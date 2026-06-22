Veja qual marca domina os uniformes das seleções na Copa do Mundo
Três fornecedoras dominam o patrocínio das camisas e representam mais de 70% das equipes; veja como fica a divisão
O mercado dos uniformes das seleções foi ainda mais aquecido com a chegada da Copa do Mundo. As principais fornecedoras de material esportivo lançaram, pouco antes do torneio, suas apostas para o Mundial, e três empresas se destacam como as mais presentes entre as 48 seleções da competição.
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No total, 13 marcas diferentes patrocinam as seleções nesta Copa, mas o trio formado por Adidas, Nike e Puma representa mais de 70% dos uniformes do Mundial. As principais candidatas ao título desta edição estampam uma das três logos, o que mostra que, mesmo com a variedade, o mercado segue sendo dominado pelos nomes mais famosos do setor espostivo.
A Seleção Brasileira exibe a Nike, empresa com quem mantém acordo que já perdura três décadas, desde 2006. Além da Amarelinha, a empresa norte-americana está presente em mais 11 seleções nesta Copa. Entre as principais estão França, Inglaterra, Holanda e dois dos países mandantes, Canadá e Estados Unidos.
O outro país-sede, o México, ficou com a rival da Nike, a alemã Adidas. A empresa europeia é quem lidera a lista de patrocínio às seleções e reúne 14 equipes no seu varal de uniformes do Mundial. A atual campeã, Argentina, é uma das principais representantes da marca, além das tradicionais Alemanha, Colômbia, Espanha e Japão. Outros times que têm acordo são Curaçao, estreante e uma das sensações do Mundial, e a Escócia, rival do grupo do Brasil.
A rival local da Adidas, a Puma, fica na terceira colocação com 11 seleções patrocinadas na Copa. Marrocos, que também está na chave da Seleção Brasileira, é uma das equipes que estampam a marca alemã. Portugal, de Cristiano Ronaldo, e Senegal, de Sadio Mané, também aparecem na lista.
As outras 11 seleções estão divididas em dois grupos. Um deles é formado por Bósnia-Herzegovina e Jordânia, seleções que estão fechadas com a Kelme para a Copa do Mundo, enquanto o restante das equipes são "solitárias" e cada uma representa uma fabricante de camisa.
Desse recorte, algumas marcas são desconhecidas, mas existem exceções. Umbro e Rebook, tradicionais fabricantes inglesas, estampam sua marca com as equipes da República Democrática do Congo e do Panamá, respectivamente. Outra conhecida é a italiana Kappa, responsável pelos uniformes da Tunísia. Dentre as menos famosas está a colombiana Saeta, que tem acordo com o Haiti, que completa a chave do Brasil no torneio. Já o Irã tem sua camisa fabricada pela Majid, que é iraniana.
Veja a divisão das seleções e marcas que patrocinam os uniformes
Adidas (14 seleções)
- África do Sul
- Alemanha
- Arábia Saudita
- Argélia
- Argentina
- Bélgica
- Catar
- Colômbia
- Curaçao
- Escócia
- Espanha
- México
- Japão
- Suécia
Nike (12 seleções)
- Austrália
- Brasil
- Canadá
- Coreia do Sul
- Croácia
- Estados Unidos
- França
- Holanda
- Inglaterra
- Noruega
- Turquia
- Uruguai
Puma (11 marcas)
- Áustria
- Costa do Marfim
- Egito
- Gana
- Marrocos
- Nova Zelândia
- Paraguai
- Portugal
- República Tchéquia
- Senegal
- Suíça
Kelme (2 seleções)
- Bósnia-Herzegovina
- Jordânia
Outras marcas (1 seleção cada)
- Cabo Verde (Capelli Sport)
- Equador (Marathon)
- Haiti (Saeta)
- Irã (Majid)
- Iraque (Jako)
- Panamá (Rebook)
- RD Congo (Umbro)
- Tunísia (Kappa)
- Uzbequistão (Saber)
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