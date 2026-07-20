VNL Feminina: fase final começa com Brasil x Japão; veja o chaveamento
Brasil encara o Japão nas quartas de final e pode enfrentar a Itália na semifinal
A fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminina 2026 começa nesta quarta-feira (22), em Macau, na China, reunindo as oito melhores seleções da competição. O mata-mata será disputado até domingo (26), quando será conhecido o campeão da edição.
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Terceiro colocado na fase classificatória, o Brasil abre sua campanha diante do Japão, sexto colocado, em duelo marcado para as 8h30 (de Brasília). Em caso de classificação, a equipe de José Roberto Guimarães enfrentará na semifinal o vencedor do confronto entre Itália e Países Baixos.
Do outro lado da chave, Turquia e Canadá disputam uma vaga entre as quatro melhores, enquanto Estados Unidos, líder da primeira fase, mede forças com a anfitriã China. Os vencedores desses confrontos se enfrentam na outra semifinal.
Confrontos das quartas de final
Quarta-feira (22/7)
- Itália x Países Baixos – 5h
- Brasil x Japão – 8h30
Quinta-feira (23/7)
- Turquia x Canadá – 5h
- Estados Unidos x China – 8h30
Chaveamento da fase final
Lado 1
- Itália x Países Baixos
- Brasil x Japão
Semifinal: vencedor de Itália x Países Baixos x vencedor de Brasil x Japão
Lado 2
- Turquia x Canadá
- Estados Unidos x China
Semifinal: vencedor de Turquia x Canadá x vencedor de Estados Unidos x China
Datas da reta final da VNL
As semifinais serão disputadas no sábado (25), às 5h e às 8h30 (de Brasília). A decisão do terceiro lugar está marcada para domingo (26), às 4h30, enquanto a grande final acontece às 8h30.
Brasil chega à fase final da VNL com três desfalques
O Brasil disputará a fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) sem três nomes importantes do elenco. A capitã Gabi, a oposta Tainara e a central Júlia Kudiess estão fora da reta decisiva da competição.
➡️ O fantasma do LCA: lesão de Júlia Kudiess assombra o vôlei feminino
Tainara foi a primeira baixa após sofrer uma lesão no tendão do quadríceps durante um treinamento, ainda antes da terceira semana da VNL. Já Gabi, que não atuou em nenhuma partida do torneio por conta de um desconforto na lombar, foi preservada para dar sequência ao tratamento e focar no Campeonato Sul-Americano.
A ausência mais recente é a de Júlia Kudiess. A central rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante a vitória sobre os Estados Unidos, passou por cirurgia e iniciou o processo de recuperação. Com os três desfalques, José Roberto Guimarães terá de reorganizar a equipe para a fase final da competição.
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