Veja qual marca domina os uniformes das seleções na Copa do Mundo Três fornecedoras dominam o patrocínio das camisas e representam mais de 70% das equipes; veja como fica a divisão

O mercado dos uniformes das seleções foi ainda mais aquecido com a chegada da Copa do Mundo. As principais fornecedoras de material esportivo lançaram, pouco antes do torneio, suas apostas para o Mundial, e três empresas se destacam como as mais presentes entre as 48 seleções da competição.

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No total, 13 marcas diferentes patrocinam as seleções nesta Copa, mas o trio formado por Adidas, Nike e Puma representa mais de 70% dos uniformes do Mundial. As principais candidatas ao título desta edição estampam uma das três logos, o que mostra que, mesmo com a variedade, o mercado segue sendo dominado pelos nomes mais famosos do setor espostivo.

A Seleção Brasileira exibe a Nike, empresa com quem mantém acordo que já perdura três décadas, desde 2006. Além da Amarelinha, a empresa norte-americana está presente em mais 11 seleções nesta Copa. Entre as principais estão França, Inglaterra, Holanda e dois dos países mandantes, Canadá e Estados Unidos.

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O outro país-sede, o México, ficou com a rival da Nike, a alemã Adidas. A empresa europeia é quem lidera a lista de patrocínio às seleções e reúne 14 equipes no seu varal de uniformes do Mundial. A atual campeã, Argentina, é uma das principais representantes da marca, além das tradicionais Alemanha, Colômbia, Espanha e Japão. Outros times que têm acordo são Curaçao, estreante e uma das sensações do Mundial, e a Escócia, rival do grupo do Brasil.

A rival local da Adidas, a Puma, fica na terceira colocação com 11 seleções patrocinadas na Copa. Marrocos, que também está na chave da Seleção Brasileira, é uma das equipes que estampam a marca alemã. Portugal, de Cristiano Ronaldo, e Senegal, de Sadio Mané, também aparecem na lista.

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As outras 11 seleções estão divididas em dois grupos. Um deles é formado por Bósnia-Herzegovina e Jordânia, seleções que estão fechadas com a Kelme para a Copa do Mundo, enquanto o restante das equipes são "solitárias" e cada uma representa uma fabricante de camisa.

Desse recorte, algumas marcas são desconhecidas, mas existem exceções. Umbro e Rebook, tradicionais fabricantes inglesas, estampam sua marca com as equipes da República Democrática do Congo e do Panamá, respectivamente. Outra conhecida é a italiana Kappa, responsável pelos uniformes da Tunísia. Dentre as menos famosas está a colombiana Saeta, que tem acordo com o Haiti, que completa a chave do Brasil no torneio. Já o Irã tem sua camisa fabricada pela Majid, que é iraniana.

Veja a divisão das seleções e marcas que patrocinam os uniformes

Adidas (14 seleções)

África do Sul Alemanha Arábia Saudita Argélia Argentina Bélgica Catar Colômbia Curaçao Escócia Espanha México Japão Suécia

Nike (12 seleções)

Austrália Brasil Canadá Coreia do Sul Croácia Estados Unidos França Holanda Inglaterra Noruega Turquia Uruguai

Puma (11 marcas)

Áustria

Costa do Marfim

Egito

Gana

Marrocos

Nova Zelândia

Paraguai

Portugal

República Tchéquia

Senegal

Suíça

Kelme (2 seleções)

Bósnia-Herzegovina

Jordânia

Outras marcas (1 seleção cada)

Cabo Verde (Capelli Sport)

Equador (Marathon)

Haiti (Saeta)

Irã (Majid)

Iraque (Jako)

Panamá (Rebook)

RD Congo (Umbro)

Tunísia (Kappa)

Uzbequistão (Saber)

Camisa Seleção Brasileira (Foto: Maddie Meyer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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