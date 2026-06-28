Entenda o regulamento do mata-mata da Copa; prorrogação e penalidades entram em campo Competição entra em fase decisiva e novos critérios são adicionados às partidas

A fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim na madrugada deste domingo (28). Com as equipes classificadas para a fase de mata-mata, a competição caminha para as etapas finais e se torna ainda mais emocionante. Nas próximas fases, novas engrenagens são adicionadas ao torneio, como a prorrogação, penalidades, cartões zerados e novas substituições. Tudo isso aliado à máxima de que só a vitória importa, e quem perde é eliminado. Além disso, nesta edição, a Fifa adicionou uma nova fase, conhecida como 16-avos de final, que também é eliminatória e será disputada pela primeira vez na história do torneio.

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Nova fase: 16-avos de final

O torneio, que antes contava com 32 equipes e, após a fase de grupos, se encaminhava direto para as oitavas, sofreu uma mudança. Com o aumento para 48 seleções nesta edição, a Fifa adicionou uma inédita etapa na competição, que será disputada antes das oitavas de final. Isso significa que, se antes uma equipe precisava de seis partidas para chegar à grande decisão, agora as seleções precisarão disputar sete jogos.

Os classificados para a segunda fase da competição também passam a seguir novos critérios. Com mais seleções, a Fifa incluiu a possibilidade de avançar, além dos dois primeiros de cada grupo, os oito melhores terceiros colocados, utilizando critérios pré-estabelecidos de desempate. Assim sendo, a fase de 16-avos de final será disputada por 32 seleções.

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Nova estrutura do mata-mata

Segunda fase (16-avos de final)

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinais

Final

Prorrogação e penalidades entram no jogo

A partir da segunda fase, novos atributos entrarão na disputa. Se na fase de grupos um empate poderia classificar a equipe para a próxima etapa, a partir dos 16-avos de final o importante é a vitória. Quem ganhar continua e quem perder é eliminado.

Dessa maneira, a prorrogação e as penalidades se tornam critérios fundamentais. Caso a partida termine empatada no tempo regulamentar de 90 minutos, o jogo se encaminha para a prorrogação. Essa segunda parte do confronto é dividida em dois tempos de 15 minutos, totalizando 30 minutos de tempo extra. Caso a partida continue empatada, as penalidades entram em jogo. No entanto, se um dos times desempatar a partida no tempo extra, sairá como vencedor sem a necessidade das cobranças.

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Tempo normal: 90 minutos. Se terminar empatado...

90 minutos. Se terminar empatado... Prorrogação: dois tempos extras de 15 minutos, sem intervalo, apenas com a troca de lado de campo. Se continuar empatado...

dois tempos extras de 15 minutos, sem intervalo, apenas com a troca de lado de campo. Se continuar empatado... Penalidades

Como funcionam as penalidades?

As penalidades seguem o sistema tradicional conhecido nos campeonatos nacionais e internacionais. Dois sorteios são feitos antes da série de cobranças. Um deles define qual seleção iniciará os batedores, enquanto o outro determina em qual meta a disputa será realizada. Em determinadas situações, um mesmo time pode ser beneficiado nas duas decisões.

A disputa começa com uma série inicial de cinco pênaltis batidos para cada equipe de maneira alternada. A vencedora será quem fizer mais gols nessas cinco primeiras cobranças. Caso essa primeira etapa termine empatada, inicia-se a fase de cobranças alternadas no modo morte súbita.

Nesta etapa, os times continuam batendo de forma alternada, porém, se um jogador errar e o adversário converter a penalidade, a disputa se encerra. Isso significa dizer que, se um jogador perder e a outra seleção também desperdiçar, a disputa segue sob o sistema de alternadas até um errar e o outro acertar, podendo até mesmo repetir os batedores caso os 11 atletas já tenham realizado a cobrança.

Substituições extras e cartões zerados

Substituições extras

Se a partida se encaminhar para a prorrogação, o regulamento da Fifa permite que as equipes realizem uma substituição extra. Ou seja, se no tempo regulamentar de 90 minutos as seleções podem fazer cinco alterações, no tempo extra os times ganham o direito a mais uma modificação, podendo chegar a seis trocas no elenco em toda a partida.

Cartões zerados no mata-mata

Além disso, outro ponto a se considerar são os cartões, que podem afetar as seleções com a suspensão de jogadores. Em abril deste ano, a Fifa aprovou e decidiu mudar uma regra referente à suspensão de jogadores por cartões amarelos na Copa do Mundo. Nesta edição do Mundial, os cartões serão zerados após o fim da fase de grupos e também após as quartas de final.

Dessa maneira, os atletas que foram punidos com apenas um cartão amarelo até o fim da fase de grupos entrarão no mata-mata totalmente limpos de advertências. Nesse sentido, na semifinal, todos os jogadores também entram em campo com o histórico zerado. Além disso, qualquer suspensão que não possa ser cumprida durante a Copa do Mundo de 2026 será transferida para a próxima partida oficial da seleção.

Equipes classificadas para a fase de mata-mata

Chaveamento da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Lance!)

Confrontos da segunda fase da Copa do Mundo

Domingo, 28 de junho

16h — África do Sul x Canadá

Segunda-feira, 29 de junho

14h — Brasil x Japão

17h30 — Alemanha x Paraguai

22h — Holanda x Marrocos

Terça-feira, 30 de junho

14h — Costa do Marfim x Noruega

18h — França x Suécia

22h — México x Equador

Quarta-feira, 1º de julho

13h — Inglaterra x República Democrática do Congo

17h — Bélgica x Senegal

21h — Estados Unidos x Bósnia

Quinta-feira, 2 de julho

16h — Espanha x Áustria

20h — Portugal x Croácia

Sexta-feira, 3 de julho

0h — Suíça x Argélia

15h — Austrália x Egito

19h — Argentina x Cabo Verde

22h30 — Colômbia x Gana

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