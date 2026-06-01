Copa do Mundo

Com atletas do Brasileirão, Equador anuncia convocados para a Copa do Mundo

Seleção está no grupo E e estreia contra a Costa do Marfim, dia 14 de junho

Gabriel Andrade
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/06/2026
08:09
Atualizado há 1 minutos
Seleção do Equador com Alan Franco e Preciado (reprodução Instagram Alan Franco)
imagem cameraSeleção do Equador perfilada para disputar amistoso (Foto: Instagram/ Alan Franco)
O técnico Sebastián Beccacece anunciou, nesta segunda-feira, os jogadores convocados que vão representar a seleção do Equador na Copa do Mundo de 2026. Entre os destaques, e sem surpresa, da lista divulgada, figuram nomes como Pacho, Hincapié e Caicedo, que são alguns dos principais jogadores equatorianos do futebol mundial. Representando o futebol brasileiro, estão o atacante Gonzalo Plata, do Flamengo; o atacante Alan Minda; o meia Alan Franco; o lateral Ángelo Preciado, do Atlético-MG; e o zagueiro Félix Torres, do Internacional.

Confira os convocados do Equador para a Copa do Mundo:

Goleiros

Hernán Galíndez (Huracán), Moisés Ramírez (AE Kifisias) e Gonzalo Valle (LDU Quito) 

Defensores 

Willian Pacho (PSG), Piero Hincapié (Arsenal), Joel Ordóñez (Club Brugge), Jackson Porozo (Tijuana), Félix Torres (Internacional), Pervis Estupiñán (Milan), Yaimar Medina (Genk) e Ángelo Preciado (Atlético-MG) 

Meio-campistas

Moisés Caicedo (Chelsea), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Denil Castillo (Midtjylland), Alan Franco (Atlético-MG), Kendry Páez (River Plate) e Nilson Angulo (Sunderland) 

Atacantes 

Alan Minda (Atlético-MG), Gonzalo Plata (Flamengo), John Yeboah (Venezia), Enner Valencia (Pachuca), Jordy Caicedo (Huracán), Jeremy Arévalo (Stuttgart), Anthony Valencia (Royal Antwerp) e Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)

Gonzalo Plata, atuando pela seleção do Equador (Foto: Marcos Pin / AFP)

Após não conseguir avançar da fase de grupos no Catar, equatorianos estão no grupo E e apostam na nova geração em ascensão, com nomes de peso no futebol europeu, considerada uma das mais talentosas que o país já teve, para fazer história na Copa do Mundo.

O Equador estreia contra a Costa do Marfim, dia 14 de junho, na Filadélfia. Na sequência, encara Curaçao (20 de junho), no Kansas, e encerra a fase de grupos contra a Alemanha (25 de junho), em Nova Jersey

