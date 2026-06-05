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O Brasileirão bateu o recorde de convocados para uma Copa do Mundo: 32 jogadores foram selecionados para disputar o torneio deste ano. Não é novidade que o Mundial é vitrine e credencia aqueles que se destacam a se valorizar no mercado de transferências. Pensando nisso e considerando fatores como idade e provável tempo de jogo, o Lance! separou quatro nomes que podem usar a competição para impressionar o resto do mundo.

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✈️ Brasileirão -> Copa do Mundo -> ?

Damián Bobadilla (São Paulo/Paraguai)

Apesar do ano de altos e baixos do São Paulo, Bobadilla é um dos destaques positivos. Na seleção paraguaia, o meio-campista de 24 anos foi titular em seis dos últimos sete jogos, status que deve manter na Copa do Mundo. Além de jovem, tem características que despertam interesse do futebol europeu: mescla intensidade física e qualidade técnica, contribuindo com e sem a bola. O Paraguai terá grupo equilibrado no Mundial, ao lado de Estados Unidos, Austrália e Turquia. São jogos em que o são-paulino poderá impressionar o mercado de transferências.

Damián Bobadilla arrisca finalização em jogo do São Paulo pela Copa Sul-Americana (Foto: Sports Press Photo / Fotoarena / Folhapress)

Danilo Santos (Botafogo/Brasil)

Aos 25 anos, Danilo faz temporada de números impressionantes com a camisa do Botafogo, que o garantiram na Copa do Mundo já "nos acréscimos" do ciclo. Na primeira chance com Ancelotti, brilhou com um gol no jogo contra a Croácia. No último amistoso, balançou as redes novamente diante do Panamá. Em versão mais artilheira e aparentemente de saída do Alvinegro, tem tudo para convencer times do primeiro escalão europeu de que merece uma segunda chance na Europa, depois da passagem pela Premier League, no Nottingham Forest. Só a convocação para a disputada lista da Seleção Brasileira certamente já impressionou.

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Danilo, do Botafogo, comemora um de seus dois gols em goleada sobre o Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Flaco López (Palmeiras/Argentina)

O ano de Flaco López com o Palmeiras é brilhante: já são 14 gols e oito assistências em 35 jogos. O centroavante de 25 anos evolui a cada temporada e também tem características que agradam à Europa, com qualidade para buscar tabelas e criar jogadas e poder de decisão dentro da área. Entre os nomes desta lista, é quem tende a ter menos chances na Copa do Mundo. No entanto, qualquer minuto disputado já será motivo de destaque, até porque a convocação para a atual campeã, na qual tem a concorrência de Julián Alvarez e Lautaro Martínez, deve ter despertado olhares do mundo inteiro.

Flaco López comemora gol para o Palmeiras em clássico contra o Santos pelo Brasileirão (Foto: Rodilei Morais / Fotoarena / Folhapress)

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Gonzalo Plata (Flamengo/Equador)

Plata é titular de uma seleção equatoriana que ficou atrás apenas da Argentina nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A equipe promete fazer bonito no Mundial e tem o jogador do Flamengo como um dos destaques. Além de rápido e habilidoso, tornou-se peça tática fundamental no Rubro-Negro. O atacante de 25 anos deixou o futebol europeu em 2022, depois de passar pelo Sporting, de Portugal, e pelo Valladolid, da Espanha, mas pode mostrar sua evolução no torneio mais visado do planeta. Já na fase de grupos, terá um teste de fogo contra a Alemanha.

Gonzalo Plata conduz a bola em direção ao ataque durante jogo do Flamengo (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Os 32 convocados à Copa do Mundo do Brasileirão: