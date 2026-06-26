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Brasil é a seleção mais buscada da Copa dentre os países que ficaram de fora; entenda

Levantamento exclusivo mostra a força da Amarelinha em países que ficaram de fora do Mundial de 2026; Argentina e Portugal completam o pódio

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
26/06/2026 10:15
Atualizado há 0 minutos
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Torcida brasileira comemora um dos gols diante da Escócia
Torcida brasileira comemorando um dos gols da seleção na Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 contou com uma novidade importante no formato da competição. Nas edições anteriores, apenas 32 seleções se classificavam para participar do Mundial. Porém, a Fifa modificou o regulamento e permitiu a participação de 48 seleções no torneio. Mesmo com o aumento no número de vagas, alguns países ficaram de fora e seus torcedores acabaram adotando outras nações para torcer.

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    • Nesse sentido, um levantamento exclusivo do Google Trends mapeou as seleções mais buscadas nos países que ficaram fora do campeonato em 2026, mas que figuram entre as 30 nações do mundo com maior interesse de busca pela Copa. O resultado mostra que Brasil, Argentina e Portugal dominam a preferência nesses locais.

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    O domínio de Brasil, Argentina e Portugal

    O posto de seleção mais buscada nos países fora da Copa do Mundo ficou com o Brasil. Segundo o levantamento do Google Trends, a Amarelinha apareceu 16 vezes nas buscas, consolidando-se como a equipe que gera maior interesse na plataforma dentro desse cenário.

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    Logo atrás da Seleção Brasileira, a segunda colocada no ranking de interesse é a atual campeã do mundo, a Argentina. A seleção do craque Lionel Messi apareceu 14 vezes na lista de preferências das nações que não estão no Mundial.

    Para fechar o top três, Portugal se estabeleceu como a terceira força mais pesquisada, aparecendo 13 vezes. A seleção do astro Cristiano Ronaldo, que quebrou o recorde ao marcar em seis Copas seguidas, fecha as três seleções mais buscadas.

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    Outras equipes que também figuram entre as mais buscadas são a Croácia (3 vezes), seguida por França (2), Marrocos (1), Argélia (1) e, por último, a Alemanha (1).

    Sobre o levantamento

    O Google Trends realizou a pesquisa entre os dias 11 e 23 de junho para identificar quais seleções eram mais procuradas nos países que não foram para a Copa do Mundo. Para compor a lista, foram selecionadas as nações que não se classificaram para o Mundial, mas que integram o top 30 global de maior interesse de busca pelo torneio.

    O ranking mostra que o tema desperta forte curiosidade em vizinhos da América Central, como Jamaica, Guatemala e El Salvador, mas também movimenta torcedores em mercados distantes, como Nepal, Bangladesh e Vietnã.

    Ranking Mundial = maior interesse de busca pela Copa / Dados: levantamento Google Trends (11 a 23 de junho).

    PaísRanking mundialSeleção mais buscada (1º lugar)Seleção mais buscada (2º lugar)Seleção mais buscada (3º lugar)

    Jamaica

    1

    Brasil

    Argentina

    Croácia

    Guatemala

    2

    Argentina

    Brasil

    Portugal

    El Salvador

    3

    Argentina

    Brasil

    Portugal

    Costa Rica

    5

    Portugal

    Argentina

    Brasil

    Honduras

    6

    Argentina

    Portugal

    Brasil

    Nepal

    7

    Argentina

    Portugal

    Brasil

    Nicarágua

    8

    Argentina

    Portugal

    Brasil

    Bolívia

    9

    Argentina

    Brasil

    Portugal

    Uganda

    15

    Portugal

    Brasil

    França

    Líbano

    16

    Brasil

    Alemanha

    Croácia

    Bangladesh

    20

    Argentina

    Brasil

    Argélia

    Peru

    21

    Argentina

    Brasil

    Portugal

    Venezuela

    22

    Argentina

    Brasil

    Portugal

    Chile

    25

    Portugal

    Argentina

    França

    Vietnã

    26

    Argentina

    Brasil

    Portugal

    EAU

    27

    Brasil

    Croácia

    Marrocos

    Malásia

    29

    Brasil

    Portugal

    Argentina

    Taça da Copa do Mundo que será levantada no dia 19 de julho.
    Taça da Copa do Mundo que será levantada no dia 19 de julho (Divulgação/Fifa)

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