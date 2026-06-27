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Corinthians fecha patrocínio milionário com plataforma de conteúdo

Novo patrocínio renderá R$ 22 milhões ao Timão até o fim de 2027; futebol feminino ficará fora da exposição da marca e utilizará o espaço para campanhas de apoio à causa feminina

PorGiselly Correa BarataGuilherme Lesnok
São Paulo (SP)
27/06/2026 18:51
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Corinthians vive momento turbulento na política (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)
Corinthians fecha patrocínio milionário. (Foto: Mauro Horita/Ag. Paulistão)

O Corinthians fechou com a Fatal Fans, plataforma de assinatura de conteúdo, que passará a integrar o grupo de patrocinadores do clube até dezembro de 2027. O contrato prevê o pagamento de R$ 22 milhões ao Timão durante o período de vigência e contempla as equipes de futebol masculino, futebol feminino, futsal e basquete, embora a exposição da marca aconteça de forma diferente em cada modalidade.

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    • O vínculo foi assinado na última sexta-feira pelo presidente Osmar Stabile e representa uma das principais receitas comerciais fechadas pela atual gestão. A Fatal Fans terá sua marca estampada no calção da equipe masculina, na parte traseira do uniforme do basquete e na barra inferior da camisa do futsal.

    As negociações começaram prevendo um contrato de um ano, mas evoluíram para um acordo mais longo, com validade até o fim de 2027. Segundo o portal Meu Timão, o novo formato também prevê uma cláusula opcional de renovação por mais uma temporada, o que poderia estender a parceria até dezembro de 2028 e elevar o valor total do contrato para aproximadamente R$ 31,28 milhões.

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    Ainda de acordo com o Meu Timão, o contrato foi firmado entre o Corinthians e a Atlas Technologies, empresa responsável pela operação da Fatal Fans e da Fatal Model, plataforma ligada ao mesmo grupo empresarial, que já havia mantido relações comerciais com o clube em outras oportunidades, incluindo ações de publicidade na Neo Química Arena e participação na campanha Doe Arena.

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    Futebol feminino ficará fora da exposição da marca

    Embora faça parte do contrato e também seja beneficiado financeiramente pelo novo patrocínio, o futebol feminino não exibirá a marca da Fatal Fans em seu uniforme. Conforme informou o ge e detalhou o Meu Timão, o espaço será destinado à divulgação de campanhas educativas e sociais voltadas à causa feminina.

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    Antes da assinatura do acordo, a diretoria corintiana promoveu reuniões com lideranças do elenco feminino, representantes de diferentes departamentos do clube e integrantes de coletivos ligados à modalidade para apresentar os termos da parceria e discutir a utilização do espaço reservado ao uniforme das Brabas.

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    Segundo o Meu Timão, uma das exigências feitas pelo Corinthians durante as negociações foi justamente impedir a exposição da marca da plataforma na equipe feminina, determinando que o local seja utilizado para campanhas de conscientização sobre prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, combate ao assédio, à discriminação e à violência doméstica.

    O clube também estabeleceu outras restrições contratuais, entre elas a proibição de qualquer associação direta entre atletas e a plataforma, o veto ao uso da imagem do Corinthians em conteúdos que possam remeter à erotização ou objetificação do corpo e a necessidade de aprovação prévia de todas as peças publicitárias produzidas pela empresa. O acordo ainda impede a exposição da marca nas categorias de base e prevê que a identidade visual utilizada pela Fatal Fans siga padrões previamente aprovados pelo clube.

    Outro ponto negociado foi o cronograma de pagamentos, com mais de 60% do valor total do contrato sendo repassado ao Corinthians nos primeiros 90 dias da parceria, medida considerada importante pela diretoria para reforçar o caixa dos departamentos contemplados. A Fatal Fans afirmou que pretende aproveitar a parceria para incentivar a produção de conteúdos de diferentes segmentos dentro da plataforma, ampliando sua atuação para além do conteúdo adulto, estratégia semelhante à adotada recentemente por outras empresas do setor.

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