira é importante para ele como alguém que ama a pátria — completou Rosinhole.

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Neymar usará caneleiras exclusivas e personalizadas (Crédito: divulgação)

A arte plástica e a cara de Neymar no equipamento

Além da estética personalizada com elementos da vida do craque, incluindo a frase "100% Jesus" e os nomes de seus filhos, ao lado do logo NJR, o material carrega a característica da arte plástica de Thiago Rosinhole, com texturas, misturando grafismos e referências à arte urbana, marca registrada do artista.

— Tem alguns detalhes que mostram valores importantes para o Neymar. Então estão presentes os nomes dos filhos, o '100% Jesus' e o próprio logo dele, junto com essa bandeira cheia de texturas e grafismos que lembram o meu estilo. É uma caneleira assinada, então vai também minha assinatura junto com a Profix, que hoje é uma das principais fornecedoras de caneleiras especiais para jogadores profissionais e fornecedora oficial do Neymar — completa o artista.

Relação de Neymar com Thiago Rosinhole

Esta não é a primeira vez que Neymar se conecta ao trabalho de Rosinhole. O jogador já possui outras obras do artista em sua coleção pessoal, incluindo um Budii Toy em tamanho gigante que apareceu como elemento cenográfico no documentário divulgado recentemente no canal oficial do atleta no YouTube.

Rosinhole também integra atualmente o time de embaixadores da Rede Ronaldo para a cobertura da Copa do Mundo diretamente dos Estados Unidos. O artista participa dos conteúdos e transmissões produzidos pelo projeto liderado por Ronaldo Nazário, ao lado de influenciadores, jornalistas e convidados especiais. Thiago Rosinhole inclusive realizou trabalhos para outras personalidades importantes do esporte e da TV brasileira. Entre seus clientes e colecionadores estão nomes como Silvio Santos, Neymar, Faustão, Lewis Hamilton, Alok, Marcos Mion, Galvão Bueno, Suárez, Agüero, Tiago Leifert, Fátima Bernardes, entre outros.

Neymar, ao lado do artista plástico brasileiro Thiago Rosinhole e a obra Budii Toy, adquirida pelo craque (Crédito: divulgação).

Valores do projeto e detalhes curiosos

Para a confecção, a equipe técnica da Profix foi até o centro de treinamento com um scanner 3D para conferir todas as medições e personalizações de tamanho solicitadas pelo atleta, que também indicou detalhes de como gostaria que a caneleira fosse produzida nos parâmetros de altura e largura para melhor encaixe.

O modelo é feito em impressora 3D com filamento de fibra de carbono e revestimento em EVA de 3 mm. O valor do produto, incluindo todo o processo de confecção sob medida, é de R$ 940. Já a arte customizada, assinada por Thiago Rosinhole, tem valor de R$ 7 mil.

Além disso, as caneleiras trazem elementos de grafite e detalhes afetivos ligados à trajetória do jogador. Outro detalhe que chama a atenção é o QR Code presente nas peças, que redireciona para um vídeo emocionante com mensagens da família e da equipe técnica do jogador, desejando sucesso e uma boa Copa.

Neymar usará caneleiras exclusivas e personalizadas (Crédito: divulgação).

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