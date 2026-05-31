Brasil goleia o Panamá no Maracanã em despedida rumo à Copa; dê suas notas

A Seleção Brasileira se despediu do país em grande estilo antes da viagem para os Estados Unidos, onde disputará a Copa do Mundo, ao golear o Panamá por 6 a 2, neste domingo (31), no Maracanã. Diante de mais de 70 mil torcedores, a equipe comandada por Carlo Ancelotti apresentou duas formações distintas ao longo da partida, já que o treinador aproveitou o amistoso para observar opções e utilizou 21 dos 23 jogadores disponíveis. Os gols do Brasil foram marcados por Vini Jr, Casemiro, Rayan, Lucas Paquetá, Igor Thiago e Danilo Santos. Murillo, em cobrança de falta com desvio na barreira, e Harvey marcaram para os panamenhos.

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Como foi o jogo?

Vini Jr se destaca no primeiro, mas Brasil tem atuação pouco inspirada

O primeiro tempo entre Brasil e Panamá foi marcado por um início promissor da Seleção, mas também por momentos de instabilidade. Vini Jr abriu o placar logo aos dois minutos, mas, aos 13, o Panamá empatou em cobrança de falta de Murillo que desviou em Matheus Cunha e enganou Alisson. O gol deu confiança aos panamenhos, que passaram a controlar mais a posse de bola e encontraram facilidades diante de um Brasil pouco agressivo na marcação e sem conseguir pressionar o adversário no campo de ataque. Antes da parada técnica, a equipe de Carlo Ancelotti até ensaiou uma melhora, mas demorou a engrenar e seguiu sem grande inspiração. O destaque brasileiro continuou sendo Vini Jr, que, aos 38 minutos, fez mais uma grande jogada ao acertar um belo cruzamento para Casemiro se antecipar à defesa e marcar. Apesar de alguns bons momentos individuais, a impressão deixada pela Seleção nos primeiros 45 minutos foi a de uma equipe atuando em ritmo de amistoso, com o freio de mão puxado, oferecendo espaços ao Panamá, que ainda conseguiu assustar em duas oportunidades.

Ancelotti muda dez jogadores, e Rayan marca um golaço

Com dez alterações promovidas por Carlo Ancelotti, o Brasil voltou para o segundo tempo com mais intensidade e pressão sobre a defesa do Panamá. A postura ofensiva deu resultado logo aos sete minutos, quando Rayan aproveitou um erro do goleiro adversário, dominou a bola e acertou um belo chute colocado da lateral da área para marcar um golaço. Se Vini Jr foi o destaque da primeira etapa, Rayan assumiu o protagonismo após o intervalo. Com amplo domínio da partida, a Seleção ampliou o placar com Paquetá, Thiago — em cobrança de pênalti sofrido pelo próprio atacante após um lindo drible no zagueiro panamenho — e Danilo Santos, fechando a goleada brasileira no Maracanã. Os panamenhos ainda fizeram o segundo com Harvey.

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Jogadores da Seleção Brasileira comemoram o gol de Igor Thiago na goleada do Brasil sobre o Panamá, no Maracanã (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O gol de Casemiro aos 38 minutos do segundo tempo deu uma tranquilidade maior à Seleção. A equipe pôde voltar para a etapa final sem a pressão de recomeçar a partida com um empate diante do Panamá.

Deu aula 🏅

Vini Jr foi o destaque da Seleção Brasileira no primeiro tempo. O jogador marcou um gol e deu assistência para o segundo, marcado por Casemiro. Foi substituído no intervalo, assim como todos os titulares da equipe nacional.

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Ficou abaixo 📉

O volante Bruno Guimarães e o atacante Matheus Cunha ficaram abaixo dos demais jogadores da Seleção. Mas vale ressaltar que o primeiro tempo da Seleção não foi dos melhores.

Ei, juiz!📣

O assistente Rafael Foltyn marcou impedimento no gol marcado por Casemiro, o segundo da Seleção Brasileira no jogo. O VAR foi acionado e confirmou que o lance era legal.

Não vou ver isso sozinho 👀

A caneta de Igor Thiago no defensor do Panamá mostrou a essência do futebol brasileiro. Na sequência do lance, o atacante do Brentford sofreu o pênalti. Ele mesmo bateu para marcar o quinto gol do Brasil.

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✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Panamá

Amistoso Internacional

📅 Data e hora: domingo, 31 de maio de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: ;

🟨 Cartões amarelos: Blackman (PAN);

🟥 Cartão vermelho: -

🏟️ Público: 72.140 presentes

💰 Renda: R$ .

BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)

Alisson (Ederson); Wesley (Ibañez), Bremer (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro (Douglas Santos); Casemiro (Fabinho) e Bruno Guimarães (Danilo Santos); Luiz Henrique (Rayan), Raphinha (Endrick), Vini Jr (Lucas Paquetá) e Matheus Cunha (Igor Thiago).

PANAMÁ (Técnico: Thomas Christiansen)

Mosquera, Murillo, Córdoba (Fariña), Escobar (Ramos), Andrade (Miller) e Blackman; Harvey e Bárcenas (Davis); J.Rodríguez (T.Rodríguez), Waterman (Fajardo) e Díaz (Martinez).

🧑‍⚖️ Árbitro: Daniel Schlager

🚩 Assistentes: Sven Washitzki-Günther e Rafael Foltyn

🖥️ VAR: Robert Schröder

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