Jogador do Flamengo promete surpresa na final da Copa do Mundo: 'Nós vamos'
Rubro-Negro é o clube brasileiro com mais convocados para a disputa do Mundial
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Gonzalo Plata, do Flamengo, acredita que o Equador pode ir longe na Copa do Mundo de 2026. O atacante é um dos principais nomes de sua seleção e prometeu uma campanha histórica até a decisão do torneio.
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Na chegada para a concentração da seleção equatoriana no último sábado (30), Plata brincou com torcedores e imprensa presentes no hotel. O jogador rubro-negro afirmou aos fãs que deveriam preparar uma bagagem grande, pois o Equador vai até a final do Mundial.
— Levem bastante roupa, porque vamos ficar até o final aqui — disparou o atacante.
Apesar de a seleção já estar concentrada há dias, o técnico Sebastián Beccacece anunciou apenas nesta segunda-feira (1º) os jogadores que irão representar o Equador na Copa do Mundo. Representando o futebol brasileiro, além de Plata, estão: o atacante Alan Minda, o meia Alan Franco e o lateral Ángelo Preciado, do Atlético-MG; e o zagueiro Félix Torres, do Internacional.
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Flamengo tem nove jogadores convocados à Copa do Mundo
O fortalecimento financeiro e técnico do futebol brasileiro nos últimos anos atingiu o seu ápice máximo. A Copa do Mundo de 2026 será, de forma isolada, a edição com o maior número de jogadores do Brasileirão convocados na história. Ao todo, 32 atletas que atuam na Série A (e até na Série B) do futebol nacional estarão nos Estados Unidos, México e Canadá.
O protagonismo financeiro e esportivo do Flamengo na América do Sul se refletiu diretamente nas listas de convocados. O Rubro-Negro carioca é o recordista absoluto, cedendo nove jogadores para a Copa do Mundo, divididos entre Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia.
Jogadores do Flamengo convocados
- Alex Sandro (Brasil);
- Danilo (Brasil);
- Léo Pereira (Brasil);
- Lucas Paquetá (Brasil);
- Giorgian de Arrascaeta (Uruguai)
- Guillermo Varela (Uruguai)
- Nicolás de la Cruz (Uruguai)
- Jorge Carracal (Colômbia)
- Gonzalo Plata (Equador)
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