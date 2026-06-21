Qual é o salário de Raphinha, atacante da Seleção Brasileira e do Barcelona? Atacante tem um dos maiores salários do clube catalão

Raphinha é um dos principais jogadores do Barcelona e da Seleção Brasileira. Após temporadas de destaque no clube catalão, o atacante assinou a renovação de seu contrato em maio de 2025, com duração até 2028. Na assinatura, o brasileiro se colocou entre os três maiores salários do elenco.

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De acordo com apuração do "UOL", o novo contrato rende a Raphinha cerca de 18 milhões de euros brutos por ano, o que correspondia a aproximadamente R$ 114 milhões na cotação do período da assinatura. Com a aplicação dos impostos obrigatórios da legislação espanhola, o valor líquido recebido pelo jogador na Catalunha deve cair pela metade, fixando-se na casa dos 9 milhões de euros anuais (R$ 57 milhões).

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O novo vínculo representou um aumento de cerca de 50% em relação ao contrato anterior, assinado quando Raphinha chegou ao Barcelona, em 2022. Com a renovação, o brasileiro passou a integrar a chamada segunda faixa salarial do elenco, ao lado de Pedri e Frenkie de Jong.

Na época da assinatura do novo acordo, apenas Robert Lewandowski recebia mais do que o atacante entre os jogadores do elenco principal. O valor líquido recebido por Raphinha, no entanto, é menor devido à incidência de impostos na Espanha.

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Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga (Foto: Lluis Gene/AFP)

Temporada de destaque

A valorização salarial ocorreu após uma temporada de alto rendimento sob o comando do técnico Hansi Flick. Raphinha teve participação direta nas conquistas de La Liga e da Copa do Rei, além de se destacar na Champions League.

Ao longo da temporada 2024/25, o brasileiro somou 34 gols e 22 assistências em 54 partidas. Os números superaram as expectativas estabelecidas por sua equipe no início do ano, quando a meta era alcançar 20 gols e 20 assistências.

Raphinha na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira confirmou no fim da tarde deste sábado (20) que o atacante Raphinha está com lesão muscular na coxa direita. O jogador, que se lesionou no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, passará por "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo. Os médicos da Seleção não informaram o prazo previsto para recuperação.

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No fim de março, Raphinha também sentiu a coxa direita, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos jogos.

Nessa sexta-feira (19), o atacante do Barcelona sentiu o músculo posterior da coxa direita aos 39 minutos da partida com os haitianos. Ele sentou no gramado e acabou substituído por Rayan. Na zona mista após a partida, companheiros de equipe deixavam transparecer preocupação, principalmente pelo fato de o atacante ter tido histórico recente de lesão na coxa direita.

Vale lembrar que a comissão técnica do Brasil não pode mais substituir nenhum jogador por contusão, à exceção dos goleiros. Pelo regulamento da Copa do Mundo, o prazo máximo para alterar a lista de jogadores convocados se encerrou na sexta-feira (12), véspera da estreia do Brasil no Mundial.