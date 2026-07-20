Fernando Diniz avalia preparação do Corinthians para a volta do Brasileirão
Treinador demonstra confiança para o reencontro do Timão com a torcida
O técnico Fernando Diniz analisou como o elenco do Corinthians chega para o retorno do Campeonato Brasileiro. O Timão volta a campo na próxima quinta-feira (23), às 19h30, quando enfrenta o Remo, na Neo Química Arena.
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O treinador explicou o planejamento da comissão técnica para a reta final da preparação e destacou a importância do período de treinamentos durante a pausa no calendário. Diniz também comentou a atividade realizada na Neo Química Arena e o processo de adaptação do elenco ao novo gramado.
— Treinamos muito depois das férias. Foi um volume de treino muito grande. Agora estamos diminuindo um pouco a carga para recomeçarmos bem (Brasileirão). Treinamos aqui na Arena e foi bom ter vindo porque o gramado mudou. Viemos para os jogadores se adaptarem um pouco para uma boa reestreia contra o Remo — disse Fernando Diniz.
Além dos aspectos físicos e técnicos, o treinador afirmou que o grupo vive a expectativa pelo retorno das competições. Segundo Fernando Diniz, o elenco está motivado para voltar a atuar diante da torcida e retomar o ritmo de jogos.
— Está todo mundo conectado. De uma certa forma, um pouco ansioso para recomeçar, reencontrar a torcida e reencontrar os jogos e a adrenalina. O time está precisando voltar a jogar. Estou com muita saudade de ver a Arena cheia em um jogo — disse o comandante.
Veja abaixo a sequência de jogos
- 19ª rodada – 23/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Remo – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- 20ª rodada – 26/07 (domingo), 16h00: Bahia x Corinthians – Arena Fonte Nova, Salvador-BA – Brasileirão
- 21ª rodada – 30/07 (quinta), 19h30: Corinthians x Athletico-PR – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
- Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
- 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
Momento do Timão na temporada
No Brasileirão, o Corinthians soma 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e seis derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos, ocupando a 10ª colocação.
Na Copa do Brasil, o Corinthians está nas oitavas de final após eliminar o Barra-SC e enfrentará o Internacional. Já na Libertadores, após liderar o grupo na fase inicial, o Timão encara o Rosario Central na próxima fase.
Corinthians em 2026
- 37 jogos
- 16V | 11E | 10D
- 53% de aproveitamento
- 41 gols marcados (1.1 por jogo)
- 31 gols sofridos (0.8 gols sofridos)
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