Bobadilla se consolida como um dos mais consistentes do São Paulo; números explicam

Damián Bobadilla tem se firmado como uma das peças mais regulares do São Paulo na temporada. Além das atuações de destaque em campo, os números explicam. O Lance! levantou números, em parceria com o Sofascore, explicam.

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Os números ajudam a explicar por que Bobadilla se tornou um dos jogadores mais consistentes do São Paulo na temporada. A alta minutagem, com 23 jogos e 19 como titular, o que indica confiança da comissão técnica e regularidade de desempenho. Roger Machado, por exemplo, já demonstrou algumas vezes como gosta de trabalhar com Bobadilla sendo uma das referências no meio ao lado de peças como Danielzinho, por exemplo.

No aspecto ofensivo, mesmo não sendo um meia exclusivamente de criação, contribuiu com três gols, duas assistências e 17 passes decisivos. As médias de finalizações e presença no terço final mostram que participa ativamente das jogadas de ataque, oferecendo soluções além da construção. Uma jogada assim foi vista no jogo mais recente, contra o Millonarios.

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Defensivamente, os dados reforçam ainda mais essa consistência. Com 86 bolas recuperadas, 46 desarmes e 20 interceptações, Bobadilla mantém um nível alto de intensidade e leitura de jogo, sendo peça importante na recomposição e no equilíbrio do meio-campo.

Além disso, a qualidade com a bola nos pés sustenta sua regularidade. O aproveitamento de 88% nos passes e 58% nos lançamentos longos indica segurança na circulação e capacidade de mudar o jogo quando necessário. Mesmo com um número considerável de faltas cometidas, os poucos cartões mostram controle nas ações.

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(Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

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Veja os números de Bobadilla no São Paulo

Jogos: 23 (19 como titular) Gols: 3 Assistências: 2

Participação ofensiva:

17 passes decisivos (0,7 p/j) 20 finalizações (0,9 p/j) 7 finalizações no gol (0,3 p/j)

Desempenho defensivo:

86 bolas recuperadas (3,7 p/j) 46 desarmes (2,0 p/j) 20 interceptações (0,9 p/j)

Disciplina e duelos:

19 faltas cometidas (0,8 p/j)

5 faltas sofridas (0,2 p/j)

3 cartões amarelos

48% de duelos ganhos

Qualidade no passe:

88% de acerto no passe

58% de acerto em passes longos

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