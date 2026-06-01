Jogador do Flamengo promete surpresa na final da Copa do Mundo: 'Nós vamos'

Gonzalo Plata, do Flamengo, acredita que o Equador pode ir longe na Copa do Mundo de 2026. O atacante é um dos principais nomes de sua seleção e prometeu uma campanha histórica até a decisão do torneio.

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Na chegada para a concentração da seleção equatoriana no último sábado (30), Plata brincou com torcedores e imprensa presentes no hotel. O jogador rubro-negro afirmou aos fãs que deveriam preparar uma bagagem grande, pois o Equador vai até a final do Mundial.

— Levem bastante roupa, porque vamos ficar até o final aqui — disparou o atacante.

Apesar de a seleção já estar concentrada há dias, o técnico Sebastián Beccacece anunciou apenas nesta segunda-feira (1º) os jogadores que irão representar o Equador na Copa do Mundo. Representando o futebol brasileiro, além de Plata, estão: o atacante Alan Minda, o meia Alan Franco e o lateral Ángelo Preciado, do Atlético-MG; e o zagueiro Félix Torres, do Internacional.

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Flamengo tem nove jogadores convocados à Copa do Mundo

O fortalecimento financeiro e técnico do futebol brasileiro nos últimos anos atingiu o seu ápice máximo. A Copa do Mundo de 2026 será, de forma isolada, a edição com o maior número de jogadores do Brasileirão convocados na história. Ao todo, 32 atletas que atuam na Série A (e até na Série B) do futebol nacional estarão nos Estados Unidos, México e Canadá.

O protagonismo financeiro e esportivo do Flamengo na América do Sul se refletiu diretamente nas listas de convocados. O Rubro-Negro carioca é o recordista absoluto, cedendo nove jogadores para a Copa do Mundo, divididos entre Brasil, Uruguai, Equador e Colômbia.

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Jogadores do Flamengo convocados

Alex Sandro (Brasil); Danilo (Brasil); Léo Pereira (Brasil); Lucas Paquetá (Brasil); Giorgian de Arrascaeta (Uruguai) Guillermo Varela (Uruguai) Nicolás de la Cruz (Uruguai) Jorge Carracal (Colômbia) Gonzalo Plata (Equador)

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Convocado para disputar a Copa do Mundo pela seleção do Equador, Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo contra o Cusco, pela fase de grupos da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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