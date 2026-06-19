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Nike promete bolada milionária para França em caso de título da Copa do Mundo

Fornecedora de materiais esportivos também patrocina a Seleção Brasileira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 15:51
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Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)
Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)

A busca da França pelo tricampeonato mundial pode render não apenas uma conquista histórica dentro de campo, mas também uma recompensa financeira expressiva fora dele. Caso os Bleus levantem a taça da Copa do Mundo no próximo dia 19 de julho, a Federação Francesa de Futebol (FFF) receberá um bônus extra de 3 milhões de euros (cerca de R$17 milhões) da Nike, fornecedora de material esportivo da seleção. A informação é do jornal "L'Équipe".

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    • O prêmio está previsto no contrato entre a empresa americana e a FFF. Atualmente, a parceria rende cerca de 50 milhões de euros (cerca de R$295 milhões) por temporada à entidade francesa, valor que deve dobrar a partir do próximo ciclo contratual, válido até 2034.

    Mesmo que a equipe de Didier Deschamps fique pelo caminho na decisão, a Federação ainda terá direito a uma bonificação. Em caso de vice-campeonato, a Nike pagará 1 milhão de euros adicionais.

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    Esse modelo de premiação por desempenho não é novidade. Em 2018, quando a França conquistou a Copa do Mundo na Rússia, a Nike desembolsou 2 milhões de euros pelo título e outros 500 mil euros estavam previstos para uma eventual derrota na final. Já no Mundial do Catar, em 2022, os valores passaram a ser os mesmos da edição atual: 3 milhões pelo troféu e 1 milhão pela presença na decisão.

    O contrato entre as partes também prevê uma cláusula negativa. Caso a França não consiga se classificar para uma Copa do Mundo, a FFF sofrerá uma redução de 4 milhões de euros nos valores pagos pela fornecedora. Desde que a Nike assumiu o uniforme da seleção, em 2011, porém, essa penalidade nunca precisou ser aplicada.

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    Jogadores da França com a camisa dos seus clubes formadores (Foto: Divulgação/ França)
    Jogadores da França com a camisa dos seus clubes formadores (Foto: Divulgação/ França)

    O que vem por aí para a França?

    Com a vitória na estreia contra Senegal, os franceses ficam na segunda posição do Grupo I. A Noruega bateu o Iraque por 4 a 1 e ocupa a primeira posição. O próximo jogo da França é na segunda-feira (22), contra o Iraque, às 18h (de Brasília).

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