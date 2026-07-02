logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Gonçalves relembra polêmica de Brasil x Noruega em 1998 e dá receita para anular Haaland

Ao L!, ex-zagueiro da Seleção relembra o lance que gerou revolta no Brasil em 1998 e dá receita para Ancelotti

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 13:45
Favorite o Lance! no Google
Gonçalves reclama com o árbitro, que marca pênalti para a Noruega contra o Brasil
Gonçalves reclama com o árbitro, que marca pênalti para a Noruega contra o Brasil (Foto: Reprodução)

O reencontro entre Brasil e Noruega na Copa do Mundo traz à memória um dos episódios mais polêmicos da história da Seleção Brasileira no torneio. Na fase de grupos do Mundial de 1998, na França, os brasileiros foram derrotado por 2 a 1 pelos noruegueses em uma partida marcada pelo pênalti de Júnior Baiano sobre Tore André Flo.

continua após a publicidade
  • Ederson conversa com Marquinhos durante treino na academia

    Surpresa de Ancelotti pode pintar na vaga de Paquetá no Brasil

    Seleção Brasileira
    Há 5 horas
  • Brasil x Bélgica em 2018

    Revanche? Veja quando Brasil e Bélgica podem se enfrentar na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 17 horas
  • Stale Solbakken durante jogo da Noruega pela Copa do Mundo. (Foto: Agência Efe/Folhapress)

    Técnico da Noruega esclarece fala sobre Ancelotti antes de duelo com Brasil: “Brincadeira”

    Copa do Mundo 2026
    Há 20 horas

    • O lance gerou revolta no país e estampou uma das capas mais emblemáticas da história do Lance!. Quase 30 anos depois, o jornal conversou com o ex-zagueiro Gonçalves, titular naquele confronto, que relembrou o episódio e apontou o caminho para a Seleção Brasileira anular Erling Haaland.

    Em entrevista ao Lance!, Gonçalves, um dos zagueiros mais marcantes da década de 1990, afirmou que, apesar da derrota, a equipe dominou a maior parte do jogo e acabou castigada por um detalhe. Para o ex-defensor, um dos pilares do Botafogo campeão do Brasileirão de 1995, o placar não refletiu o futebol apresentado pelo Brasil naquela tarde, na França.

    continua após a publicidade

    — Nós dominamos. Tivemos mais posse de bola e criamos mais chances de gol. Infelizmente, eles conseguiram marcar em uma jogada do Tore André Flo. Depois, houve o pênalti, que resultou na derrota por 2 a 1. Se analisarem o jogo, verão que fomos melhores. Mas Copa do Mundo tem disso: às vezes você tem um vacilo e acaba perdendo.

    ➡️ Por onde anda Gonçalves, ex-zagueiro do Botafogo?

  • Martin Odegaard comandando a famosa "remada norueguesa" depois da partida de Copa do Mundo.

    Craque da Noruega desafia o Brasil, carregando histórico com Carlo Ancelotti

    Seleção Brasileira
    Há 7 minutos
  • Próximo confronto de Portugal será contra Croácia nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília)

    Atitude inesperada de Cristiano Ronaldo leva torcedores à loucura

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 minutos
  • Fabinho em aquecimento do Brasil na Copa do Mundo 2026

    Copa vira vitrine para jogadores sem clube; 14 seguem vivos no torneio

    Copa do Mundo 2026
    Há 28 minutos

    • O pênalti em Brasil x Noruega que marcou a Copa de 1998

    O lance decisivo aconteceu nos minutos finais da partida, no Estádio Vélodrome, em Marselha. Dentro da área, Júnior Baiano segurou a camisa de Tore André Flo. O árbitro norte-americano Esfandiar Baharmast assinalou o pênalti. Kjetil Rekdal converteu a cobrança e decretou a vitória da Noruega.

    Lance em que Júnior Baiano comete pênalti em Brasil x Noruega
    Lance em que Júnior Baiano comete pênalti em Tore André Flo (Foto: Reprodução)

    A marcação provocou indignação imediata no Brasil. A transmissão oficial da partida não exibiu um ângulo conclusivo do lance, o que reforçou a impressão de que o atacante havia simulado o contato. Além disso, os jogadores da Seleção Brasileira também contestaram a marcação do pênalti.

    continua após a publicidade

    — Júnior Baiano, de fato, segurou a camisa, mas, para mim, não foi o suficiente para derrubá-lo. O Flo acabou cavando o pênalti, e o árbitro caiu na dele. Naquela época não existia VAR. Se existisse, acredito que o árbitro não manteria a marcação — opinou Gonçalves.

    Gonçalves reclama com o árbitro, que marca pênalti para a Noruega contra o Brasil
    Gonçalves reclama com o árbitro Esfandiar Baharmast, que marca pênalti para a Noruega contra o Brasil (Foto: Reprodução)

    Capa do Lance! abordou a polêmica

    A repercussão foi tão grande que o Lance! estampou, no dia seguinte, a foto do árbitro com a histórica manchete: "Ladrão!". Naquele momento, a transmissão oficial da partida não havia exibido um ângulo conclusivo do lance, e a percepção predominante era de que o pênalti havia sido marcado de forma equivocada.

    Cerca de 48 horas depois, porém, a polêmica ganhou um novo capítulo. Uma câmera de uma emissora sueca registrou o lance por outro ângulo e ajudou a esclarecer o ocorrido. As imagens mostraram Júnior Baiano puxando a camisa de Tore André Flo antes da queda do atacante. Ainda assim, a interpretação sobre a intensidade do contato continuou dividindo opiniões.

    Com a divulgação das novas imagens, o jornal Lance! fez uma retratação que entrou para a história do jornal. A manchete passou de "Ladrão!" para "Ladrão?", reconhecendo que o novo ângulo trazia elementos que não haviam sido mostrados pela transmissão oficial e colocava a avaliação inicial sob nova perspectiva.

    Tore André Flo publicou imagem do puxão

    No dia 23 de julho, quando a partida completou 28 anos, Tore André Flo publicou em sua conta no Instagram imagens do confronto entre Noruega e Brasil. Entre elas, uma mostrava o puxão de Júnior Baiano em sua camisa antes de ambos subirem para disputar a bola pelo alto. O registro, reproduzido da transmissão da TV sueca, evidencia o contato que motivou a marcação do pênalti por Esfandiar Baharmast. Mesmo assim, a interpretação sobre a intensidade da infração segue dividindo opiniões entre torcedores e especialistas.

    Momento em que Júnior Baiano puxa a camisa de Tore André Flo em Brasil x Noruega
    Momento em que Júnior Baiano puxa a camisa de Tore André Flo em Brasil x Noruega (Foto: Arquivo pessoal)

    "Haaland" de 1998

    O personagem central daquela polêmica era Tore André Flo, principal referência ofensiva da Noruega na época. Com cerca de dois metros de altura, o atacante se destacava pelo jogo aéreo e era uma das principais armas da equipe nas bolas alçadas à área. Para neutralizá-lo, a defesa brasileira montou uma estratégia específica, com a marcação dividida entre Gonçalves e Júnior Baiano.

    — Júnior Baiano ficou encarregado de marcá-lo nas bolas aéreas, enquanto eu fazia a sobra. Durante a maior parte do jogo, praticamente o controlamos e levamos vantagem nas disputas.

    Tore André Flo em partida pela Noruega
    Tore André Flo em partida pela Noruega (Foto: Divulgação/Noruega)

    Quase três décadas depois, o ex-zagueiro enxerga um desafio ainda maior para a Seleção Brasileira. Para ele, Erling Haaland, atacante do Manchester City, reúne características semelhantes às de Tore André Flo, mas em um patamar ainda mais elevado.

    — Haaland é bem superior em todos os aspectos ofensivos. Ele também é muito alto e forte, mas é extremamente veloz e letal. Talvez o Flo fosse um pouco mais habilidoso, mas o Haaland tem uma potência impressionante.

    Tore André Flo: a pedra no sapato responsável por um retrospecto amargo em Brasil x Noruega

    A Noruega é a única seleção que jamais foi derrotada pelo Brasil e, sem dúvida, esse retrospecto passa pelos pés de Tore André Flo. Antes do duelo na Copa do Mundo de 1998, o atacante já havia deixado sua marca na vitória norueguesa por 4 a 2, em 1997, resultado que decretou a primeira derrota da Seleção sob o comando de Zagallo.

    No histórico do confronto, Brasil e Noruega se enfrentaram quatro vezes. Os noruegueses somam duas vitórias e os outros dois jogos terminaram empatados.

    • 27/07/1988 - Noruega 1 x 1 Brasil - Amistoso
    • 29/05/1997 - Noruega 4 x 2 Brasil - Amistoso
    • 23/06/1998 - Brasil 1 x 2 Noruega - Copa do Mundo
    • 16/08/2006 - Noruega 1 x 1 Brasil - Amistoso

    Receita para Ancelotti para a defesa brasileira anular Haaland

    Na visão de Gonçalves, Carlo Ancelotti precisará adotar uma estratégia diferente da utilizada por muitas equipes atualmente para conter o camisa 9 escandinavo. Segundo o ex-jogador da Seleção e do Botafogo, a combinação entre velocidade, força física e capacidade de finalização faz com que Haaland seja praticamente imarcável quando recebe liberdade para atacar os espaços entre os zagueiros.

    — Para enfrentá-lo, o Brasil precisará ajustar a dupla de zaga: um zagueiro marca e o outro faz a sobra. Não é possível marcar o Haaland em linha; acredito que o Ancelotti precisará rever a marcação da linha defensiva. O ideal seria que, independentemente do lado em que ele caísse, um zagueiro encostasse na marcação enquanto o outro fizesse a cobertura a dois ou três metros de distância.

    Haaland comemora gol marcado contra o Iraque na estreia na Copa do Mundo 2026
    Haaland comemora gol marcado contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Justin Setterfield/Getty Images via AFP)

    — Essa postura evitaria o seu ponto forte: a arrancada (o movimento de 'facão') que ele faz entre os zagueiros em alta velocidade. É muito difícil alcançá-lo na corrida ou vencê-lo no contato físico, pois ele alia rapidez, potência e muita força. Portanto, a defesa brasileira precisa jogar com um homem colado e outro na sobra para evitar que ele leve vantagem nesses atributos físicos.

    Quando Brasil e Noruega se enfrentam?

    Brasil e Noruega se enfrentam no domingo, 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A equipe de Carlo Ancelotti garantiu a classificação para esta fase após vencer o Japão de virada, enquanto os noruegueses eliminaram a Costa do Marfim. Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+!

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Rayan treina na academia do centro de treinamento da Seleção

    Seleção Brasileira

    Brasil x Noruega: Rayan fica fora de treino antes das oitavas

    Há 56 minutos
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil contra o Japão

    Copa do Mundo 2026

    Leitores do Lance! elegem o substituto ideal de Paquetá na Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

    Copa do Mundo 2026

    Cinco duelos de oitavas já estão definidos na Copa do Mundo

    Há 3 horas
    Ederson conversa com Marquinhos durante treino na academia

    Seleção Brasileira

    Surpresa de Ancelotti pode pintar na vaga de Paquetá no Brasil

    Há 5 horas
    Gabriel Magalhães durante jogo do Brasil com o Japão. Zagueiro tem feito boa Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

    Seleção Brasileira

    Gabriel Magalhães lidera estatística e se destaca na Copa do Mundo

    Há 5 horas
    Neymar com Guilherme, ex-Santos, segurando uma camisa do Houston Dynamo

    Seleção Brasileira

    Ancelotti adota folgas planejadas para aliviar a pressão na Copa

    Há 7 horas
    Mais LANCE!
    Paquetá disputa a bola de cabeça na vitória do Brasil sobre o Japão

    Ex-Botafogo se oferece para treinar Japão após derrota para o Brasil na Copa: 'Me testem'

    O árbitro Raphael Claus, em primeiro plano, segura um cartão vermelho; atrás dele, Balogun, o jogador expulso, levanta a camisa parcialmente e demonstra tristeza

    Balogun iguala marca de Zidane, Ronaldinho e Garrincha na Copa do Mundo

    Brasil x Bélgica em 2018

    Revanche? Veja quando Brasil e Bélgica podem se enfrentar na Copa do Mundo

    Sorridente, Tielemans corre após marcar o gol do empate da Bélgica contra Senegal na Copa do Mundo

    Com emoção: sete gols da segunda fase da Copa do Mundo saíram nos minutos finais

    Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo

    Artilheiros da Premier League, Haaland e Igor Thiago podem se reencontrar na Copa do Mundo

    Neymar com Guilherme, ex-Santos, segurando uma camisa do Houston Dynamo

    Folga do Brasil: Neymar com ex-jogador do Santos e Paquetá com a esposa

    Cafu, com camisa amarela e calção azul, ergue a taça da Copa do Mundo de 2002 pelo Brasil

    Cafu destaca evolução do Brasil, elogia Ancelotti e fala de Neymar

    tale Solbakken lado a lado

    Ataque direto x volume de jogo: confira comparativo de estatísticas de Brasil e Noruega nesta Copa do Mundo

    Gabriel Martinelli em ação durante a partida entre o Brasil e Japão pela Copa do Mundo

    Chaveamento da Copa do Mundo: jogos do fim de semana estão definidos

    Lucas Paquetá leva a mão à coxa esquerda após sentir um incômodo no músculo posterior

    Paquetá segue o tratamento, mas está praticamente fora da Copa

    Julia Grop, modelo sueca que viraizou imitando Erling Haaland

    Sósia de Haaland, adversário do Brasil na Copa, viraliza nas redes sociais

    Gramado do Lumen Field recebe tratamento com luz articial para jogos da Copa do Mundo

    Gramados híbridos da Copa do Mundo desafiam a Fifa e dividem opiniões