Atitude inesperada de Cristiano Ronaldo leva torcedores à loucura O atleta foi noticiado no hotel onde Portugal está hospedado

O atacante Cristiano Ronaldo foi flagrado interagindo com torcedores em Toronto, no Canadá, durante a Copa do Mundo de 2026. O jogador apareceu na janela do hotel onde a delegação portuguesa está hospedada e acenou para fãs que se concentravam do lado de fora do local.

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A movimentação aconteceu após a chegada da seleção portuguesa à cidade, onde a equipe cumpre compromissos na competição. A presença de Cristiano Ronaldo rapidamente chamou atenção dos torcedores, que se reuniram em frente ao hotel na tentativa de ver o craque.

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Cristiano Ronaldo na janela do hotel da Seleção Portuguesa hotel em Toronto (Foto: Reprodução)

Cristiano Ronaldo movimenta fãs pela cidade

Do alto do quarto, Cristiano Ronaldo respondeu ao carinho da torcida com acenos e gestos, em um breve momento de interação antes de retornar para dentro do hotel. Um vídeo foi publicado nas redes sociais, indicando a interação do ídolo português com os fãs presentes.

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A cena foi registrada por fãs e rapidamente se espalhou entre os presentes no local, reforçando a grande mobilização em torno da presença do astro português durante o Mundial.

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A delegação de Portugal segue em preparação para os próximos compromissos da Copa do Mundo, com a expectativa de manter a rotina de treinamentos e concentração ao longo da estadia em Toronto. O próximo duelo está marcado para acontecer nesta quinta-feira (2), diante da Croácia, às 20h (de Brasília), válido pela fase de 16avos de final do torneio.

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