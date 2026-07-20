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Atlético-MG x Bahia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (21) às 19h30 na Arena MRV

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
20/07/2026 17:00
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Atlético x Bahia onde assistir
Atlético x Bahia (Arte Lance!)
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Nesta terça-feira (21) o Atlético-MG recebe o Bahia às 19h30 na Arena MRV em confronto válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
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Nesta terça-feira (21) o Atlético-MG recebe o Bahia às 19h30 na Arena MRV em confronto válido pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.

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    Ficha do jogo

    Atlético-MG-escudo-onde-assistir
    CAM
    Bahia-escudo-onde-assistir
    BAH
    18° rodada
    Campeonato Brasileiro
    Data e Hora
    terça-feira 21 de julho às 19h30 (horário de Brasília)
    Local
    Arena MRV (BH)
    Árbitro
    Braulio da Silva Machado (SC)
    Assistentes
    Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
    Var
    Caio Max Augusto Vieira (GO)
    Onde assistir

    Como chegam as equipes?

    O Atlético faz sua reestreia no calendário oficial após a pausa para a Copa do Mundo. O Galo ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e volta a campo depois de quase dois meses sem partidas oficiais.

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    Durante a intertemporada, a equipe comandada por Eduardo Domínguez optou por não disputar amistosos. O clube realizou apenas dois jogos-treino: um diante da equipe sub-20 e outro contra o Betim. O Atlético venceu ambos por 3 a 1, utilizando as atividades para dar ritmo ao elenco e ajustar a equipe para a sequência da temporada.

    Já o Bahia chega com mais ritmo de jogo. O Tricolor Baiano já retomou o calendário oficial e entrou em campo na última sexta-feira (18), quando venceu a Chapecoense por 2 a 0 em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe chegou aos 29 pontos e ocupa a sexta colocação.

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    Durante a intertemporada, o Bahia disputou dois amistosos. A equipe venceu o Montevideo City Torque, do Uruguai, por 4 a 1, mas acabou derrotada pelo Fluminense por 2 a 1, encerrando a preparação antes da retomada das competições oficiais.

    Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético-MG x Bahia

    Atlético-MG x Bahia
    18° rodada - Campeonato Brasileiro
    📆 Data e horário: terça-feira 21 de julho às 19h30 (horário de Brasília)
    📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
    👁️ Onde assistir: Sportv (tv fechada) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir.
    🟨 Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)
    🚩 Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Thiaggo Americano Labes (SC)
    📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

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    ⚽ Prováveis escalações

    Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
    Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Maycon, Cissé e Victor Hugo; Bernard, Cassierra e Cuello

    Bahia (Técnico: Rogério Ceni)
    Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme (Iago Borduchi); Acevedo, Erick e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Erick Pulga, Willian José e Ademir

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    Atlético x Bahia onde assistir
    Atlético x Bahia (Arte Lance!)

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