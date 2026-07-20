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Clube brasileiro anuncia jogador descoberto por inteligência artificial

Promessa reforça a base do Juventude após evolução com auxílio da tecnologia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 15:22
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Kauê Fiuza em ação pelo Juventude
Kauê Fiuza em ação pelo Juventude (Foto: Leonardo Bidese/Juventude)

O Juventude acertou a contratação do atacante Kauê Fiuza, de 16 anos, para integrar as categorias de base do clube. Revelado pelo Figueirense, o jovem chega ao time gaúcho após um período de desenvolvimento em que utilizou ferramentas de inteligência artificial para monitorar sua evolução física e técnica.

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    Parte desse processo ocorreu por meio do aplicativo CUJU, plataforma que utiliza inteligência artificial para avaliar atletas em exercícios físicos e técnicos. A ferramenta acompanha indicadores como velocidade, resistência, explosão, condução e controle de bola, permitindo que jogadores monitorem sua evolução ao longo do tempo.

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    Nos testes realizados pelo aplicativo, Kauê se destacou principalmente no sprint linear, registrando a marca de 2,20 segundos, além de apresentar bom desempenho em atividades com bola.

    — Conheci o aplicativo pela internet, mas comecei a usar mesmo quando cheguei ao Barra. Lá no CT, a gente fazia os treinos em parceria com o CUJU, e foi aí que passei a me interessar mais pelos exercícios e pela forma de treinar — afirmou Kauê.

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    • O atacante também ressaltou a importância da plataforma em sua formação.

    — O aplicativo foi muito importante na minha carreira. Me ajudou a evoluir dentro de campo, a me dedicar mais aos treinos e também abriu portas, me permitindo conhecer pessoas e ter novas oportunidades. Sou muito grato por toda a estrutura que tive acesso — completou.

    Além do acompanhamento por inteligência artificial, Kauê foi finalista da competição "A Jornada", promovida pelo CUJU em Santa Catarina para identificar jovens talentos, e também participou de ações da empresa como garoto-propaganda.

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    O gestor de marketing do CUJU no Brasil, Vinícius Las Casas, destacou que a tecnologia complementa o processo de desenvolvimento dos atletas.

    — Ao acompanharmos a trajetória do Kauê, vemos um atleta que utilizou nossa ferramenta de forma consistente ao longo do seu desenvolvimento. Esse tipo de acompanhamento não substitui o olhar do futebol, mas complementa com informação e ajuda a ampliar as possibilidades para que mais talentos possam evoluir e se preparar melhor para os próximos passos da carreira — disse.

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    Juventude destaca tecnologia como aliada na formação de atletas

    O presidente do Juventude, Fábio Pizzamiglio, também comentou sobre o papel da tecnologia na formação de jovens jogadores.

    — Temos visto a tecnologia se tornar uma grande aliada na formação dos jovens atletas. Ela não substitui o olhar e a sensibilidade de quem vive o futebol, mas ajuda a acompanhar a evolução e a orientar o trabalho de forma mais precisa. Essas ferramentas podem abrir oportunidades e potencializar talentos. Estamos muito felizes em receber o Kauê no Juventude e em fazer parte dos próximos passos da sua trajetória — afirmou.

    Kauê Fiuza em ação pelo Juventude
    Kauê Fiuza em ação pelo Juventude (Foto: Leonardo Bidese/Juventude)

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