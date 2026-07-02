logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Craque da Noruega desafia o Brasil, carregando histórico com Carlo Ancelotti

Capitão da Noruega superou críticas e falta de espaço na Espanha para se tornar um dos principais perigos ao esquema do técnico brasileiro

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
02/07/2026 13:40
Favorite o Lance! no Google
Martin Odegaard comandando a famosa "remada norueguesa" depois da partida de Copa do Mundo.
Martin Odegaard comandando a famosa "remada norueguesa" depois da partida de Copa do Mundo (Foto: Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A partida entre Brasil e Noruega, duelo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Mundo, coloca frente a frente duas equipes cercadas de astros do futebol mundial. A seleção norueguesa, que chega ao confronto com o objetivo de realizar a melhor campanha do país na história dos Mundiais, deposita suas esperanças em um dos principais jogadores do elenco: Martin Odegaard. O capitão da equipe nórdica e destaque neste torneio traz consigo uma antiga relação com o comandante brasileiro Carlo Ancelotti e com outros craques da Amarelinha.

continua após a publicidade
  • Rayan treina na academia do centro de treinamento da Seleção

    Brasil x Noruega: Rayan fica fora de treino antes das oitavas

    Seleção Brasileira
    Há 39 minutos
  • Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo

    Artilheiros da Premier League, Haaland e Igor Thiago podem se reencontrar na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 17 horas
  • Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

    Gabriel Magalhães x Haaland: a rivalidade que promete agitar Brasil x Noruega

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia

    • Expectativa, chegada ao Real Madrid e relação com Ancelotti

    Em janeiro de 2015, com apenas 16 anos de idade, Odegaard foi contratado como uma das maiores promessas do futebol mundial pelo Real Madrid. Na época, o elenco principal dos Merengues era treinado por Carlo Ancelotti, que se encaminhava para o fim de sua primeira passagem pela Espanha, que durou de julho de 2013 a junho de 2015.

    O jovem desembarcou no clube cercado de expectativas que renderam até mesmo o apelido de "Messi Norueguês". As comparações e a pressão em cima do garoto aumentaram por integrar um grupo recém-campeão da Champions League (2014) e recheado de astros como Cristiano Ronaldo, Benzema, Toni Kroos, Luka Modrić, James Rodríguez, Isco e entre outros.

    continua após a publicidade

    O atual capitão da seleção norueguesa comentou, em carta para o site "The Players Tribune" em 2023, sobre a sua chegada ao Real Madrid e como as percepções criadas pelas pessoas sobre ele não eram realistas.

  • Próximo confronto de Portugal será contra Croácia nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília)

    Atitude inesperada de Cristiano Ronaldo leva torcedores à loucura

    Copa do Mundo 2026
    Há 9 minutos
  • Fabinho em aquecimento do Brasil na Copa do Mundo 2026

    Copa vira vitrine para jogadores sem clube; 14 seguem vivos no torneio

    Copa do Mundo 2026
    Há 21 minutos
  • Ação está sob decisão da Justiça americana, o qual ainda não se posicionou oficialmente

    Fifa é processada após eliminação do Irã e pode pagar R$ 5,2 bilhões; entenda

    Copa do Mundo 2026
    Há 36 minutos

    • — Mas, de uma forma estranha, acho que aquele momento acabou ajudando bastante a melhorar a percepção que as pessoas tinham de mim. Assim que você fica famoso, as pessoas esperam que você seja de um jeito específico. Como se você fosse um super-herói, capaz de tudo. Você sabe jogar futebol, então também precisa saber falar bem, ser confiante e se dedicar ao máximo o tempo todo. Mas isso não é realista — recordou Martin Odegaard.

    continua após a publicidade

    Com o status de futura estrela, o jovem norueguês chegou à capital espanhola com um acordo especial, repleto de regalias e diferente dos atletas de sua idade. Ele treinaria diariamente com o elenco titular, mas jogaria regularmente pelo time B, o Real Madrid Castilla, que na época era comandado por Zinédine Zidane. Porém, esse planejamento inicial, traçado para o desenvolvimento do meia, acabou não sendo produtivo.

    — Fizemos um plano com o clube: eu treinaria todos os dias com o time principal, mas também jogaria regularmente pelo time B. Na época, pareceu um plano inteligente, mas, no fim das contas, não consegui me firmar em nenhum dos dois grupos — afirmou o jogador em sua carta ao The Players Tribune.

    Martin Odegaard - Apresentação Real Madrid.
    Martin Odegaard - Apresentação Real Madrid (Foto: Gerard Julien/AFP)

    Início da relação com Carlo Ancelotti

    Nesse contexto de cifras milionárias e projeções elevadas, Odegaard iniciou sua trajetória no Real Madrid e sua convivência, mesmo que curta, com o atual técnico do Brasil, Carlo Ancelotti.

    Após cinco meses de treinos com o elenco, o jovem teve a primeira chance na equipe principal sob o comando do treinador italiano. No dia 23 de maio de 2015, ele entrou na partida, substituindo Cristiano Ronaldo, tornando-se, na época, o atleta mais jovem a estrear com a camisa merengue, com 16 anos, cinco meses e seis dias, atuando por 32 minutos.

    Apesar do debute precoce, Odegaard só voltou a entrar em campo pelo time principal do Real Madrid no ano de 2020. Nesse intervalo, passou pelo time B, conviveu com outros técnicos, acumulou empréstimos e acabou vendido. Em seu livro "Liderança Tranquila, Ganhando Corações, Mentes e Partidas", lançado em 2016, Ancelotti relembrou a contratação do norueguês, criticando a negociação conduzida pelo presidente Florentino Pérez.

    — Quando Florentino compra um jogador norueguês, simplesmente você tem que aceitar. Pode ser que ele seja o melhor do mundo, mas não me importa, porque eu não pedi sua contratação. Foi um negócio fruto de relações públicas — escreveu o ex-treinador do Real Madrid.

    Empréstimos e venda ao Arsenal

    Carlo Ancelotti deixa o Real Madrid em junho de 2015 e Odegaard continua no clube. Atuando mais pelo Real Madrid Castilla, time B da equipe merengue, o jovem passou a ser visto como uma moeda de troca no mercado de transferências, sendo cedido em quatro oportunidades entre 2017 e 2021.

    A primeira parada foi no SC Heerenveen, da primeira divisão holandesa. Pela equipe, o meia atuou 43 vezes, marcou três gols e deu cinco assistências, em uma passagem que durou de janeiro de 2017 a junho de 2018.

    Ao retornar, o Real Madrid optou por cedê-lo novamente à Holanda, desta vez ao SBV Vitesse. Entre agosto de 2018 e junho de 2019, o jogador esteve em campo em 39 oportunidades, balançando as redes 11 vezes e distribuindo 13 assistências.

    O terceiro empréstimo foi caracterizado como um passo definitivo de sua carreira. Em julho de 2019, o atleta foi repassado à Real Sociedad, onde obteve destaque, participando ativamente, com um gol, da partida que eliminou o próprio Real Madrid da Copa do Rei da temporada 2019/2020. No total, foram 36 jogos, sete gols e nove assistências pelo clube basco.

    Durante o período em que esteve emprestado, o Real Madrid foi comandado por Julen Lopetegui (2018), Santiago Solari (2018-2019) e Zinedine Zidane (2016-2018 e 2019-2021). Foi apenas com o técnico francês, na temporada 2020/2021, que Odegaard recebeu novas chances na equipe principal de Madrid, somando nove jogos, mas sem participações em gols.

    Martin Odegaard atuando pelo Real Madrid na temporada 2020/2021.
    Martin Odegaard atuando pelo Real Madrid na temporada 2020/2021 (Foto: Antonio Villalba / Real Madrid).

    A virada de chave na carreira de Odegaard veio em 2021. Após um período inicial de seis meses cedido ao Arsenal, o clube londrino adquiriu o passe do atleta em definitivo por € 35 milhões.

    A trajetória pelo Real Madrid, iniciada sob forte impacto, terminou após seis anos com 11 partidas oficiais e nenhum gol. O próprio Odegaard declarou que a experiência moldou sua postura atual dentro de campo.

    — Deixei de jogar com a faísca que era típica do meu jogo. Fiquei um pouco cauteloso demais por um tempo. Estava mais preocupado em não cometer erros do que em jogar o meu jogo. E o meu jogo sempre foi sobre fazer a diferença. Dar o passe difícil. Agora eu entendo por que isso aconteceu. Eu ainda era um garoto, mas aprendi que você tem que ser implacável. Tem que não se importar com nada. Tem que mostrar o seu verdadeiro eu em campo — desabafou o meia. escreveu Odegard em sua carta publicada no site The Players Tribune, no ano de 2023.

    A volta de Ancelotti e a negociação com o Arsenal

    A transferência definitiva para o Arsenal envolveu diretamente o técnico que o promoveu na estreia profissional. Carlo Ancelotti retornou ao Real Madrid em julho de 2021 e teve papel importante na liberação do astro para o futebol inglês.

    Em abril de 2025, antes de um confronto contra o Arsenal pelas quartas de final da Champions League, o comandante italiano relembrou o período em que teve o norueguês no elenco, pontuando que a falta de espaço se devia à concorrência com um trio histórico composto por Modrić, Kroos e Casemiro, além do surgimento dos brasileiros Vinicius Jr. e Rodrygo.

    — Ele era muito jovem. Já tinha esse talento aos 16 anos. Saiu do clube em busca de novas experiências e é um dos melhores meio-campistas da Europa atualmente — declarou o treinador à época.

    O treinador completou, destacando a qualidade de Odegaard, a jovem idade com que ele chegou ao Real Madrid e a possibilidade de atuar em um dos melhores clubes da Europa.

    — Martin Ødegaard era talentoso aos 16 anos, quando estava aqui no Real Madrid, assim como é excelente agora. Não havia espaço para ele provar sua qualidade, ele decidiu ir para outro lugar pela chance de jogar. Ele foi para um dos melhores clubes da Champions League — completou Ancelotti na entrevista coletiva.

    A decisão da mudança de Odegaard se mostrou acertada. Após cinco anos no clube inglês, o meia-campista acumula conquistas importantes, final de Champions League e até o posto de capitão da equipe. O astro norueguês acumula 234 jogos, com 42 gols e 46 assistências, vestindo a camisa do Arsenal.

    Classificação da Noruega e o jogo contra o Brasil na Copa

    Noruega venceu a Costa do Marfim por 2 a 1 e agora enfrenta o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, os marfinenses se despedem da competição após a primeira classificação da história ao mata-mata.

    Agora, a Seleção Brasileira terá Odegaard e Haaland pelo caminho na busca pelo hexacampeonato. As equipes se enfrentam no próximo domingo (5), às 17h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Será a segunda partida da Seleção no estádio, onde empatou por 1 a 1 com o Marrocos na estreia da fase de grupos.

    Martin Odegaard entrando em campo para se aquecer durante partida válida pela Copa do Mundo.
    Martin Odegaard entrando em campo para se aquecer durante partida válida pela Copa do Mundo (Photo by Paul ELLIS / AFP).

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil contra o Japão

    Copa do Mundo 2026

    Leitores do Lance! elegem o substituto ideal de Paquetá na Copa do Mundo

    Há 2 horas
    Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

    Copa do Mundo 2026

    Cinco duelos de oitavas já estão definidos na Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Ederson conversa com Marquinhos durante treino na academia

    Seleção Brasileira

    Surpresa de Ancelotti pode pintar na vaga de Paquetá no Brasil

    Há 4 horas
    Gabriel Magalhães durante jogo do Brasil com o Japão. Zagueiro tem feito boa Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira

    Gabriel Magalhães lidera estatística e se destaca na Copa do Mundo

    Há 5 horas
    Neymar com Guilherme, ex-Santos, segurando uma camisa do Houston Dynamo

    Seleção Brasileira

    Ancelotti adota folgas planejadas para aliviar a pressão na Copa

    Há 7 horas
    Paquetá disputa a bola de cabeça na vitória do Brasil sobre o Japão

    Copa do Mundo 2026

    Ex-Botafogo se oferece para treinar Japão após derrota para o Brasil na Copa: 'Me testem'

    Há 11 horas
    Mais LANCE!
    O árbitro Raphael Claus, em primeiro plano, segura um cartão vermelho; atrás dele, Balogun, o jogador expulso, levanta a camisa parcialmente e demonstra tristeza

    Balogun iguala marca de Zidane, Ronaldinho e Garrincha na Copa do Mundo

    Brasil x Bélgica em 2018

    Revanche? Veja quando Brasil e Bélgica podem se enfrentar na Copa do Mundo

    Sorridente, Tielemans corre após marcar o gol do empate da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Com emoção: sete gols da segunda fase da Copa do Mundo saíram nos minutos finais

    Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo

    Artilheiros da Premier League, Haaland e Igor Thiago podem se reencontrar na Copa do Mundo

    Neymar com Guilherme, ex-Santos, segurando uma camisa do Houston Dynamo

    Folga do Brasil: Neymar com ex-jogador do Santos e Paquetá com a esposa

    Cafu, com camisa amarela e calção azul, ergue a taça da Copa do Mundo de 2002 pelo Brasil

    Cafu destaca evolução do Brasil, elogia Ancelotti e fala de Neymar

    tale Solbakken lado a lado

    Ataque direto x volume de jogo: confira comparativo de estatísticas de Brasil e Noruega nesta Copa do Mundo

    Gabriel Martinelli em ação durante a partida entre o Brasil e Japão pela Copa do Mundo

    Chaveamento da Copa do Mundo: jogos do fim de semana estão definidos

    Lucas Paquetá leva a mão à coxa esquerda após sentir um incômodo no músculo posterior

    Paquetá segue o tratamento, mas está praticamente fora da Copa

    Julia Grop, modelo sueca que viraizou imitando Erling Haaland

    Sósia de Haaland, adversário do Brasil na Copa, viraliza nas redes sociais

    Gramado do Lumen Field recebe tratamento com luz articial para jogos da Copa do Mundo

    Gramados híbridos da Copa do Mundo desafiam a Fifa e dividem opiniões

    Harry Kane em ação durante Inglaterra e República Democrática do Congo pela Copa do Mundo.

    Com gols de Kane, Inglaterra vence RD Congo e entra na caminho do Brasil