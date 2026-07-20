Reforços do Cruzeiro têm nome registrado no BID e podem estrar contra o Internacional Os atletas estão aptos a estrear pela Raposa

No dia de abertura da janela de transferências, os nomes dos reforços do Cruzeiro contratados na intertemporada foram registrados nesta segunda-feira (20) no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Registro de Gabriel Pec no BID, um dos reforços do Cruzeiro (Foto: Reprodução CBF)

Foram registradas oficialmente as chegadas do lateral-esquerdo Gabriel Rojas, contratado do Racing, e do atacante Gabriel Pec, que veio do Los Angeles Galaxy. Com isso, eles podem estrear contra o Internacional quarta-feira (22).

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Registro de Gabriel Rojas no BID, um dos reforços do Cruzeiro (Foto: Reprodução CBF)

Além dos dois jogadores da Raposa, foi registrada também a volta de Gui Meira. O meio-campista retornou de empréstimo ao Feirense, de Portugal, e ainda tem o futuro indefinido. Ele tem contrato com o clube até 2028.

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Outro jogador que teve oficializado o retorno foi Fabrizio Peralta. O atleta de 23 anos voltou de empréstimos recentemente, mas sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito e fará o tratamento na Toca da Raposa II. Seu vínculo vai até junho de 2029.

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Saída de jogador do Cruzeiro é registrada no BID

Nesta segunda-feira foi registrada no BID a saída do meio-campista Vitinho, de 22 anos. O atleta acertou com o Santa Clara, de Portugal.

Cruzeiro segue em busca de reforços

O Cruzeiro está próximo de concluir a contratação de Zé Lucas, volante do Sport. Segundo apuração do Lance!, o clube avançou nas tratativas, apresentou uma oferta oficial e falta pouco para a negociação ser finalizada.

O clube mineiro ofereceu aproximadamente 3,5 milhões de euros fixos (cerca de R$ 20,4 milhões na cotação atual), além de metas.

Apesar de despertar interesse do futebol europeu, Cruzeiro e Flamengo investiram no atleta no fim da última semana. Inicialmente, o Rubro-Negro parecia mais forte nas tratativas, mas a Raposa evoluiu. Os dois clubes brasileiros enfrentam concorrência do Brighton-ING, Real Bétis-ESP, duas equipes da França e um clube russo.