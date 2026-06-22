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Veja qual marca domina os uniformes das seleções na Copa do Mundo

Três fornecedoras dominam o patrocínio das camisas e representam mais de 70% das equipes; veja como fica a divisão

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
22/06/2026 14:22
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Camisas da Argentina, Brasil e Marrocos. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Richard Callis /Fotoarena/Folhapress / Dan Mullan/AFP)
Camisas da Argentina, Brasil e Marrocos. (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Richard Callis /Fotoarena/Folhapress / Dan Mullan/AFP)

O mercado dos uniformes das seleções foi ainda mais aquecido com a chegada da Copa do Mundo. As principais fornecedoras de material esportivo lançaram, pouco antes do torneio, suas apostas para o Mundial, e três empresas se destacam como as mais presentes entre as 48 seleções da competição.

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    No total, 13 marcas diferentes patrocinam as seleções nesta Copa, mas o trio formado por Adidas, Nike e Puma representa mais de 70% dos uniformes do Mundial. As principais candidatas ao título desta edição estampam uma das três logos, o que mostra que, mesmo com a variedade, o mercado segue sendo dominado pelos nomes mais famosos do setor espostivo.

    A Seleção Brasileira exibe a Nike, empresa com quem mantém acordo que já perdura três décadas, desde 2006. Além da Amarelinha, a empresa norte-americana está presente em mais 11 seleções nesta Copa. Entre as principais estão França, Inglaterra, Holanda e dois dos países mandantes, Canadá e Estados Unidos.

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    O outro país-sede, o México, ficou com a rival da Nike, a alemã Adidas. A empresa europeia é quem lidera a lista de patrocínio às seleções e reúne 14 equipes no seu varal de uniformes do Mundial. A atual campeã, Argentina, é uma das principais representantes da marca, além das tradicionais Alemanha, Colômbia, Espanha e Japão. Outros times que têm acordo são Curaçao, estreante e uma das sensações do Mundial, e a Escócia, rival do grupo do Brasil.

    A rival local da Adidas, a Puma, fica na terceira colocação com 11 seleções patrocinadas na Copa. Marrocos, que também está na chave da Seleção Brasileira, é uma das equipes que estampam a marca alemã. Portugal, de Cristiano Ronaldo, e Senegal, de Sadio Mané, também aparecem na lista.

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    As outras 11 seleções estão divididas em dois grupos. Um deles é formado por Bósnia-Herzegovina e Jordânia, seleções que estão fechadas com a Kelme para a Copa do Mundo, enquanto o restante das equipes são "solitárias" e cada uma representa uma fabricante de camisa.

    Desse recorte, algumas marcas são desconhecidas, mas existem exceções. Umbro e Rebook, tradicionais fabricantes inglesas, estampam sua marca com as equipes da República Democrática do Congo e do Panamá, respectivamente. Outra conhecida é a italiana Kappa, responsável pelos uniformes da Tunísia. Dentre as menos famosas está a colombiana Saeta, que tem acordo com o Haiti, que completa a chave do Brasil no torneio. Já o Irã tem sua camisa fabricada pela Majid, que é iraniana.

    Veja a divisão das seleções e marcas que patrocinam os uniformes

    Adidas (14 seleções)

    1. África do Sul
    2. Alemanha
    3. Arábia Saudita
    4. Argélia
    5. Argentina
    6. Bélgica
    7. Catar
    8. Colômbia
    9. Curaçao
    10. Escócia
    11. Espanha
    12. México
    13. Japão
    14. Suécia

    Nike (12 seleções)

    1. Austrália
    2. Brasil
    3. Canadá
    4. Coreia do Sul
    5. Croácia
    6. Estados Unidos
    7. França
    8. Holanda
    9. Inglaterra
    10. Noruega
    11. Turquia
    12. Uruguai

    Puma (11 marcas)

    • Áustria
    • Costa do Marfim
    • Egito
    • Gana
    • Marrocos
    • Nova Zelândia
    • Paraguai
    • Portugal
    • República Tchéquia
    • Senegal
    • Suíça

    Kelme (2 seleções)

    • Bósnia-Herzegovina
    • Jordânia

    Outras marcas (1 seleção cada)

    • Cabo Verde (Capelli Sport)
    • Equador (Marathon)
    • Haiti (Saeta)
    • Irã (Majid)
    • Iraque (Jako)
    • Panamá (Rebook)
    • RD Congo (Umbro)
    • Tunísia (Kappa)
    • Uzbequistão (Saber)
    Veja qual marca domina os uniformes das seleções na Copa do Mundo
    Camisa Seleção Brasileira (Foto: Maddie Meyer/GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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