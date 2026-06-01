Com atletas do Brasileirão, Equador anuncia convocados para a Copa do Mundo
Seleção está no grupo E e estreia contra a Costa do Marfim, dia 14 de junho
O técnico Sebastián Beccacece anunciou, nesta segunda-feira, os jogadores convocados que vão representar a seleção do Equador na Copa do Mundo de 2026. Entre os destaques, e sem surpresa, da lista divulgada, figuram nomes como Pacho, Hincapié e Caicedo, que são alguns dos principais jogadores equatorianos do futebol mundial. Representando o futebol brasileiro, estão o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo; o atacante Alan Minda; o meia Alan Franco; o lateral Ángelo Preciado, do Atlético-MG; e o zagueiro Félix Torres, do Internacional.
Confira os convocados do Equador para a Copa do Mundo:
Goleiros
Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias) e Gonzalo Valle (LDU Quito)
Defensores
Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (Genk) e Ángelo Preciado (Atlético-MG)
Meio-campistas
Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atlético-MG), Kendry Páez (River Plate) e Nilson Angulo (Sunderland)
Atacantes
Alan Minda (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Anthony Valencia (Royal Antwerp) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)
Após não conseguir avançar da fase de grupos no Catar, equatorianos estão no grupo E e apostam na nova geração em ascensão, com nomes de peso no futebol europeu, considerada uma das mais talentosas que o país já teve, para fazer história na Copa do Mundo.
O Equador estreia contra a Costa do Marfim, dia 14 de junho, na Filadélfia. Na sequência, encara Curaçao (20 de junho), no Kansas, e encerra a fase de grupos contra a Alemanha (25 de junho), em Nova Jersey.
