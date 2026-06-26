Brasil é a seleção mais buscada da Copa dentre os países que ficaram de fora; entenda Levantamento exclusivo mostra a força da Amarelinha em países que ficaram de fora do Mundial de 2026; Argentina e Portugal completam o pódio

A Copa do Mundo de 2026 contou com uma novidade importante no formato da competição. Nas edições anteriores, apenas 32 seleções se classificavam para participar do Mundial. Porém, a Fifa modificou o regulamento e permitiu a participação de 48 seleções no torneio. Mesmo com o aumento no número de vagas, alguns países ficaram de fora e seus torcedores acabaram adotando outras nações para torcer.

continua após a publicidade

Nesse sentido, um levantamento exclusivo do Google Trends mapeou as seleções mais buscadas nos países que ficaram fora do campeonato em 2026, mas que figuram entre as 30 nações do mundo com maior interesse de busca pela Copa. O resultado mostra que Brasil, Argentina e Portugal dominam a preferência nesses locais.

➡️️ Você é Ancelotti: escale a Seleção ideal para o mata-mata

O domínio de Brasil, Argentina e Portugal

O posto de seleção mais buscada nos países fora da Copa do Mundo ficou com o Brasil. Segundo o levantamento do Google Trends, a Amarelinha apareceu 16 vezes nas buscas, consolidando-se como a equipe que gera maior interesse na plataforma dentro desse cenário.

continua após a publicidade

Logo atrás da Seleção Brasileira, a segunda colocada no ranking de interesse é a atual campeã do mundo, a Argentina. A seleção do craque Lionel Messi apareceu 14 vezes na lista de preferências das nações que não estão no Mundial.

Para fechar o top três, Portugal se estabeleceu como a terceira força mais pesquisada, aparecendo 13 vezes. A seleção do astro Cristiano Ronaldo, que quebrou o recorde ao marcar em seis Copas seguidas, fecha as três seleções mais buscadas.

continua após a publicidade

Outras equipes que também figuram entre as mais buscadas são a Croácia (3 vezes), seguida por França (2), Marrocos (1), Argélia (1) e, por último, a Alemanha (1).

Sobre o levantamento

O Google Trends realizou a pesquisa entre os dias 11 e 23 de junho para identificar quais seleções eram mais procuradas nos países que não foram para a Copa do Mundo. Para compor a lista, foram selecionadas as nações que não se classificaram para o Mundial, mas que integram o top 30 global de maior interesse de busca pelo torneio.

O ranking mostra que o tema desperta forte curiosidade em vizinhos da América Central, como Jamaica, Guatemala e El Salvador, mas também movimenta torcedores em mercados distantes, como Nepal, Bangladesh e Vietnã.

Ranking Mundial = maior interesse de busca pela Copa / Dados: levantamento Google Trends (11 a 23 de junho). País Ranking mundial Seleção mais buscada (1º lugar) Seleção mais buscada (2º lugar) Seleção mais buscada (3º lugar) Jamaica 1 Brasil Argentina Croácia Guatemala 2 Argentina Brasil Portugal El Salvador 3 Argentina Brasil Portugal Costa Rica 5 Portugal Argentina Brasil Honduras 6 Argentina Portugal Brasil Nepal 7 Argentina Portugal Brasil Nicarágua 8 Argentina Portugal Brasil Bolívia 9 Argentina Brasil Portugal Uganda 15 Portugal Brasil França Líbano 16 Brasil Alemanha Croácia Bangladesh 20 Argentina Brasil Argélia Peru 21 Argentina Brasil Portugal Venezuela 22 Argentina Brasil Portugal Chile 25 Portugal Argentina França Vietnã 26 Argentina Brasil Portugal EAU 27 Brasil Croácia Marrocos Malásia 29 Brasil Portugal Argentina

Taça da Copa do Mundo que será levantada no dia 19 de julho (Divulgação/Fifa)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte