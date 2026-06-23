Quem é mais rico, Messi ou Cristiano Ronaldo? Compare a fortuna dos craques Astros disputam a última Copa do Mundo da carreira

Essa será a última Copa do Mundo de Cristiano Ronaldo e Messi, dois dos maiores gênios que o futebol já viu. Depois de carreiras vitoriosas, em grandes clubes, muitos se perguntam quem é mais rico, o argentino ou o português.

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Cristiano Ronaldo

O atacante português Cristiano Ronaldo construiu uma fortuna avaliada em US$ 1,4 bilhão, cerca de R$ 7,5 bilhões. O jogador de 41 anos acumulou o patrimônio por meio de salários do futebol, contratos publicitários e investimentos em diferentes setores. A marca pessoal do atleta se transformou em símbolo global de riqueza no esporte.

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Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador de futebol em atividade a alcançar o status de bilionário. As estimativas foram divulgadas por rankings internacionais como Forbes e Bloomberg Billionaires Index. O atleta diversificou investimentos em propriedades imobiliárias, veículos de luxo, hotelaria, moda e academias.

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A marca CR7, criada pelo jogador, expandiu-se para múltiplos segmentos comerciais. A popularidade global do atleta foi convertida em oportunidades de negócios. Contratos publicitários de longo prazo, como o acordo vitalício com a Nike, contribuíram para a expansão da fortuna.

A transferência para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, colocou Cristiano Ronaldo entre os atletas mais bem pagos do mundo. O contrato inclui salário, direitos de imagem e participação em projetos ligados ao turismo e ao esporte no país. As redes sociais, onde o jogador possui uma das maiores audiências do planeta, funcionam como plataforma de divulgação da marca pessoal.

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Messi e Cristiano Ronaldo deixaram a Europa e optaram por mercados alternativos, como Estados Unidos e Arábia Saudita, respectivamente (Foto: Arte/Lance!)

Messi

Campeão do Mundo em 2022 e agora maior artilheiro da história das Copas, Lionel Messi também é um fenômeno quando se trata das receitas geradas por ele dentro e fora do futebol. O camisa 10 argentino é o segundo jogador que mais ganha entre todos que participam da competição, ficando atrás de Cristiano Ronaldo. O jogador forma sua fortuna a partir de cifras que vão além do salário, passando por investimentos em marcas e contratos pesados de patrocínio.

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Em levantamento feito pela revista Forbes, a instituição apurou que Lionel Messi somou no último ano US$ 140 milhões, ou pouco mais de R$ 700 milhões na cotação atual, com esse tipo de receita. O jogador de 38 anos tem um bom contrato com o Inter Miami e soma o maior salário de toda a MLS, liga dos Estados Unidos, a ponto de superar a folha de pagamento completa de 28 dos 29 clubes do campeonato.

Seguindo as regras de transparência da MLS, a liga disponibiliza acesso às folhas de pagamento do atletas, mas os valores são referentes apenas ao que é pago como salário, excluindo cifras referentes ao que é gerado pela imagem do atleta. Nessa lista, Messi fatura pouco mais de US$ 28 milhões anualmente.

Além do valor faturado no Inter Miami, Messi soma contratos milionários com empresas do ramo esportivo, comunicações, alimentos e bebidas, além de investimentos próprios do argentino. A Adidas é a fornecedora de material esportivo que patrocina o camisa 10 desde sua chegada ao futebol, responsável pelo seu maior contrato comercial.