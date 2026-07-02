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Atitude inesperada de Cristiano Ronaldo leva torcedores à loucura

O atleta foi noticiado no hotel onde Portugal está hospedado

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
02/07/2026 13:32
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Próximo confronto de Portugal será contra Croácia nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília)
Próximo confronto de Portugal será contra Croácia nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília) (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O atacante Cristiano Ronaldo foi flagrado interagindo com torcedores em Toronto, no Canadá, durante a Copa do Mundo de 2026. O jogador apareceu na janela do hotel onde a delegação portuguesa está hospedada e acenou para fãs que se concentravam do lado de fora do local.

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    • A movimentação aconteceu após a chegada da seleção portuguesa à cidade, onde a equipe cumpre compromissos na competição. A presença de Cristiano Ronaldo rapidamente chamou atenção dos torcedores, que se reuniram em frente ao hotel na tentativa de ver o craque.

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    Cristiano Ronaldo na janela do hotel da Seleção Portuguesa hotel em Toronto
    Cristiano Ronaldo na janela do hotel da Seleção Portuguesa hotel em Toronto (Foto: Reprodução)

    Cristiano Ronaldo movimenta fãs pela cidade

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    • Do alto do quarto, Cristiano Ronaldo respondeu ao carinho da torcida com acenos e gestos, em um breve momento de interação antes de retornar para dentro do hotel. Um vídeo foi publicado nas redes sociais, indicando a interação do ídolo português com os fãs presentes.

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    A cena foi registrada por fãs e rapidamente se espalhou entre os presentes no local, reforçando a grande mobilização em torno da presença do astro português durante o Mundial.

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    A delegação de Portugal segue em preparação para os próximos compromissos da Copa do Mundo, com a expectativa de manter a rotina de treinamentos e concentração ao longo da estadia em Toronto. O próximo duelo está marcado para acontecer nesta quinta-feira (2), diante da Croácia, às 20h (de Brasília), válido pela fase de 16avos de final do torneio.

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